Connors sferza Sabalenka: “Le manca il killer instinct”

Tira più forte di tutte, o quasi, e quando comanda diventa inarrestabile, ma… grandi colpi non bastano per vincere i grandi tornei se fai scelte non sempre corrette e soprattutto manchi le occasioni che girano le partite a tuo favore, il famoso “Killer Instict”. Così Jimmy Connors mette in discussione l’abilità di Aryna Sabalenka di vincere i grandissimi appuntamenti, in difficoltà nel chiudere partite. La questione sollevata dall’iconico campione statunitense viene dopo la sconfitta subita da Sabalenka nell’ultima edizione degli Australian Open, rimontata da Rybakina dopo che la bielorussa era avanti 3-0 nel terzo set. Dopo aver perso il primo set, Aryna ha strappato il servizio all’avversaria per conquistare il secondo parziale e, grazie a una striscia di cinque giochi consecutivi, si è portata avanti 3-0 nel set decisivo. Da lì, però, Rybakina ha cambiato marcia, vincendo sei degli ultimi sette game e conquistando il suo secondo titolo del Grande Slam. Aryna non è riuscita ad arginare il rilancio dell’avversaria, smarrendosi.

Sabalenka guida comodamente la classifica WTA e ha sollevato il trofeo agli US Open lo scorso settembre, ma ha perso tre delle ultime quattro finali Slam disputate: infatti è stata sconfitta nella finale degli Australian Open 2025 da Madison Keys e nella finale del Roland Garros 2025 da Coco Gauff, entrambe perse al terzo set dalla 27enne. Prima del 2025, Sabalenka vantava un eccellente record di 3 vittorie e 1 sconfitta nelle finali Slam, ma ora il bilancio è in perfetta parità (4-4), a cui si aggiunge anche la semifinale persa in tre set a Wimbledon la scorsa estate contro Amanda Anisimova. Un trend quindi significativo e assai negativo per la bielorussa proprio negli eventi di maggior prestigio. Sono quindi emersi interrogativi sulla capacità della numero 1 del mondo di chiudere i match più importanti, e a questo dibattito si è ora unito anche Connors, otto volte campione Slam in singolare. Parlando nel suo podcast Advantage Connors, la leggenda americana ha sostenuto che Sabalenka sia “troppo forte” per non riuscire a tagliare il traguardo, ma qualcosa evidentemente manca o si è incrinato.

“Sabalenka, ancora una volta… era avanti 3-0 nel terzo. Magari mi prendo qualche critica per dirlo, ma devo farlo: serve il killer instinct. Devi averlo, soprattutto quando sei in finale contro un’avversaria così” afferma perentorio Connors sulla n.1 WTA. “Devi prendere il controllo, fare di tutto per restare davanti, mantenere la pressione, ridurre gli errori, non regalare punti e costringere l’altra a guadagnarsi ogni singolo quindici. So che in passato è stata anche sfortunata, perdendo diverse finali che forse non avrebbe dovuto perdere. Ma avanti 3-0 nel terzo set di una finale Slam… devi chiuderla. È una giocatrice troppo forte per non riuscirci. Lo ha fatto in passato, sia chiaro. Ma lasciarsi sfuggire un vantaggio del genere… voglio vedere come reagirà. In altre occasioni si è ripresa e ha vinto Major. Però, deve trovare quel killer instinct e, quando ce l’hai, devi afferrarlo, stringerlo e arrivare fino al traguardo”.

Dopo la finale agli Australian Open, Sabalenka dovrebbe tornare in campo al Qatar Open di Doha, primo torneo WTA 1000 della stagione. La settimana successiva è attesa al Dubai Tennis Championships, prima di affrontare il cosiddetto Sunshine Double con i WTA 1000 di Indian Wells e Miami. Sabalenka è stata due volte finalista a Indian Wells e ha perso la finale del 2025 contro Mirra Andreeva, mentre al Miami Open si presenterà da campionessa in carica, dopo aver battuto Jessica Pegula in finale lo scorso anno. In questi tornei, soprattutto sul cemento all’aperto, Aryna mostra una certa superiorità, ma negli Slam, quando la posta in palio è massima, qualcosa non sta funzionando. È davvero mancanza di Killer Instict, come dice Jimbo?

Marco Mazzoni