Challenger 75 Brisbane: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 Brisbane – Tabellone Principale – hard
(1) Adam Walton vs Qualifier
(WC) Cruz Hewitt vs Hayato Matsuoka
(WC) Tai Sach vs Omar Jasika
Qualifier vs (5) Dane Sweeny
(3) Alex Bolt vs Corentin Denolly
Yuta Shimizu vs Renta Tokuda
Darwin Blanch vs Qualifier
Hiroki Moriya vs (8) Yasutaka Uchiyama
(7) Fajing Sun vs David Jorda Sanchis
Blake Ellis vs Hikaru Shiraishi
(Alt) Matthew Dellavedova vs Qualifier
Qualifier vs (4) James McCabe
(6) Rei Sakamoto vs (WC) Philip Sekulic
Jake Delaney vs Taro Daniel
Qualifier vs Li Tu
Moerani Bouzige vs (2) Tristan Schoolkate
Challenger 75 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Masamichi Imamura vs Jesse Delaney
(WC) Kody Pearson vs (8) Naoki Nakagawa
(2) Shunsuke Mitsui vs (PR) Brandon Walkin
(WC) Jake Dembo vs (9) Colin Sinclair
(3) Yuki Mochizuki vs (Alt) Ethan Cook
Aoran Wang vs (12) Shinji Hazawa
(4) Pavle Marinkov vs (WC) Ty Host
(Alt) Duje Markovina vs (11) Nikita Bilozertsev
(5) Kokoro Isomura vs (WC) Tomislav Edward Papac
(Alt) Enzo Aguiard vs (7) Chase Ferguson
(6) Leo Vithoontien vs Scott Jones
(Alt) Matt Hulme vs (10) Linang Xiao
TAG: Circuito Challenger
