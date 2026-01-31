Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Brisbane: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

31/01/2026
Rai Sakamoto nella foto - Foto getty images
AUS Challenger 75 Brisbane – Tabellone Principale – hard
(1) Adam Walton AUS vs Qualifier
(WC) Cruz Hewitt AUS vs Hayato Matsuoka JPN
(WC) Tai Sach AUS vs Omar Jasika AUS
Qualifier vs (5) Dane Sweeny AUS

(3) Alex Bolt AUS vs Corentin Denolly FRA
Yuta Shimizu JPN vs Renta Tokuda JPN
Darwin Blanch USA vs Qualifier
Hiroki Moriya JPN vs (8) Yasutaka Uchiyama JPN

(7) Fajing Sun CHN vs David Jorda Sanchis ESP
Blake Ellis AUS vs Hikaru Shiraishi JPN
(Alt) Matthew Dellavedova AUS vs Qualifier
Qualifier vs (4) James McCabe AUS

(6) Rei Sakamoto JPN vs (WC) Philip Sekulic AUS
Jake Delaney AUS vs Taro Daniel JPN
Qualifier vs Li Tu AUS
Moerani Bouzige AUS vs (2) Tristan Schoolkate AUS




AUS Challenger 75 Brisbane – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Masamichi Imamura JPN vs Jesse Delaney AUS
(WC) Kody Pearson AUS vs (8) Naoki Nakagawa JPN

(2) Shunsuke Mitsui JPN vs (PR) Brandon Walkin GBR
(WC) Jake Dembo AUS vs (9) Colin Sinclair NMI

(3) Yuki Mochizuki JPN vs (Alt) Ethan Cook AUS
Aoran Wang CHN vs (12) Shinji Hazawa JPN

(4) Pavle Marinkov AUS vs (WC) Ty Host AUS
(Alt) Duje Markovina AUS vs (11) Nikita Bilozertsev UKR

(5) Kokoro Isomura JPN vs (WC) Tomislav Edward Papac AUS
(Alt) Enzo Aguiard AUS vs (7) Chase Ferguson AUS

(6) Leo Vithoontien JPN vs Scott Jones AUS
(Alt) Matt Hulme AUS vs (10) Linang Xiao CHN

6 commenti

patrick 31-01-2026 12:35

WALTON

SUN

BOLT
SCHOOLKATE

SWEENY
UCHIYAMA
MCCABE
SAKAMOTO

Lollo99 31-01-2026 12:29

Schoolkate

Walton

Bolt
McCabe

Jasika
Blanch
Sun
Daniel

miky85 31-01-2026 12:15

Schoolkate

Walton

Bolt
McCabe

Jasika
Blanch
Ellis
Delaney

Donato 31-01-2026 10:43

Schoolkate

Sweeny

Bolt
McCabe

Walton
Blanch
Ellis
Daniel

brunodalla 31-01-2026 10:33

SWEENY

SCHOOLKATE

BLANCH
MCCABE

WALTON
BOLT
SUN
SAKAMOTO

Gianni11 31-01-2026 09:57

Sakamoto

Walton

Uchiyama
Ellis

Sweeny
Shimizu
McCabe
Schoolkate

