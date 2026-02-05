Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Montpellier: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo il derby tra Cobolli vs Nardi (LIVE)

05/02/2026 13:18 7 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – 2° turno, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED
ATP Montpellier
Joshua Paris / Marcus Willis
3
6
Constantin Frantzen / Robin Haase [3]
6
7
Vincitore: Frantzen / Haase
Mostra dettagli

Tallon Griekspoor NED vs Pablo Carreno Busta ESP (Non prima 14:30)

ATP Montpellier
Tallon Griekspoor [4]
30
4
Pablo Carreno Busta
0
3
Mostra dettagli

Luca Nardi ITA vs Flavio Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Blanchet FRA vs Arthur Fils FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 13:00
Titouan Droguet FRA vs Aleksandar Kovacevic USA
ATP Montpellier
Titouan Droguet
30
4
7
5
Aleksandar Kovacevic [8]
15
6
6
4
Mostra dettagli

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE

ATP Montpellier
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
Tomas Machac / Matej Vocel
Vincitore: Doumbia / Reboul
Mostra dettagli

TAG: , , ,

7 commenti

Andreas Seppi 05-02-2026 13:54

Scritto da givaldo barbosa
Mi sopraggiunge or’ora una ultim’ora.
Luca Nardi non potrà scendere in campo. Ha da fare, si è ricordato di un appuntamento e prima delle 18 non potrà liberarsi.

Con la gestione amatoriale che ha non sarebbe da escludere

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 05-02-2026 13:20

Scritto da givaldo barbosa
Mi sopraggiunge or’ora una ultim’ora.
Luca Nardi non potrà scendere in campo. Ha da fare, si è ricordato di un appuntamento e prima delle 18 non potrà liberarsi.

Ahahahah

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
givaldo barbosa (Guest) 05-02-2026 12:39

Mi sopraggiunge or’ora una ultim’ora.
Luca Nardi non potrà scendere in campo. Ha da fare, si è ricordato di un appuntamento e prima delle 18 non potrà liberarsi.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ozzastru (Guest) 05-02-2026 11:50

Io non riesco a schierarmi quindi vinca il migliore!

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Eunice (Guest) 05-02-2026 11:26

Vincerà Flavio.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 05-02-2026 09:54

Derby tra due dei miei prediletti, oggi però spero in Nardi.
Se scende in campo il Nardi degli ultimi giorni può anche essere una partita combattuta, altrimenti sarà già scritta.
Spero in Luca perché ha più bisogno di punti visto che a breve ne perderà parecchi, spero in Luca perché spero che, finalmente, si convinca a mettere la testa sul manubrio e si metta a pedalare., magari con un coach che lo supporti.
Spero in Luca, ma credo che vincerà Flavio.
Nessun dramma se sarà un Nardi che gliela farà sudare.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Leftwing13
givaldo barbosa (Guest) 05-02-2026 08:55

Luca Nardi, maestro del gioco sospeso e facoltativo, oggi è pronto per voltare pagina e scrivere un nuovo capitolo della sua vicenda. Danzerà per il campo nascondendo la pallina al suo avversario, smaterializzandosi per poi ricomparire all’occorrenza e rubare il tempo.
Cobolli, seppur volenteroso, nonostante la foga, sfavorito anche dalla superficie di gioco, nulla potrà fare per arginare la spinta del grande assente invisibile.
Attenzione: Montpellier per Nardi potrebbe rivelarsi come Amburgo per Musetti, così come il Sommo Otelma pronosticò quel lunedì mattina di inizio torneo.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!