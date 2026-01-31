Rafael Nadal su Sinner: “Ha perso, ma imparerà molto da questa partita”

Grande emozione a Melbourne Park per il ritorno di Rafael Nadal nel torneo che più volte lo ha visto protagonista assoluto. In occasione dell’Open d’Australia 2026, il campione maiorchino ha ricevuto un sentito omaggio da parte dell’organizzazione, con la consegna di una Kia personalizzata che celebra alcuni dei momenti più iconici della sua straordinaria carriera.

Un evento simbolico, ma anche l’occasione per Nadal di tornare a parlare di tennis davanti ai media, commentando le spettacolari semifinali maschili e offrendo riflessioni profonde su Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jannik Sinner.

Rafa non ha nascosto il proprio entusiasmo per ciò che ha vissuto il pubblico nella giornata delle semifinali.

«È stata una giornata fantastica per tutti gli appassionati, me compreso. Una di quelle che crea ricordi destinati a durare nel tempo. Amo vedere partite così, con battaglie intense che coinvolgono completamente il pubblico».

Il maiorchino ha rivelato di aver seguito per intero la semifinale vinta da Carlos Alcaraz, mentre ha potuto vedere solo una parte della sfida tra Novak Djokovic e Jannik Sinner, poiché era in viaggio verso Melbourne.

«La partita di Carlos ha avuto davvero tutto. Adesso non vedo l’ora di assistere a una grande finale».

Tra Djokovic e Alcaraz: “Qualunque sia il risultato, non sarà un dramma”

Nadal ha spiegato con grande sincerità il conflitto emotivo che vive in vista della finale.

«Ho sentimenti contrastanti. La mia storia con Novak è stata incredibile: abbiamo combattuto per anni al massimo livello e se dovesse vincere, ne sarei sinceramente felice».

Allo stesso tempo, però, il cuore guarda anche al giovane connazionale: «Carlos è spagnolo, abbiamo condiviso momenti importanti, come i Giochi Olimpici. È normale che lo sostenga. In ogni caso, qualunque sia il risultato, per me non sarà un dramma».

Il giudizio su Alcaraz

Parlando del numero uno del mondo, Nadal è stato netto.

«È un grande professionista, ha un team eccellente e non ha bisogno dei miei consigli».

Riguardo al paragone con la sua leggendaria finale del 2009 contro Federer, Rafa ha sorriso:

«Ognuno segue il proprio percorso. Lui all’epoca era un bambino e probabilmente non si rendeva nemmeno conto di ciò che stava accadendo. Sono convinto che si riprenderà bene: l’età è dalla sua parte e farà un’ottima finale».

Parole cariche di rispetto per Djokovic

Molto sentito anche il messaggio rivolto a Novak Djokovic.

«Non mi sorprende affatto vederlo ancora in finale. Perché no? Anche io sarei ancora lì se non fosse stato per gli infortuni».

«È molto positivo per il tennis che continui a competere contro i più giovani. Non è più nel suo momento migliore, ma ha ancora tutto per vincere. Novak merita enorme rispetto: è un esempio di resilienza, professionalità e dedizione».

L’analisi sulla sconfitta di Sinner

Infine, Nadal ha commentato anche l’eliminazione di Jannik Sinner. «Per Jannik sarà stata una sconfitta difficile da accettare, perché partiva favorito. Ma si è trovato davanti un giocatore con una storia unica in questo torneo».

«Ha avuto le sue occasioni, non le ha sfruttate e nel quinto set l’inerzia è passata chiaramente dalla parte di Novak. Ma da queste partite si impara molto. Jannik è umile, sa analizzarsi e sono certo che userà questa esperienza per crescere».

Rafael Nadal sarà presente domenica sugli spalti della Rod Laver Arena per assistere alla finale maschile dell’Open d’Australia 2026: questa volta non da protagonista in campo, ma ancora una volta come voce autorevole e simbolo eterno del tennis mondiale.