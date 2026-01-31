WTA 500 Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Belinda Bencic

31/01/2026 12:23 44 commenti
Belinda Bencic nella foto - Foto Getty Images
ARE WTA 500 Abu Dhabi – Tabellone Principale – hard
(1) Belinda Bencic SUI vs Bye
Qualifier vs Cristina Bucsa ESP
Ashlyn Krueger USA vs Qualifier
Qualifier vs (7) Jelena Ostapenko LAT

(3) Clara Tauson DEN vs Bye
Daria Kasatkina AUS vs Qualifier
McCartney Kessler USA vs Anastasia Pavlyuchenkova RUS
(WC) Ajla Tomljanovic AUS vs (6) Leylah Fernandez CAN

(5) Liudmila Samsonova RUS vs Sofia Kenin USA
Janice Tjen INA vs Maya Joint AUS
(WC) Hailey Baptiste USA vs (WC) Teodora Kostovic SRB
Bye vs (4) Emma Navarro USA

(8) Paula Badosa ESP vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Alexandra Eala PHI vs (WC) Zeynep Sonmez TUR
Dayana Yastremska UKR vs Beatriz Haddad Maia BRA
Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS

44 commenti. Lasciane uno!

Tasso73 01-02-2026 02:30

BENCIC

NAVARRO

KESSLER
ALEXANDROVA

OSTAPENKO
TAUSON
SAMSONOVA
BADOSA

Luod 01-02-2026 02:27

Bencic

Alexandrova

Fernandez
Navarro

Ostapenko
Tauson
Joint
Badosa

espertodipallacorda 01-02-2026 02:06

Bencic

Alexandrova

Tauson
Samsonova

Ostapenko
Kessler
Navarro
Eala

daniele 01-02-2026 01:06

SAMSONOVA

BENCIC

TAUSON
BADOSA

OSTAPENKO
FERNANDEZ
NAVARRO
ALEXANDROVA

Marklaar 01-02-2026 00:55

bencic

navarro

tauson
alexandrova

ostapenko
fernandez
joint
badosa

Mickis 31-01-2026 23:48

Tauson

Samsonova

Bencic
Alexandrova

Ostapenko
Kessler
Navarro
Badosa

nicolapre 31-01-2026 23:13

BENCIC

Badosa

Fernandez
Navarro

Ostapenko
Tauson
Samsonova
Alexandrova

andre84 31-01-2026 23:09

BENCIC

EALA

TAUSON
JOINT

QUALIFICATA (Vs KRUEGER)
KESSLER
NAVARRO
ALEXANDROVA

vanangel 31-01-2026 22:53

Samsonova

Ostapenko

Fernandez
Alexandrova

Bencic
Kasatkina
Navarro
Badosa

RuPert 31-01-2026 22:51

Bencic
Alexandrova
Tauson
Navarro
Ostapenko
Fernandez
Samsonova
Eala

Luca96 31-01-2026 22:47

BENCIC

ALEXANDROVA

TAUSON
NAVARRO

KRUEGER
FERNANDEZ
JOINT
SONMEZ

Lilly 31-01-2026 21:55

Bencic

Alexandrova

Tauson
Samsonova

Ostapenko
Fernandez
Navarro
Badosa

Emanuele 31-01-2026 21:48

Bencic

Alexandrova

Fernandez
Joint

Ostapenko
Q
Navarro
Eala

fabio 31-01-2026 21:37

POTETE PRONOSTICARE FINO A DOMANI ALLE ORE 10 😉

Markus1892 31-01-2026 21:33

BENCIC

ALEXANDROVA

FERNANDEZ
JOINT

KRUEGER
KASATKINA
NAVARRO
EALA

monybrady 31-01-2026 21:32

BENCIC

BADOSA

TAUSON
NAVARRO

OSTAPENKO
FERNANDEZ
KENIN
ALEXANDROVA

AndrewLaco94 31-01-2026 20:54

TJEN

KRUEGER

TAUSON
EALA

BENCIC
PAVLYUCHENKOVA
KOSTOVIC
HADDAD

Garzo 31-01-2026 20:44

Badosa

Bencic

Kessler
Joint

Krueger
Tauson
Navarro
Alexandrova

verygabry 31-01-2026 20:32

Bencic

Navarro

Fernandez
Alexandrova

Krueger
Tauson
Samsonova
Badosa

Alessandro6.9 31-01-2026 20:10

Bencic

Kenin

Kasatkina
Yastremska

Q
Tomljanovic
Navarro
Eala

Alejandro90 31-01-2026 19:18

NAVARRO

BENCIC

KASATKINA
BADOSA

OSTAPENKO
KESSLER
JOINT
YASTREMSKA

atomo 31-01-2026 19:17

BENCIC

SAMSONOVA

TAUSON
ALEXANDROVA

OSTAPENKO
FERNANDEZ
NAVARRO
BADOSA

Rafan96 31-01-2026 18:19

Navarro

Fernandez

Ostapenko
Eala

Bencic
Kasatkina
Joint
Alexandrova

IlMessia 31-01-2026 17:24

BENCIC

SAMSONOVA

TAUSON
ALEXANDROVA

KRUEGER
PAVLYUCHENKOVA
NAVARRO
BADOSA

fabio 31-01-2026 17:24

BENCIC

ALEXANDROVA

TAUSON
SAMSONOVA

OSTAPENKO
FERNANDEZ
NAVARRO
EALA

romanu79 31-01-2026 17:20

BENCIC

ALEXANDROVA

TAUSON
NAVARRO

OSTAPENKO
FERNANDEZ
SAMSONOVA
BADOSA

gattone mecir 31-01-2026 17:18

Alexandrova

Tauson

Bencic
Samsonova

Ostapenko
Fernandez
Navarro
Eala

SoFarAway 31-01-2026 17:16

BENCIC

ALEXANDROVA

TAUSON
NAVARRO

KRUEGER
FERNANDEZ
SAMSONOVA
BADOSA

paolotdg 31-01-2026 17:14

Tauson

Yastremska

Bencic
Samsonova

Krueger
Kessler
Baptiste
Badosa

Maury 31-01-2026 16:56

BENCIC

SAMSONOVA

TAUSON
ALEXANDROVA

OSTAPENKO
FERNANDEZ
NAVARRO
EALA

gbuttit 31-01-2026 16:23

BENCIC

ALEXANDROVA

TAUSON
NAVARRO

OSTAPENKO
FERNANDEZ
JOINT
BADOSA

Gianluca Naso (Guest) 31-01-2026 16:20

BENCIC

ALEXANDROVA

TAUSON
JOINT

OSTAPENKO
FERNANDEZ
BAPTISTE
EALA

kaishaku 31-01-2026 15:44

BENCIC

NAVARRO

TAUSON
BADOSA

OSTAPENKO
PAVLYUCHENKOVA
JOINT
YASTREMSKA

MATTEO 31-01-2026 15:29

Alexandrova

Tauson

Bencic
Navarro

Ostapenko
Kessler
Samsonova
Eala

brizz 31-01-2026 14:35

bencic

alexandrova

fernandez
navarro

ostapenko
tauson
joint
badosa

nico 31-01-2026 14:22

Fernandez

Yastremska

Bencic
Navarro

Ostapenko
Tauson
Samsonova
Eala

fabio 31-01-2026 14:01

IL VEGGENTE 2026
Wta Abu Dhabi
Orario Scadenza prono…Domenica 1 Febbraio ore 10

miky85 31-01-2026 13:35

Tauson

Navarro

Bencic
Alexandrova

Q
Kessler
Joint
Eala

akgul num.1 31-01-2026 13:30

Tauson

Samsonova

Bencic
Alexandrova

Ostapenko
Fernandez
Navarro
Badosa

stefano2 31-01-2026 13:25

BENCIC

ALEXANDROVA

TAUSON
SAMSONOVA

OSTAPENKO
FERNANDEZ
NAVARRO
EALA

Massimo 31-01-2026 13:17

BENCIC

EALA

TAUSON
SAMSONOVA

OSTAPENKO
FERNANDEZ
NAVARRO
ALEXANDROVA

brunodalla 31-01-2026 12:59

BENCIC

NAVARRO

TAUSON
SONMEZ

OSTAPENKO
KESSLER
TJEN
ALEXANDROVA

Lollo99 31-01-2026 12:32

Bencic

Navarro

Kasatkina
Alexandrova

Ostapenko
Kessler
Joint
Badosa

patrick 31-01-2026 12:31

ALEXANDROVA

BENCIC

FERNANDEZ
SAMSONOVA

OSTAPENKO
TAUSON
NAVARRO
SONMEZ

