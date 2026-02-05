Auger-Aliassime riparte da Montpellier: “Qui può iniziare davvero la mia stagione”

L’inizio di stagione di Felix Auger-Aliassime non è stato all’altezza delle aspettative. A un mese dall’avvio del 2026, il canadese presenta un bilancio di una sola vittoria in tre partite disputate, un rendimento modesto che proverà a invertire all’ATP 250 di Montpellier, torneo che lo aveva visto trionfare dodici mesi fa.

Il canadese arriva in Francia dopo un gennaio complicato, chiuso con il ritiro al secondo turno dell’Australian Open a causa di crampi. Un episodio che lo ha costretto a fermarsi e ad analizzare, insieme al suo team, le cause del problema. «Ora mi sento di nuovo al 100%. L’ho percepito appena tornato a casa, dove ho fatto ottime sessioni di allenamento. In Australia ho avuto crampi, così con la squadra abbiamo cercato di capire perché siano arrivati così presto, sia nel match sia nel torneo», ha spiegato.

Auger-Aliassime ha sottolineato come i crampi stiano diventando un fenomeno sempre più frequente nel tennis moderno: «La sorpresa è stata che sono arrivati all’inizio del terzo set. Mi era già successo in passato, per esempio nelle semifinali dello US Open o nella finale di Madrid, ma lì c’era una spiegazione e sono riuscito comunque a finire i match. Con l’intensità del tennis di oggi, le condizioni climatiche e il dispendio emotivo, è normale vedere più crampi. Nel mio caso, però, è stata un’anomalia».

Il canadese aveva iniziato l’anno con obiettivi ambiziosi, tra cui il ritorno in top 10, ma i piani non sono andati come previsto: «Il progetto era riposare tra i tornei importanti, ma in Australia nulla è andato secondo i programmi. È come se la stagione non fosse ancora cominciata: ho giocato poco e non ho potuto concludere le partite come volevo. Montpellier è l’occasione per lanciare davvero il mio anno, costruire fiducia e magari arrivare fino in fondo».

La sfida all’esordio non sarà semplice, visto che dovrà affrontare il veterano Stan Wawrinka, ma Auger-Aliassime guarda oltre il singolo match, concentrandosi su un percorso di crescita più ampio. «Ho sempre avuto grandi ambizioni. Negli anni sto guadagnando maturità e una fiducia più profonda, non solo legata ai risultati. Essere arrivato al numero 5 del mondo è stato un traguardo importante, ma voglio andare ancora più in alto. Se la salute mi assisterà, so che posso raggiungere molti obiettivi».

Il canadese punta ora su un approccio più sereno e consapevole: «Mi concentro sulla chiarezza del mio gioco e delle mie intenzioni in campo. Se faccio le cose bene, i punti arriveranno da soli. Ho imparato a non preoccuparmi troppo delle sconfitte o dei periodi difficili. Non si può stare sempre al massimo livello: a 22 anni sprecavo troppe energie per lo stress, oggi cerco di affrontare tutto con più calma».

Montpellier, quindi, rappresenta per Auger-Aliassime non solo la difesa di un titolo, ma soprattutto il punto di partenza per dare finalmente una direzione concreta alla sua stagione.





Marco Rossi