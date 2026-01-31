Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, Semifinali – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125
Central – ore 05:30
Ilia Simakin
vs Stefanos Sakellaridis
ATP Phan Thiet
Ilia Simakin
3
6
6
Stefanos Sakellaridis
6
4
3
Vincitore: Simakin
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Sakellaridis
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
5-3 → 6-3
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
S. Sakellaridis
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
S. Sakellaridis
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
I. Simakin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
I. Simakin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
S. Sakellaridis
15-0
ace
15-15
df
15-30
df
15-40
1-1 → 2-1
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
S. Sakellaridis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Simakin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
S. Sakellaridis
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
JiSung Nam / Uisung Park vs Joshua Charlton / Ivan Marrero Curbelo
ATP Phan Thiet
JiSung Nam / Uisung Park [1]
6
6
Joshua Charlton / Ivan Marrero Curbelo
4
3
Vincitore: Nam / Park
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Charlton / Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
J. Nam / Park
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
4-3 → 5-3
J. Charlton / Marrero Curbelo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
J. Charlton / Marrero Curbelo
2-2 → 3-2
J. Nam / Park
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Charlton / Marrero Curbelo
0-15
0-30
30-30
ace
40-30
40-40
1-1 → 1-2
J. Charlton / Marrero Curbelo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Charlton / Marrero Curbelo
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
J. Charlton / Marrero Curbelo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
J. Nam / Park
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
J. Charlton / Marrero Curbelo
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
J. Charlton / Marrero Curbelo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
J. Charlton / Marrero Curbelo
0-0 → 0-1
Court 1 – ore 05:30
Yi Zhou
vs Daniel Michalski
ATP Phan Thiet
Yi Zhou [6]
0
7
0
Daniel Michalski [7]•
0
6
0
Vincitore: Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
ace
4*-0
5-0*
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
ace
6-6 → 7-6
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
Y. Zhou
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
ace
df
3-3 → 3-4
Y. Zhou
15-0
30-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
D. Michalski
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Michalski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Manama, Bahrain 🇧🇭, Semifinali – Campo in cemento all’aperto – Challenger
Centre Court – ore 11:00
N.Sriram Balaji
/ Neil Oberleitner
vs Vasil Kirkov
/ Bart Stevens
ATP Manama
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [4]
7
6
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]
6
4
Vincitore: Balaji / Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Balaji / Oberleitner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
V. Kirkov / Stevens
4-4 → 5-4
N. Balaji / Oberleitner
3-4 → 4-4
V. Kirkov / Stevens
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
3-3 → 3-4
N. Balaji / Oberleitner
2-3 → 3-3
V. Kirkov / Stevens
2-2 → 2-3
N. Balaji / Oberleitner
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
V. Kirkov / Stevens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
N. Balaji / Oberleitner
0-1 → 1-1
V. Kirkov / Stevens
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
4*-0
5-0*
6-0*
6*-1
6-6 → 7-6
V. Kirkov / Stevens
6-5 → 6-6
N. Balaji / Oberleitner
5-5 → 6-5
V. Kirkov / Stevens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
N. Balaji / Oberleitner
3-5 → 4-5
V. Kirkov / Stevens
3-4 → 3-5
N. Balaji / Oberleitner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
V. Kirkov / Stevens
2-3 → 2-4
N. Balaji / Oberleitner
1-3 → 2-3
V. Kirkov / Stevens
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
1-2 → 1-3
N. Balaji / Oberleitner
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
0-2 → 1-2
V. Kirkov / Stevens
0-1 → 0-2
N. Balaji / Oberleitner
0-0 → 0-1
Kyrian Jacquet vs Mattia Bellucci (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Luca Nardi vs Otto Virtanen (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
Concepción, Chile 🇨🇱, Semifinali – Terra rossa – Challenger
Cancha Central – ore 16:30
Alejandro Tabilo
vs Marco Cecchinato
Il match deve ancora iniziare
Adolfo Daniel Vallejo vs Tomas Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Eduardo Ribeiro vs Anders Matta / Alejandro Tabilo
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Carou / Adolfo Daniel Vallejo vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, Semifinali – Campo in cemento al chiuso – Challenger
Court 1 – ore 13:00
Daniil Glinka
vs Frederico Ferreira Silva
ATP Oeiras
Daniil Glinka
0
2
Frederico Ferreira Silva•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Ferreira Silva
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
1-3 → 1-4
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
D. Glinka
0-15
0-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
F. Ferreira Silva
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Chris Rodesch vs Alexis Galarneau
Il match deve ancora iniziare
Filip Duda / Zdenek Kolar vs Erik Grevelius / Adam Heinonen (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Quimper, France 🇫🇷, Semifinali – Campo in cemento al chiuso
Court Fred Le Bian – ore 13:00
Maxence Beauge
/ Eliakim Coulibaly
vs Dan Added
/ Arthur Bouquier
ATP Quimper
Maxence Beauge / Eliakim Coulibaly
0
3
Dan Added / Arthur Bouquier•
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Beauge / Coulibaly
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
df
3-3 → 3-4
D. Added / Bouquier
3-2 → 3-3
M. Beauge / Coulibaly
2-2 → 3-2
D. Added / Bouquier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
M. Beauge / Coulibaly
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Added / Bouquier
1-0 → 1-1
M. Beauge / Coulibaly
15-0
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
Luca Van Assche vs Sascha Gueymard Wayenburg (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Marc-Andrea Huesler vs Remy Bertola
Il match deve ancora iniziare
Challenger San Diego, USA 🇺🇸, Semifinali – Campo in cemento all’aperto
Stadium – ore 20:00
Garrett Johns
/ Karl Poling
vs Trey Hilderbrand
/ Mac Kiger
(Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Korda vs Patrick Kypson (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Zachary Svajda vs Sho Shimabukuro
Il match deve ancora iniziare
