Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 16 Febbraio 2026

16/02/2026 08:45 2 commenti
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

QAT ATP 500 Doha – Hard
R32 Machac CZE – Sinner ITA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare



IND CH 75 New Delhi – Hard
Q2 Binda ITA – Castelnuovo SUI Inizio 06:30

ATP New Delhi
Luca Castelnuovo [6]
0
0
Alexandr Binda [7]
0
0
Vincitore: Binda per walkover
Mostra dettagli



ARG CH 50 Tigre – terra
R16 Cadenasso ITA/Sanchez Jover ESP – Olivo ARG/Sakamoto BRA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare



FRA WTA Les Sables D’Olonne 125 – hard
1T Pigato ITA – Martynov FRA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

2 commenti

Andreas Seppi 16-02-2026 09:52

Scritto da pablito
Vuoi vedere che Binda finisce con Cinà ?

Speriamo di no

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pablito 16-02-2026 08:51

Vuoi vedere che Binda finisce con Cinà ? 🙁

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!