Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 08 Febbraio 2026. Passaro e Pellegrino nel Md di Buenos Aires

08/02/2026 21:47 33 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

Md Buenos Aires
(1) Francisco Cerundolo ARG vs Bye
Damir Dzumhur BIH vs (Q) Hugo Dellien BOL
(WC) Alex Barrena ARG vs Vit Kopriva CZE
(WC) Federico Coria ARG vs (8) Matteo Berrettini ITA

(3) Joao Fonseca BRA vs Bye
(WC) Facundo Diaz Acosta ARG vs Alejandro Tabilo CHI
Roman Andres Burruchaga ARG vs Laslo Djere SRB
(Q) Andrea Pellegrino ITA vs (7) Tomas Martin Etcheverry ARG

(6) Camilo Ugo Carabelli ARG vs Francisco Comesana ARG
Mariano Navone ARG vs Emilio Nava USA
Ignacio Buse PER vs (Q) Francesco Passaro ITA
Bye vs (4) Sebastian Baez ARG

(5) Daniel Altmaier GER vs Juan Manuel Cerundolo ARG
(Q) Lautaro Midon ARG vs Pedro Martinez ESP
Tomas Barrios Vera CHI vs (LL) Thiago Seyboth Wild BRA
Bye vs (2) Luciano Darderi ITA

ARG ATP 250 Buenos Aires – terra
Q2 Passaro ITA – Cecchinato ITA Inizio 17:00
ATP Buenos Aires
Francesco Passaro [3]
5
6
6
Marco Cecchinato [7]
7
4
2
Vincitore: Passaro
Mostra dettagli

Q2 Pellegrino ITA – Seyboth Wild BRA Non prima 19:00

ATP Buenos Aires
Andrea Pellegrino [1]
7
6
Thiago Seyboth Wild [5]
6
1
Vincitore: Pellegrino
Mostra dettagli






QAT WTA 1000 Doha – hard
1T (LL) Cocciaretto ITA – Jacquemot FRA 2 incontro dalle 11:30
WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto
0
7
6
0
Elsa Jacquemot
0
6
2
0
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli






ESP CH 75 Tenerife – hard
F Maestrelli ITA – Merida ESP Non prima 13:00
ATP Tenerife
Francesco Maestrelli [1]
2
4
Daniel Merida [2]
6
6
Vincitore: Merida
Mostra dettagli






ITA CH 50 Cesenatico – indoor hard
F Prihodko UKR – Brancaccio ITA Inizio 16:00
ATP Cesenatico
Oleg Prihodko
6
6
6
Raul Brancaccio
7
4
4
Vincitore: Prihodko
Mostra dettagli





ESP CH 75 Tenerife – hard
Q1 Vega Hernandez ESP – Bondioli ITA 2° inc. ore 11

ATP Tenerife
David Vega Hernandez
2
2
Federico Bondioli [10]
6
6
Vincitore: Bondioli
Mostra dettagli

Q1 Callejon Hernando ESP – Fonio ITA 3° inc. ore 11

ATP Tenerife
Sergio Callejon Hernando
6
6
Giovanni Fonio [12]
1
0
Vincitore: Callejon Hernando
Mostra dettagli

Q1 Kielan POL – Piraino ITA 4° inc. ore 11

ATP Tenerife
Szymon Kielan
2
3
Gabriele Piraino [7]
6
6
Vincitore: Piraino
Mostra dettagli





USA CH 50 Baton Rouge – hard
Q1 Hohmann USA – Covato ITA Inizio 17:00

ATP Baton Rouge
Ronald Hohmann
4
6
6
Matteo Covato [8]
6
1
4
Vincitore: Hohmann
Mostra dettagli





FRA CH 125 Pau – indoor hard
Q1 Ribecai ITA – Trotter JPN 2° inc. ore 10

ATP Pau
Michele Ribecai
6
6
2
James Trotter [11]
1
7
6
Vincitore: Trotter
Mostra dettagli

tinapica 08-02-2026 23:02

Notevole il fatto che nonostante le disdette dei 2 Lorenzi l’Italia abbia qui ben quattro rappresentanti, ben distribuiti uno per spicchio di tabellone.
Bel risultato “di squadra” ed un grande in bocca al lupo di bentornato a Matteone: daje!

 33
33
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Vasco90 08-02-2026 22:01

Si chiude col botto grazie a pellegrino

 32
32
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 08-02-2026 21:53

Pellegrino!

 31
31
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 08-02-2026 21:27

Scritto da piper
@ MAURO (#4560340)
Tutto sto albo d’oro e chi, dove e quanto hanno vinto l’ha tirato fuori lei: per dire cosa? Invece l’utente a cui si riferisce (ripeto) ha rimarcato un singolo match.

E’ solo un provocatore da sagrestia che si frega la manine mentre sghignazza per le sue battute da curato di campagna

 30
30
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tinapica 08-02-2026 21:18

Grande Passaro!

 29
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Andreas Seppi 08-02-2026 18:59

Forza Checco Passaro

 28
28
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 08-02-2026 18:56

Cocciaretto l’ho vista troppo fallosa purtroppo…

 27
27
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Snoopy (Guest) 08-02-2026 18:47

Check l’ammazzaitaliani colpirà anche oggi? 🙄

 26
26
Bisogna essere registrati per votare un commento!
SGT76 08-02-2026 18:19

Scritto da MAURO
Ieri Cocciaretto ha perso nettamente perché sapeva che sarebbe entrata come.LL

E lei ha Perso ennesima Occasione x TACERE e non Passare x lo Scemo del Forum..e vabbe.
Un po credo le Piaccia, contento Lei. .

 25
25
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Stebaldwin (Guest) 08-02-2026 18:18

Scritto da givaldo barbosa
Rimane un fatto ineluttabile: la falsa idea di sé trova terreno fertile nei social.

Medice,cura te ipsum

 24
24
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Vittorio carlito (Guest) 08-02-2026 17:46

Scritto da MAURO
Titulo Danel Merida Aguilar.

Titolo vergognoso come te

 23
23
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
piper 08-02-2026 17:41

@ MAURO (#4560340)

Tutto sto albo d’oro e chi, dove e quanto hanno vinto l’ha tirato fuori lei: per dire cosa? Invece l’utente a cui si riferisce (ripeto) ha rimarcato un singolo match.

 22
22
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
-1: Boga88
Alain 08-02-2026 17:13

Scritto da MAURO
Comunque ho guardato albo oro del challenger di Tenerife.
Fino ad oggi si erano disputati 9 eventi, dal 2021 e nell’ albo d’ oro risulta che l’ Italia ha vinto 3 volte, contro le 2 della Spagna (entrambe Carreno Busta nel 2025), prima di oggi.
Se poi guardiamo i finalisti, prima di oggi, vediamo che hanno giocato la finale persa 4 italiani contro i soli 3 spagnoli.
Qualcuno, prima di parlare e scrivere a vanvera, potrebbe documentarsi, anziché scrivere stupidaggini

povero troll provocatore. guardati e scrivi trollate sui giochi olimpici almeno per due settimane ci lasci in pace

 21
21
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Detuqueridapresencia
-1: Boga88
MAURO (Guest) 08-02-2026 16:32

Scritto da MAURO

Scritto da piper
@ MAURO (#4560318)
Mi faccia capire che cosa intendeva. Precedentemente si commentava di un match in particolare mi sembra.

Mi riferivo al post scritto da un utente di 4 lettere con 2 numeri dopo le 4 lettere.
Potrebbe ricordare lei a quell’ utente che in questo 2026 gli spagnoli hanno vinto 3 challenger:
1 in India; 1 in Thailandia ed 1 oggi in Spagna.

Mentre nel 2025 ne hanno vinti 6 in Spagna e 5 fuori dalla Spagna.
Mentre nel 2025 gli italiani hanno vinto 8 challenger in Italia e 5 fuori.

20
20
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Billy74
givaldo barbosa (Guest) 08-02-2026 16:26

Rimane un fatto ineluttabile: la falsa idea di sé trova terreno fertile nei social.

 19
19
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Billy74
piper 08-02-2026 16:04

@ MAURO (#4560318)

Mi faccia capire che cosa intendeva. Precedentemente si commentava di un match in particolare mi sembra.

 18
18
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
-1: Boga88
piper 08-02-2026 16:02

Elisabetta!
E comunque anche Varvara che non ha ancora perso 1 set.

 17
17
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MAURO (Guest) 08-02-2026 15:42

Comunque ho guardato albo oro del challenger di Tenerife.
Fino ad oggi si erano disputati 9 eventi, dal 2021 e nell’ albo d’ oro risulta che l’ Italia ha vinto 3 volte, contro le 2 della Spagna (entrambe Carreno Busta nel 2025), prima di oggi.
Se poi guardiamo i finalisti, prima di oggi, vediamo che hanno giocato la finale persa 4 italiani contro i soli 3 spagnoli.
Qualcuno, prima di parlare e scrivere a vanvera, potrebbe documentarsi, anziché scrivere stupidaggini

 16
16
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Boga88
-1: Pepusch, Etor, Detuqueridapresencia, Alain, Bagel
fondo (Guest) 08-02-2026 15:39

Non ci credo ! Cocciaretto finalmente senza neanche una fasciatura ! Neanche la fascettina sotto il ginocchio. Forza Cocciaaaa !!

 15
15
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: tinapica
+1: tinapica
givaldo barbosa (Guest) 08-02-2026 15:15

@ Detuqueridapresencia (#4560268)

Sì, ma che te ne frega, dai.
Non sentirti così indispensabile.

 14
14
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Etor, Billy74, Marco M.
MAURO (Guest) 08-02-2026 15:11

E venerdì qualcuno si auspicava la finalona italica nel challenger ispanico;
Ed ieri quel qualcuno si auspicava che Maestrelli vendicasse il furto con scasso ai danni di Travaglia.

 13
13
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Pepusch, Detuqueridapresencia, Siligo, Etor, Krik Kroc, Alain, Billy74
Bagel 08-02-2026 14:38

Maestrelli perde piuttosto nettamente, ma é comunque un’ottima settimana. Il main del RG e un ingresso nei top 100 a breve é sempre possibile, poiché non difende niente.
Resta il rammarico di non aver avuto il derby, soprattutto per quello che scrive Ging89

 12
12
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.
MAURO (Guest) 08-02-2026 14:35

Ieri Cocciaretto ha perso nettamente perché sapeva che sarebbe entrata come.LL

 11
11
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Pepusch, Detuqueridapresencia, Siligo, Marco Tullio Cicerone, Krik Kroc, Billy74, j
Detuqueridapresencia 08-02-2026 14:31

Peccato Maestro che è apparso scarico.

Bravo Merida ma oggi doveva esserci Stetone DERUBATO in semifinale non da Merida ma dall’arbitraggio scandalosamente vergognoso

 10
10
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Krik Kroc, Betafasan
MAURO (Guest) 08-02-2026 14:28

Titulo Danel Merida Aguilar.

 9
9
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia, Alain
Federico Maraschi (Guest) 08-02-2026 13:29

Maestrelli sta già giocando ed è sotto tre a uno

 8
8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Boga88
-1: Detuqueridapresencia, Marco M.
Detuqueridapresencia 08-02-2026 13:21

Scritto da Ging89
Ieri ho visto uno scandalo incredibile
Nella partita tra Travaglia e Merida sul 5 pari l’arbitro ha cominciato a chiamare fuori tutte le palle di Travaglia!
È FONDAMENTALE che non solo teniamo i challenger in Italia ma che li AMPLIAMO poiché all’estero gli arbitri sono tutti casalinghi e ci danneggiano continuamente
Gli arbitri spagnoli nei challenger spagnoli fanno andare avanti solo gli spagnoli
Dobbiamo iniziare a tutelarci giocando solo i challenger a casa nostra
Mauro dovrebbe vergognarsi del movimento spagnolo: sono così scarsi che possono solo vincere i challenger di casa favoriti dagli arbitri casalinghi
Gli altri vorrebbero fare in modo che l’Italia non abbia più challenger per DISTRUGGERE il nostro movimento tennistico ma non lo permetteremo

Sì l’ho visto è stato scandaloso.

Mauro dovrebbe vergognarsi non tanto per il movimento spagnolo che non è affatto scarso, diciamo le cose come stanno.

Dovrebbe vergognarsi per non avere saputo dire altro sull’argomeno se non: ah beh ma è un CH75 mica possono mettere il falco! Ecco, lui che fa tanto la morale (iniseme a una bella serie di bamba e incompetenti) sui tanti CH italiani che favorirebbero i nostri, ecco, le sue spallucce sulla porcheria di Tenerife mi fanno confermare la diagnosi do Pheanes

IPOCRITA

 7
7
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Bagel, Marco M., Etor, Massi
-1: Boga88
Ozzastru (Guest) 08-02-2026 13:15

Su sportplus l’ ho visto alle 17:00 dell’ 8 febbraio

 6
6
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 08-02-2026 13:09

Scritto da Ozzastru
Ma berrettini gioca oggi?

Matteo? È ottava tds a Buenos Aires, debutterà domani o martedì

 5
5
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 08-02-2026 12:33

Ma berrettini gioca oggi?

 4
4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 08-02-2026 11:50

Scritto da Harlan
Azz Ceck-Passaro …
Prevedo scintille

Forza Ciccio!!!!

 3
3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Ging89 (Guest) 08-02-2026 11:45

Ieri ho visto uno scandalo incredibile

Nella partita tra Travaglia e Merida sul 5 pari l’arbitro ha cominciato a chiamare fuori tutte le palle di Travaglia!

È FONDAMENTALE che non solo teniamo i challenger in Italia ma che li AMPLIAMO poiché all’estero gli arbitri sono tutti casalinghi e ci danneggiano continuamente

Gli arbitri spagnoli nei challenger spagnoli fanno andare avanti solo gli spagnoli

Dobbiamo iniziare a tutelarci giocando solo i challenger a casa nostra

Mauro dovrebbe vergognarsi del movimento spagnolo: sono così scarsi che possono solo vincere i challenger di casa favoriti dagli arbitri casalinghi

Gli altri vorrebbero fare in modo che l’Italia non abbia più challenger per DISTRUGGERE il nostro movimento tennistico ma non lo permetteremo

 2
2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Harlan (Guest) 08-02-2026 09:50

Azz Ceck-Passaro …
Prevedo scintille

 1
1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia, Marco M.