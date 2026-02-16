Lorenzo Musetti rinuncia anche ad Acapulco: rientro rinviato a Indian Wells

Brutte notizie per Lorenzo Musetti. L’azzurro, tra i giocatori più spettacolari del circuito, dovrà fermarsi ancora a causa del problema muscolare accusato nelle scorse settimane.

Solo poco tempo fa Musetti era in piena corsa agli Australian Open, dove aveva messo in grande difficoltà Novak Djokovic nei quarti di finale, arrivando a condurre per due set a zero. Oggi, invece, si ritrova costretto a fare i conti con un infortunio che ne ha frenato la stagione.

Queste le parole di Lorenzo: “Ciao a tutti, desidero condividere un aggiornamento: ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo, questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco. Grazie a tutti per il continuo supporto – non vedo l’ora di tornare a competere!”.

Dopo aver già rinunciato all’intera gira sudamericana sulla terra battuta, l’italiano ha annunciato anche il forfait all’ATP di Acapulco. Gli ultimi esami hanno evidenziato come la lesione muscolare non sia ancora completamente superata, rendendo necessario un ulteriore periodo di recupero.

Il rientro è quindi rinviato almeno all’inizio di marzo, con l’obiettivo di tornare in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Resta da capire se Musetti riuscirà a recuperare in tempo per la tournée nordamericana o se dovrà allungare ulteriormente i tempi di stop. Un’assenza pesante per il circuito, che perde temporaneamente uno dei suoi interpreti più creativi.





Marco Rossi