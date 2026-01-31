WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione
🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Stadium Court – ore 08:00
Katarzyna Piter vs Emily Webley-Smith Inizio 08:00
(1) Elsa Jacquemot vs Chloe Paquet
(4) Renata Zarazua vs Vera Zvonareva
Court 1 – ore 08:00
Priscilla Hon vs (8) Aliaksandra Sasnovich Inizio 08:00
Ellen Perez vs (7) Oksana Selekhmeteva
Ekaterina Ovcharenko vs (6) Sara Bejlek
Court 2 – ore 08:00
(2) Sonay Kartal vs Yuliia Starodubtseva Inizio 08:00
Arina Rodionova vs (5) Simona Waltert
🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
(3) Lucrezia Stefanini vs Briana Szabo Inizio 10:00
(1) Kaitlin Quevedo vs Alina Charaeva
Mara Gae vs (5) Maja Chwalinska
(4) Leyre Romero Gormaz vs Raluka Serban
Court 2 – ore 10:00
Ekaterine Gorgodze vs (7) Tamara Zidansek Inizio 10:00
Irene Burillo vs (8) Iryna Shymanovich
Aliona Bolsova vs (6) Varvara Lepchenko
(2) Daria Snigur vs Anhelina Kalinina
🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
Julie Pastikova vs (7) Mona Barthel Inizio 10:00
Vendula Valdmannova vs (6) Laura Samson
Anna Siskova vs (8) Barbora Palicova
(2) Dominika Salkova vs Fiona Ferro
Ridera Court – ore 10:00
(3) Anna-Lena Friedsam vs Katherine Sebov Inizio 10:00
(4) Gabriela Knutson vs Anastasiia Sobolieva
(1) Katarzyna Kawa vs Susan Bandecchi
Caroline Werner vs (5) Laura Pigossi
🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 1° Turno Qualificazione, cemento
Center Court – ore 06:30
Zeel Desai vs (6) Kristiana Sidorova Inizio 06:30
(3) Zuzanna Pawlikowska vs Parthsarthi Aru Mundhe
(2) Yasmine Kabbaj vs Sonal Patil
Akanksha Nitture vs (8) Ankita Raina
Court 1 – ore 06:30
Naoko Eto vs (7) Anastasia Kulikova Inizio 06:30
Saumya Vig vs (5) Misaki Matsuda
(1) Nicole Fossa Huergo vs Hiroko Kuwata
(4) Yara Bartashevich vs Peangtarn Plipuech
