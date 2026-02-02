Moïse Kouamé: a 16 anni tra i più giovani a superare le qualificazioni ATP
Moise Kouamé ha raggiunto un traguardo significativo entrando nel tabellone principale dell’ATP di Montpellier 2026 all’età di 16 anni. Il giovane francese ha superato la fase di qualificazione al termine di due incontri molto combattuti, confermando un percorso di crescita che sta attirando attenzione nel circuito.
Nel primo turno delle qualificazioni, Kouamé ha eliminato lo svedese Elias Ymer con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-5. Nella giornata successiva ha poi avuto la meglio sul connazionale Climent Chidekh, imponendosi per 7-5, 6-7(8), 6-2 dopo due ore e 55 minuti di gioco. Una partita lunga e intensa, nella quale Kouamé è riuscito a mantenere maggiore lucidità nel set decisivo.
Al primo turno sfiderà (8) Aleksandar Kovacevic.
Con questo risultato, il francese diventa il quinto giocatore più giovane del XXI secolo a qualificarsi per il main draw di un torneo ATP. A 16 anni e 333 giorni, entra in una lista ristretta che comprende nomi come Rafael Nadal, Rudolf Molleker, Richard Gasquet e Ryan Harrison, tutti capaci di affacciarsi poi al circuito maggiore ma con esiti molto diversi.
L’accesso al tabellone principale di Montpellier rappresenta un passaggio importante per Kouamé, che avrà ora l’opportunità di confrontarsi con avversari di livello ATP e di accumulare esperienza in un contesto di alto profilo, pur rimanendo all’inizio del proprio percorso professionistico.
Perché Gasquet è menzionato due volte?
Cmq fisico bestiale
Forte forte sicuro top 30 poi si vedrà troppo presto per prevedere dove arriverà
L’unico che può impedire ad Alcaraz di vincere 40 slam. Fenomeno! Ancora ha 15 anni e picchia già di brutto! Beati i francesi
Tra due/tre anni questo ragazzino potrà fare cose buone.
L’ hi visto giocare un paio di volte e lo fa molto molto bene.
Assomiglia molto a Alcaraz
Si, ma meno di Moelleker….
Ecco l’ennesimo futuro numero 1 che poi puntualmente delude le aspettative
16 anni nel 2009
Lui è forte, non come quegli scarsi di Landaluce e Jodar
E’ la regola, il buongiorno si vede dal mattino enzo
Questo è ancora più precoce di Alcaraz.