WTA 125 Mumbai: Il Tabellone Principale. Presenza di un’italiana
WTA 125 Mumbai – Tabellone Principale – hard
(1) Lulu Sun vs Qualifier
Mananchaya Sawangkaew vs Viktoria Morvayova
(WC) Shrivalli Bhamidipaty vs Qualifier
Priska Nugroho vs (6) Polina Kudermetova
(3) Leolia Jeanjean vs (WC) Vaidehee Chaudhari
Tatiana Prozorova vs Miho Kuramochi
Mingge Xu vs Sohyun Park
(WC) Maaya Rajeshwaran Revathi vs (5) Lanlana Tararudee
(8) Polina Iatcenko vs Mei Yamaguchi
Qualifier vs Qualifier
Fangran Tian vs Rina Saigo
Carole Monnet vs (4) Hanne Vandewinkel
(7) Lilli Tagger vs (WC) Vaishnavi Adkar
Sahaja Yamalapalli vs Eri Shimizu
Mai Hontama vs Alevtina Ibragimova
Diletta Cherubini vs (2) Darja Semenistaja
