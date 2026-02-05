Giustino ai quarti a Tenerife: “Ero a un passo dal ritiro, ora sono felice”. Domani in campo Maestrelli e Travaglia

Con la vittoria di Lorenzo Giustino diventano ben tre gli italiani ai quarti di finale del Tenerife Challenger 1. Nel match della Tenerife Arena, l’azzurro ha vinto contro Miguel Damas con un netto 6-2 6-4, ottenendo così il secondo quarto di finale del suo 2026. Per il momento il Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events sui campi dell’Abama Tennis Academy sta parlando italiano. Domani Giustino affronterà la wild card iberica Pol Martin Tiffon, la terza testa di serie Stefano Travaglia se la vedrà contro Javier Barranco Cosano e il numero 1 del seeding Francesco Maestrelli affronterà George Loffhagen. L’altro quarto di finale sarà quello tra Alejandro Moro Canas e Daniel Merida. In doppio avanzano Stefano Travaglia e Marc-Andrea Hüsler, che hanno superato i belgi Coppejans e Onclin per 6-4, 6-4 strappando il pass per la semifinale.

Giustino: “Ero a un passo da smettere” – Nell’ultimo match di giornata neanche il vento è riuscito a scalfire il buon momento di Lorenzo Giustino. Il tennista napoletano, oggi a ridosso della Top 200, ha sconfitto Miguel Damas con lo score di 6-2 6-4. Arriva così il secondo quarto di finale Challenger della stagione, dopo quello al Challenger di Nonthaburi 1. “Era una partita difficile a causa del vento, ma ho provato a non farmi influenzare per evitare di entrare in dinamiche negative – il commento di Giustino, che lo scorso anno ha risalito la china vincendo 3 titoli ITF e il Challenger di Monastir -. Sono contento di ciò che ho fatto nel 2025. Ero arrivato a pensare al ritiro e invece ho rimesso piede in Top 200 a fine stagione, sono davvero contento. Sto giocando un buon tennis, il corpo sta bene e in più viaggio con la mia famiglia. Vincere davanti a mia moglie e mia figlia è sempre bello, anche se la piccola ovviamente ancora non capisce cosa faccio”. Nella classifica live Giustino è numero 206, a ridosso di un rapido rientro tra i primi 200 che potrebbe concretizzarsi staccando il pass per la finale.

Risultati di giovedì 5 febbraio

2° turno

Lorenzo Giustino (4) b. Miguel Damas 6-2 6-4

Pol Martin Tiffon (WC) b. Pablo Llamas Ruiz 5-7 6-1 6-0

Alejandro Moro Canas (8) b. Daniel Rincon 6-3 7-6(3)

Daniel Merida (2) b. Alejo Sanchez Quilez 7-5 6-3

Tenerife Arena – ore 12:00

Javier Barranco Cosano vs Stefano Travaglia

Alejandro Moro Canas vs Daniel Merida

Lorenzo Giustino vs Pol Martin Tiffon

Francesco Maestrelli vs George Loffhagen

Court 5 – ore 13:00

Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth vs Abdullah Shelbayh / David Vega Hernandez

Marc-Andrea Huesler / Stefano Travaglia vs Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez