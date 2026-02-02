Moïse Kouamé: a 16 anni tra i più giovani a superare le qualificazioni ATP

Moise Kouamé ha raggiunto un traguardo significativo entrando nel tabellone principale dell’ATP di Montpellier 2026 all’età di 16 anni. Il giovane francese ha superato la fase di qualificazione al termine di due incontri molto combattuti, confermando un percorso di crescita che sta attirando attenzione nel circuito.

Nel primo turno delle qualificazioni, Kouamé ha eliminato lo svedese Elias Ymer con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-5. Nella giornata successiva ha poi avuto la meglio sul connazionale Climent Chidekh, imponendosi per 7-5, 6-7(8), 6-2 dopo due ore e 55 minuti di gioco. Una partita lunga e intensa, nella quale Kouamé è riuscito a mantenere maggiore lucidità nel set decisivo.

Al primo turno sfiderà (8) Aleksandar Kovacevic.

Con questo risultato, il francese diventa il quinto giocatore più giovane del XXI secolo a qualificarsi per il main draw di un torneo ATP. A 16 anni e 333 giorni, entra in una lista ristretta che comprende nomi come Rafael Nadal, Rudolf Molleker, Richard Gasquet e Ryan Harrison, tutti capaci di affacciarsi poi al circuito maggiore ma con esiti molto diversi.

L’accesso al tabellone principale di Montpellier rappresenta un passaggio importante per Kouamé, che avrà ora l’opportunità di confrontarsi con avversari di livello ATP e di accumulare esperienza in un contesto di alto profilo, pur rimanendo all’inizio del proprio percorso professionistico.

A 16 anni e 333 giorni, Moïse Kouamé è il 5° giocatore più giovane del XXI secolo a superare le qualificazioni di un torneo ATP:

▪️ 15 anni e 301 giorni: Richard Gasquet (Monte Carlo 2002)

▪️ 15 anni e 342 giorni: Ryan Harrison (Houston 2008)

▪️ 16 anni e 195 giorni: Richard Gasquet (Adelaide 2003)

▪️ 16 anni e 271 giorni: Rudolf Molleker (Amburgo 2017)

▪️ 16 anni e 315 giorni: Rafael Nadal (Monte Carlo 2003)

16 anni e 333 giorni: Moïse Kouamé (Montpellier 2026)





