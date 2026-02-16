Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 16 Febbraio 2026
16/02/2026 08:45 2 commenti
ATP 500 Doha – Hard
R32 Machac – Sinner Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 New Delhi – Hard
Q2 Binda – Castelnuovo Inizio 06:30
ATP New Delhi
Luca Castelnuovo [6]
0
0
Alexandr Binda [7]
0
0
Vincitore: Binda per walkover
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0
CH 50 Tigre – terra
R16 Cadenasso /Sanchez Jover – Olivo /Sakamoto Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Les Sables D’Olonne 125 – hard
1T Pigato – Martynov ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
