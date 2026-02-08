Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 08 Febbraio 2026. Passaro e Pellegrino nel Md di Buenos Aires

Andrea Pellegrino nella foto
Md Buenos Aires
(1) Francisco Cerundolo vs Bye
Damir Dzumhur vs (Q) Hugo Dellien
(WC) Alex Barrena vs Vit Kopriva
(WC) Federico Coria vs (8) Matteo Berrettini
(3) Joao Fonseca vs Bye
(WC) Facundo Diaz Acosta vs Alejandro Tabilo
Roman Andres Burruchaga vs Laslo Djere
(Q) Andrea Pellegrino vs (7) Tomas Martin Etcheverry
(6) Camilo Ugo Carabelli vs Francisco Comesana
Mariano Navone vs Emilio Nava
Ignacio Buse vs (Q) Francesco Passaro
Bye vs (4) Sebastian Baez
(5) Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo
(Q) Lautaro Midon vs Pedro Martinez
Tomas Barrios Vera vs (LL) Thiago Seyboth Wild
Bye vs (2) Luciano Darderi
ATP 250 Buenos Aires – terra
Q2 Passaro
– Cecchinato Inizio 17:00
ATP Buenos Aires
Francesco Passaro [3]
5
6
6
Marco Cecchinato [7]
7
4
2
Vincitore: Passaro
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Passaro
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
4-2 → 5-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
F. Passaro
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-2 → 3-2
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Passaro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
F. Passaro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
F. Passaro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Passaro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
F. Passaro
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-5 → 5-6
M. Cecchinato
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
F. Passaro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
df
5-3 → 5-4
M. Cecchinato
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Q2 Pellegrino – Seyboth Wild Non prima 19:00
ATP Buenos Aires
Andrea Pellegrino [1]
7
6
Thiago Seyboth Wild [5]
6
1
Vincitore: Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Pellegrino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Pellegrino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
6-6 → 7-6
T. Seyboth Wild
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
df
A-40
5-5 → 6-5
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-4 → 5-5
A. Pellegrino
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Seyboth Wild
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
T. Seyboth Wild
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Pellegrino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
T. Seyboth Wild
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
A. Pellegrino
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
WTA 1000 Doha – hard
1T (LL) Cocciaretto
– Jacquemot 2 incontro dalle 11:30
WTA Doha
Elisabetta Cocciaretto
0
7
6
0
Elsa Jacquemot•
0
6
2
0
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
4-2 → 5-2
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Elisabetta Cocciaretto
2-0 → 3-0
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
2-2*
3-2*
3*-3
4*-3
5-3*
6-3*
6*-4
6-6 → 7-6
Elisabetta Cocciaretto
6-5 → 6-6
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Elisabetta Cocciaretto
5-4 → 5-5
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Elisabetta Cocciaretto
4-3 → 5-3
Elsa Jacquemot
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Elisabetta Cocciaretto
2-3 → 3-3
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Elisabetta Cocciaretto
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
CH 75 Tenerife – hard
F Maestrelli
– Merida Non prima 13:00
ATP Tenerife
Francesco Maestrelli [1]
2
4
Daniel Merida [2]
6
6
Vincitore: Merida
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Merida
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
D. Merida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Maestrelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
F. Maestrelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Merida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-5 → 2-6
F. Maestrelli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
D. Merida
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
CH 50 Cesenatico – indoor hard
F Prihodko
– Brancaccio Inizio 16:00
ATP Cesenatico
Oleg Prihodko
6
6
6
Raul Brancaccio
7
4
4
Vincitore: Prihodko
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Brancaccio
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
df
4-4 → 5-4
R. Brancaccio
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
O. Prihodko
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-3 → 3-3
R. Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
O. Prihodko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
R. Brancaccio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Prihodko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
O. Prihodko
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Brancaccio
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
O. Prihodko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-3 → 1-3
O. Prihodko
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
ace
7-7*
7*-8
ace
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
R. Brancaccio
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
6-5 → 6-6
O. Prihodko
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
5-5 → 6-5
R. Brancaccio
15-0
30-0
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
O. Prihodko
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 5-4
O. Prihodko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
R. Brancaccio
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
R. Brancaccio
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
R. Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-0 → 1-1
CH 75 Tenerife – hard
Q1 Vega Hernandez – Bondioli 2° inc. ore 11
ATP Tenerife
David Vega Hernandez
2
2
Federico Bondioli [10]
6
6
Vincitore: Bondioli
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bondioli
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-5 → 2-6
D. Vega Hernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Vega Hernandez
2-4 → 2-5
D. Vega Hernandez
1-3 → 2-3
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
1-2 → 1-3
D. Vega Hernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
F. Bondioli
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Vega Hernandez
0-0 → 1-0
Q1 Callejon Hernando – Fonio 3° inc. ore 11
ATP Tenerife
Sergio Callejon Hernando
6
6
Giovanni Fonio [12]
1
0
Vincitore: Callejon Hernando
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Fonio
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 6-0
S. Callejon Hernando
4-0 → 5-0
G. Fonio
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-0 → 4-0
S. Callejon Hernando
2-0 → 3-0
G. Fonio
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
S. Callejon Hernando
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Callejon Hernando
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
S. Callejon Hernando
3-0 → 4-0
S. Callejon Hernando
1-0 → 2-0
Q1 Kielan – Piraino 4° inc. ore 11
ATP Tenerife
Szymon Kielan
2
3
Gabriele Piraino [7]
6
6
Vincitore: Piraino
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kielan
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
G. Piraino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
G. Piraino
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
S. Kielan
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
S. Kielan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
S. Kielan
15-0
15-15
15-30
15-40
df
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Piraino
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-5 → 2-6
S. Kielan
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-4 → 2-5
G. Piraino
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 2-4
G. Piraino
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Kielan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
G. Piraino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
S. Kielan
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
CH 50 Baton Rouge – hard
Q1 Hohmann – Covato Inizio 17:00
ATP Baton Rouge
Ronald Hohmann
4
6
6
Matteo Covato [8]
6
1
4
Vincitore: Hohmann
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Covato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
M. Covato
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
4-2 → 4-3
R. Hohmann
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-2 → 4-2
M. Covato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
R. Hohmann
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hohmann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
M. Covato
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Covato
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
R. Hohmann
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
3-5 → 4-5
M. Covato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
R. Hohmann
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
M. Covato
0-15
15-15
ace
40-15
40-30
1-2 → 1-3
R. Hohmann
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
CH 125 Pau – indoor hard
Q1 Ribecai – Trotter 2° inc. ore 10
ATP Pau
Michele Ribecai
6
6
2
James Trotter [11]
1
7
6
Vincitore: Trotter
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
ace
2*-4
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
J. Trotter
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
5-5 → 5-6
M. Ribecai
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
J. Trotter
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Trotter
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
J. Trotter
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
0-1 → 1-1
J. Trotter
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Trotter
0-15
15-15
30-30
ace
30-40
M. Ribecai
15-15
15-30
15-40
df
40-40
0-0 → 0-1
Notevole il fatto che nonostante le disdette dei 2 Lorenzi l’Italia abbia qui ben quattro rappresentanti, ben distribuiti uno per spicchio di tabellone.
Bel risultato “di squadra” ed un grande in bocca al lupo di bentornato a Matteone: daje!
Si chiude col botto grazie a pellegrino
Pellegrino!
E’ solo un provocatore da sagrestia che si frega la manine mentre sghignazza per le sue battute da curato di campagna
Grande Passaro!
Forza Checco Passaro
Cocciaretto l’ho vista troppo fallosa purtroppo…
Check l’ammazzaitaliani colpirà anche oggi? 🙄
E lei ha Perso ennesima Occasione x TACERE e non Passare x lo Scemo del Forum..e vabbe.
Un po credo le Piaccia, contento Lei. .
Medice,cura te ipsum
Titolo vergognoso come te
@ MAURO (#4560340)
Tutto sto albo d’oro e chi, dove e quanto hanno vinto l’ha tirato fuori lei: per dire cosa? Invece l’utente a cui si riferisce (ripeto) ha rimarcato un singolo match.
povero troll provocatore. guardati e scrivi trollate sui giochi olimpici almeno per due settimane ci lasci in pace
Mentre nel 2025 ne hanno vinti 6 in Spagna e 5 fuori dalla Spagna.
Mentre nel 2025 gli italiani hanno vinto 8 challenger in Italia e 5 fuori.
Rimane un fatto ineluttabile: la falsa idea di sé trova terreno fertile nei social.
@ MAURO (#4560318)
Mi faccia capire che cosa intendeva. Precedentemente si commentava di un match in particolare mi sembra.
Elisabetta!
E comunque anche Varvara che non ha ancora perso 1 set.
Comunque ho guardato albo oro del challenger di Tenerife.
Fino ad oggi si erano disputati 9 eventi, dal 2021 e nell’ albo d’ oro risulta che l’ Italia ha vinto 3 volte, contro le 2 della Spagna (entrambe Carreno Busta nel 2025), prima di oggi.
Se poi guardiamo i finalisti, prima di oggi, vediamo che hanno giocato la finale persa 4 italiani contro i soli 3 spagnoli.
Qualcuno, prima di parlare e scrivere a vanvera, potrebbe documentarsi, anziché scrivere stupidaggini
Non ci credo ! Cocciaretto finalmente senza neanche una fasciatura ! Neanche la fascettina sotto il ginocchio. Forza Cocciaaaa !!
@ Detuqueridapresencia (#4560268)
Sì, ma che te ne frega, dai.
Non sentirti così indispensabile.
E venerdì qualcuno si auspicava la finalona italica nel challenger ispanico;
Ed ieri quel qualcuno si auspicava che Maestrelli vendicasse il furto con scasso ai danni di Travaglia.
Maestrelli perde piuttosto nettamente, ma é comunque un’ottima settimana. Il main del RG e un ingresso nei top 100 a breve é sempre possibile, poiché non difende niente.
Resta il rammarico di non aver avuto il derby, soprattutto per quello che scrive Ging89
Ieri Cocciaretto ha perso nettamente perché sapeva che sarebbe entrata come.LL
Peccato Maestro che è apparso scarico.
Bravo Merida ma oggi doveva esserci Stetone DERUBATO in semifinale non da Merida ma dall’arbitraggio scandalosamente vergognoso
Titulo Danel Merida Aguilar.
Maestrelli sta già giocando ed è sotto tre a uno
Sì l’ho visto è stato scandaloso.
Mauro dovrebbe vergognarsi non tanto per il movimento spagnolo che non è affatto scarso, diciamo le cose come stanno.
Dovrebbe vergognarsi per non avere saputo dire altro sull’argomeno se non: ah beh ma è un CH75 mica possono mettere il falco! Ecco, lui che fa tanto la morale (iniseme a una bella serie di bamba e incompetenti) sui tanti CH italiani che favorirebbero i nostri, ecco, le sue spallucce sulla porcheria di Tenerife mi fanno confermare la diagnosi do Pheanes
IPOCRITA
Su sportplus l’ ho visto alle 17:00 dell’ 8 febbraio
Matteo? È ottava tds a Buenos Aires, debutterà domani o martedì
Ma berrettini gioca oggi?
Forza Ciccio!!!!
Ieri ho visto uno scandalo incredibile
Nella partita tra Travaglia e Merida sul 5 pari l’arbitro ha cominciato a chiamare fuori tutte le palle di Travaglia!
È FONDAMENTALE che non solo teniamo i challenger in Italia ma che li AMPLIAMO poiché all’estero gli arbitri sono tutti casalinghi e ci danneggiano continuamente
Gli arbitri spagnoli nei challenger spagnoli fanno andare avanti solo gli spagnoli
Dobbiamo iniziare a tutelarci giocando solo i challenger a casa nostra
Mauro dovrebbe vergognarsi del movimento spagnolo: sono così scarsi che possono solo vincere i challenger di casa favoriti dagli arbitri casalinghi
Gli altri vorrebbero fare in modo che l’Italia non abbia più challenger per DISTRUGGERE il nostro movimento tennistico ma non lo permetteremo
Azz Ceck-Passaro …
Prevedo scintille