WTA 500 Abu Dhabi: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Belinda Bencic
WTA 500 Abu Dhabi – Tabellone Principale – hard
(1) Belinda Bencic vs Bye
Qualifier vs Cristina Bucsa
Ashlyn Krueger vs Qualifier
Qualifier vs (7) Jelena Ostapenko
(3) Clara Tauson vs Bye
Daria Kasatkina vs Qualifier
McCartney Kessler vs Anastasia Pavlyuchenkova
(WC) Ajla Tomljanovic vs (6) Leylah Fernandez
(5) Liudmila Samsonova vs Sofia Kenin
Janice Tjen vs Maya Joint
(WC) Hailey Baptiste vs (WC) Teodora Kostovic
Bye vs (4) Emma Navarro
(8) Paula Badosa vs Jessica Bouzas Maneiro
Alexandra Eala vs (WC) Zeynep Sonmez
Dayana Yastremska vs Beatriz Haddad Maia
Bye vs (2) Ekaterina Alexandrova
TAG: WTA 500 Abu Dhabi, WTA 500 Abu Dhabi 2026
POTETE PRONOSTICARE FINO A DOMANI ALLE ORE 10 😉
IL VEGGENTE 2026
Orario Scadenza prono…Domenica 1 Febbraio ore 10
