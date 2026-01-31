Qualificazioni WTA Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione

31/01/2026 09:35 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Stadium Court – ore 08:00
Katarzyna Piter POL vs Emily Webley-Smith GBR Inizio 08:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Elsa Jacquemot FRA vs Chloe Paquet FRA

Il match deve ancora iniziare

(4) Renata Zarazua MEX vs Vera Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 08:00
Priscilla Hon AUS vs (8) Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 08:00
Il match deve ancora iniziare

Ellen Perez AUS vs (7) Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Ovcharenko RUS vs (6) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 08:00
(2) Sonay Kartal GBR vs Yuliia Starodubtseva UKR Inizio 08:00

Il match deve ancora iniziare

Arina Rodionova AUS vs (5) Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
(3) Lucrezia Stefanini ITA vs Briana Szabo ROU Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Kaitlin Quevedo ESP vs Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Mara Gae ROU vs (5) Maja Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare

(4) Leyre Romero Gormaz ESP vs Raluka Serban CYP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Ekaterine Gorgodze GEO vs (7) Tamara Zidansek SLO Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Irene Burillo ESP vs (8) Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare

Aliona Bolsova ESP vs (6) Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

(2) Daria Snigur UKR vs Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Julie Pastikova CZE vs (7) Mona Barthel GER Inizio 10:00
Il match deve ancora iniziare

Vendula Valdmannova CZE vs (6) Laura Samson CZE

Il match deve ancora iniziare

Anna Siskova CZE vs (8) Barbora Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare

(2) Dominika Salkova CZE vs Fiona Ferro FRA

Il match deve ancora iniziare



Ridera Court – ore 10:00
(3) Anna-Lena Friedsam GER vs Katherine Sebov CAN Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Gabriela Knutson CZE vs Anastasiia Sobolieva UKR

Il match deve ancora iniziare

(1) Katarzyna Kawa POL vs Susan Bandecchi SUI

Il match deve ancora iniziare

Caroline Werner GER vs (5) Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 06:30
Zeel Desai IND vs (6) Kristiana Sidorova RUS Inizio 06:30
Il match deve ancora iniziare

(3) Zuzanna Pawlikowska POL vs Parthsarthi Aru Mundhe IND

Il match deve ancora iniziare

(2) Yasmine Kabbaj MAR vs Sonal Patil IND

Il match deve ancora iniziare

Akanksha Nitture IND vs (8) Ankita Raina IND

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 06:30
Naoko Eto JPN vs (7) Anastasia Kulikova FIN Inizio 06:30
Il match deve ancora iniziare

Saumya Vig IND vs (5) Misaki Matsuda JPN

Il match deve ancora iniziare

(1) Nicole Fossa Huergo ARG vs Hiroko Kuwata JPN

Il match deve ancora iniziare

(4) Yara Bartashevich FRA vs Peangtarn Plipuech THA

Il match deve ancora iniziare

