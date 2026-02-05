Wawrinka riparte a 40 anni: vittoria a Montpellier e obiettivo top 100 per l’ultima stagione

A 40 anni, Stan Wawrinka si prepara a vivere l’ultima stagione della sua carriera con l’obiettivo di chiudere nel modo più dignitoso possibile. Il veterano svizzero ha iniziato il 2026 con segnali incoraggianti, dopo aver offerto una buona prestazione all’Australian Open e aver trovato continuità anche all’ATP 250 di Montpellier.

All’esordio nel torneo francese, Wawrinka ha superato in due set il serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 7-6 6-4, conquistando l’accesso agli ottavi di finale. Un successo che assume un valore particolare se si considera che, in poco più di un mese del 2026, lo svizzero ha già eguagliato il numero di vittorie ufficiali ottenute nell’intero 2025.

Dopo il match, Wawrinka ha sottolineato la soddisfazione per il livello espresso:

«È un piacere essere qui e affrontare i giocatori della nuova generazione, anche se non è mai semplice la prima volta, soprattutto contro un avversario davvero valido come Medjedovic. Sono felice del livello che ho mostrato. L’anno scorso ero venuto qui e avevo perso al primo turno, quindi è bello avere una nuova opportunità e aver fatto meglio».

Il tre volte campione Slam ha spiegato anche l’approccio tattico che gli ha permesso di portare a casa la vittoria:

«Questo è il tennis, può succedere di tutto fino all’ultimo punto. È fondamentale restare concentrati fino alla fine. Ho cercato di essere aggressivo in ogni momento, soprattutto su campi così veloci, dove le condizioni lo permettono. Questo mi ha aiutato molto a far funzionare la mia tattica».

Nonostante l’età e le difficoltà degli ultimi anni, la motivazione resta alta:

«Certo che mi diverto ancora, quando vinci è ancora più divertente. Amo quello che faccio, lo faccio da più di vent’anni. È incredibile poter scendere in campo e competere ancora oggi. Proverò a chiudere la stagione con il maggior numero possibile di vittorie».

Attualmente numero 113 del ranking, Wawrinka ha un obiettivo chiaro: terminare l’ultima stagione all’interno della top 100. Dopo le vittorie alla United Cup, all’Australian Open e ora a Montpellier, il percorso sembra partire con basi più solide rispetto al passato recente.

Il prossimo ostacolo, però, sarà di altissimo livello. Negli ottavi di finale lo svizzero affronterà Felix Auger-Aliassime, campione in carica del torneo e uno dei giocatori più pericolosi nelle condizioni indoor.

«È un grandissimo giocatore, un avversario molto pericoloso. È curioso che non ci siamo mai affrontati. Qui ha vinto il titolo nel 2025, quindi arriverà con molta fiducia. Sarà una grande sfida per me: cercherò tutte le soluzioni possibili in partita e darò tutto fino alla fine, poi vedremo cosa succederà», ha concluso Wawrinka.

Per lo svizzero, ogni vittoria in questa stagione ha un significato speciale: non solo risultati, ma il tentativo di chiudere una carriera lunga e prestigiosa restando competitivo fino all’ultimo torneo.





