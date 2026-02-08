Elisabetta Cocciaretto ripescata a Doha e subito vincente: ora la sfida con Coco Gauff
Elisabetta Cocciaretto sfrutta al meglio l’occasione al WTA 1000 di Doha e si regala una doppia soddisfazione. L’azzurra, inizialmente sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni, è entrata nel tabellone principale grazie a una serie di forfait e ha poi conquistato sul campo il passaggio al secondo turno.
Dopo la sconfitta nelle qualificazioni contro Varvara Gracheva, l’italiana è stata ripescata nel main draw a seguito del ritiro dell’americana McCartney Kessler. Una volta entrata nel tabellone, Cocciaretto ha approfittato dell’opportunità battendo la francese Elsa Jacquemot con il punteggio di 7-6(4) 6-2.
Il primo set è stato equilibrato, con l’azzurra costretta a salvare una palla break in avvio e a difendere turni di servizio complicati. Cocciaretto è riuscita a trovare il break nel settimo gioco, ma non è bastato per chiudere il parziale: dopo aver mancato un set point sul 5-3, ha subito il controbreak e si è arrivati al tie-break. Qui, nonostante diversi mini-break da entrambe le parti, l’italiana è stata più solida e ha chiuso 7-4.
Nel secondo set, dopo un primo game molto lottato in cui ha annullato due palle break, Cocciaretto ha cambiato marcia. Ha strappato il servizio a zero alla rivale e ha controllato il parziale con maggiore sicurezza, ottenendo un altro break senza concedere punti e chiudendo la partita in un’ora e 43 minuti.
I numeri al servizio hanno premiato l’azzurra: 68% di prime in campo e soprattutto un ottimo rendimento con la prima, con il 74% dei punti vinti contro il 55% della francese.
Grazie a questo successo, Cocciaretto si guadagna ora una sfida di prestigio contro Coco Gauff, numero 5 del mondo. I precedenti sorridono all’americana, avanti 3-0, con l’ultimo confronto disputato agli ottavi del Roland Garros 2024. Una nuova occasione, però, per l’azzurra di provare a cambiare la storia.
