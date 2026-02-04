Maestrelli ai quarti di finale del Tenerife Challenger: “Ho trovato la chiave giusta”. Travaglia perfetto nel derby contro Piraino. Vasamì ko contro il britannico Loffhagen

Francesco Maestrelli e Stefano Travaglia approdano ai quarti di finale del Tenerife Challenger 1. I due azzurri, che già in passato hanno fatto molto bene sull’isola, hanno vinto due partite convincenti per garantirsi la presenza in campo nella giornata di venerdì 6 febbraio. Sui campi dell’Abama Tennis Academy, sede dei due tornei ATP Challenger 75 organizzati da MEF Tennis Events, i tennisti italiani sono stati di nuovo protagonisti. Nel primo match di giornata Travaglia ha vinto il derby contro un buon Gabriele Piraino con lo score di 6-3 6-3, aprendosi le porte dei quarti di finale contro lo spagnolo Javier Barranco Cosano, che sul 7-6(1) 3-3 ha approfittato del ritiro di Michael Mmoh, fermato da un problema al pettorale. Sulla Tenerife Arena tutto facile per Francesco Maestrelli, prima testa di serie, che ha liquidato Abdullah Shelbayh per 6-3 6-1. Sfortunatamente non ci sarà per lui un derby italiano, dato che nel finale di giornata la quinta testa di serie, il britannico George Loffhagen, ha sconfitto Jacopo Vasamì con il punteggio di 7-5 6-3. Il romano, sul piano del gioco, ha espresso anche un livello superiore rispetto all’esordio vincente con Blanch, ma nei momenti cruciali non è riuscito a tenere il passo dell’esperto rivale. Domani andrà a caccia dei quarti di finale anche Lorenzo Giustino, che affronterà lo spagnolo Miguel Damas.

Maestrelli ai quarti con decisione – Dopo aver superato con maturità un esordio potenzialmente insidioso, Francesco Maestrelli ha messo il turbo nella sfida di secondo turno contro Abdullah Shelbayh. Un’ora e 14 minuti di netta superiorità hanno permesso all’azzurro di vincere con il punteggio di 6-3 6-1 e qualificarsi per il quarto di finale che venerdì 6 febbraio lo vedrà opposto a George Loffhagen. “I primi giorni non ero contentissimo di come stessi giocando in allenamento, ma sapevo che sarebbe stata solo questione di tempo per ritrovare timing e soluzioni nuove – le parole di Maestrelli, che già in passato ha fatto bene sul cemento dell’Abama Tennis Academy –. Sono felice di aver fatto tutto ciò contro un avversario estroso e abile, che da un momento all’altro può sempre metterti in difficoltà anche quando è indietro nel punteggio”. Grande soddisfazione anche per l’angolo del tennista pisano, che ha visto un cambio di passo dopo la prima partita contro Erhard. Con Giovanni Galuppo rimasto a casa dopo la trasferta australiana, insieme a Maestrelli c’è coach Alessandro La Cognata, coadiuvato dal tecnico FITP Gabrio Castrichella e dal preparatore atletico Roberto Petrignani: “Sono contento che il mio team si sia leggermente allargato, anche se poi in primis è composto da persone che mi vogliono bene e hanno le qualità per farmi migliorare. Bello condividere con loro questi momenti di crescita”.

Risultati di mercoledì 4 febbraio

2° turno

Francesco Maestrelli (1) b. Abdullah Shelbayh 6-3 6-1

George Loffhagen (5) b. Jacopo Vasamì (WC) 7-5 6-3

Javier Barranco Cosano (Alt) b. Michael Mmoh (7) 7-6(1) 3-3 rit.

Stefano Travaglia (3) b. Gabriele Piraino (Alt) 6-3 6-3