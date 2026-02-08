Elisabetta Cocciaretto ripescata a Doha e subito vincente: ora la sfida con Coco Gauff

Elisabetta Cocciaretto sfrutta al meglio l’occasione al WTA 1000 di Doha e si regala una doppia soddisfazione. L’azzurra, inizialmente sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni, è entrata nel tabellone principale grazie a una serie di forfait e ha poi conquistato sul campo il passaggio al secondo turno.

Dopo la sconfitta nelle qualificazioni contro Varvara Gracheva, l’italiana è stata ripescata nel main draw a seguito del ritiro dell’americana McCartney Kessler. Una volta entrata nel tabellone, Cocciaretto ha approfittato dell’opportunità battendo la francese Elsa Jacquemot con il punteggio di 7-6(4) 6-2.

Il primo set è stato equilibrato, con l’azzurra costretta a salvare una palla break in avvio e a difendere turni di servizio complicati. Cocciaretto è riuscita a trovare il break nel settimo gioco, ma non è bastato per chiudere il parziale: dopo aver mancato un set point sul 5-3, ha subito il controbreak e si è arrivati al tie-break. Qui, nonostante diversi mini-break da entrambe le parti, l’italiana è stata più solida e ha chiuso 7-4.

Nel secondo set, dopo un primo game molto lottato in cui ha annullato due palle break, Cocciaretto ha cambiato marcia. Ha strappato il servizio a zero alla rivale e ha controllato il parziale con maggiore sicurezza, ottenendo un altro break senza concedere punti e chiudendo la partita in un’ora e 43 minuti.

I numeri al servizio hanno premiato l’azzurra: 68% di prime in campo e soprattutto un ottimo rendimento con la prima, con il 74% dei punti vinti contro il 55% della francese.

Grazie a questo successo, Cocciaretto si guadagna ora una sfida di prestigio contro Coco Gauff, numero 5 del mondo. I precedenti sorridono all’americana, avanti 3-0, con l’ultimo confronto disputato agli ottavi del Roland Garros 2024. Una nuova occasione, però, per l’azzurra di provare a cambiare la storia.

WTA Doha Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 7 6 0 Elsa Jacquemot • Elsa Jacquemot 0 6 2 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elsa Jacquemot 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 5-3* 6-3* 6*-4 6-6 → 7-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Elsa Jacquemot 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi