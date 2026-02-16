Lorenzo Musetti rinuncia anche ad Acapulco: rientro rinviato a Indian Wells
Brutte notizie per Lorenzo Musetti. L’azzurro, tra i giocatori più spettacolari del circuito, dovrà fermarsi ancora a causa del problema muscolare accusato nelle scorse settimane.
Solo poco tempo fa Musetti era in piena corsa agli Australian Open, dove aveva messo in grande difficoltà Novak Djokovic nei quarti di finale, arrivando a condurre per due set a zero. Oggi, invece, si ritrova costretto a fare i conti con un infortunio che ne ha frenato la stagione.
Queste le parole di Lorenzo: “Ciao a tutti, desidero condividere un aggiornamento: ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto – non vedo l’ora di tornare a competere!”.
Dopo aver già rinunciato all’intera gira sudamericana sulla terra battuta, l’italiano ha annunciato anche il forfait all’ATP di Acapulco. Gli ultimi esami hanno evidenziato come la lesione muscolare non sia ancora completamente superata, rendendo necessario un ulteriore periodo di recupero.
Il rientro è quindi rinviato almeno all’inizio di marzo, con l’obiettivo di tornare in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Resta da capire se Musetti riuscirà a recuperare in tempo per la tournée nordamericana o se dovrà allungare ulteriormente i tempi di stop. Un’assenza pesante per il circuito, che perde temporaneamente uno dei suoi interpreti più creativi.
Marco Rossi
TAG: ATP 500 Acapulco, ATP 500 Acapulco 2026, Lorenzo Musetti
Che sfiga… A un passo dalla vittoria a un passo dalla semi slam dal n 3 al mondo con possibilità di allungare grazie a questi 2 500 e invece niente e tra poco inizia a difendere punti
Che sfiga… A un passo dalla vittoria a un passo dalla semi slam dal n 3 al mondo con possibilità di allungare grazie a questi 2 500 e invece niente e tra poco inizia a difendere punti
Figurati,hanno scritto “stavolta l’infortunio pare vero”.
Forse memori di quando caddero loro dal seggiolone e la nonna vecchio stampo gli disse “su dai non è niente!” ed invece anche quella volta il danno fu serio e parzialmente irreversibile.
Purtroppo pare un danno noioso. Coi problemi muscolari ci sono due cose brutte: 1) non hai una data certa di rientro. Monitori, dai quella più ottimistica, ti rifai un esame e sposti la data in avanti, finché l’esame non va bene. Quindi “rientro rinviato a IW” vuol dire “rientro non prima di IW, forse dopo, chissà”. 2) il rientro non puó essere al 100% da subito. Al momento immagino Muso sia a riposo, i primi tornei saranno parte della riabilitazione.
Sono pessimista di vederlo competitivo al 100% già da Montecarlo e lo vedo perdere diversi punti in scadenza sul rosso. Spero ovviamente di sbagliarmi
L’importante è tornare sano, se si tratta solo di saltare un torneo in più pazienza, speriamo che possa tornare a Indian Wells.
Almeno chiedessero scusa … che lo hanno dileggiato dopo il ritiro….
Ekkek@zzzzzz
Muso…
immaginiamo tutti la raffica di parolacce e imprecazioni…
Torna presto Lorenzo. Ci manca già il tuo incredibile talento!