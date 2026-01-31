WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Mumbai: Il Tabellone Principale. Presenza di un’italiana

31/01/2026 12:16 1 commento
Diletta Cherubini - Foto Marco Lori
Diletta Cherubini - Foto Marco Lori

IND WTA 125 Mumbai – Tabellone Principale – hard
(1) Lulu Sun NZL vs Qualifier
Mananchaya Sawangkaew THA vs Viktoria Morvayova SVK
(WC) Shrivalli Bhamidipaty IND vs Qualifier
Priska Nugroho INA vs (6) Polina Kudermetova UZB

(3) Leolia Jeanjean FRA vs (WC) Vaidehee Chaudhari IND
Tatiana Prozorova RUS vs Miho Kuramochi JPN
Mingge Xu GBR vs Sohyun Park KOR
(WC) Maaya Rajeshwaran Revathi IND vs (5) Lanlana Tararudee THA

(8) Polina Iatcenko RUS vs Mei Yamaguchi JPN
Qualifier vs Qualifier
Fangran Tian CHN vs Rina Saigo JPN
Carole Monnet FRA vs (4) Hanne Vandewinkel BEL

(7) Lilli Tagger AUT vs (WC) Vaishnavi Adkar IND
Sahaja Yamalapalli IND vs Eri Shimizu JPN
Mai Hontama JPN vs Alevtina Ibragimova RUS
Diletta Cherubini ITA vs (2) Darja Semenistaja LAT

TAG:

1 commento

Lollo99 31-01-2026 12:30

Tagger

Kudermetova

Tararudee
Vandewinkel

Sun
Prozorova
Iatchenko
Semenistaja

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!