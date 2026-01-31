Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Manama, Quimper, Concepcion, San Diego, Oeiras 2 e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Phan Thiet 2, Vietnam 🇻🇳, Semifinali – Campo in cemento all’aperto – Challenger 125

Central – ore 05:30
Ilia Simakin RUS vs Stefanos Sakellaridis GRE
ATP Phan Thiet
Ilia Simakin
3
6
6
Stefanos Sakellaridis
6
4
3
Vincitore: Simakin
JiSung Nam KOR / Uisung Park KOR vs Joshua Charlton AUS / Ivan Marrero Curbelo ESP

ATP Phan Thiet
JiSung Nam / Uisung Park [1]
6
6
Joshua Charlton / Ivan Marrero Curbelo
4
3
Vincitore: Nam / Park
Court 1 – ore 05:30
Yi Zhou CHN vs Daniel Michalski POL
ATP Phan Thiet
Yi Zhou [6]
0
7
0
Daniel Michalski [7]
0
6
0
Vincitore: Zhou
Manama, Bahrain 🇧🇭, Semifinali – Campo in cemento all’aperto – Challenger

Centre Court – ore 11:00
N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED
ATP Manama
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner [4]
7
6
Vasil Kirkov / Bart Stevens [2]
6
4
Vincitore: Balaji / Oberleitner
Kyrian Jacquet FRA vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi ITA vs Otto Virtanen FIN (Non prima 15:00)

Concepción, Chile 🇨🇱, Semifinali – Terra rossa – Challenger

Cancha Central – ore 16:30
Alejandro Tabilo CHI vs Marco Cecchinato ITA
Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Eduardo Ribeiro BRA vs Anders Matta CHI / Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA

Oeiras 2, Portugal 🇵🇹, Semifinali – Campo in cemento al chiuso – Challenger

Court 1 – ore 13:00
Daniil Glinka EST vs Frederico Ferreira Silva POR
ATP Oeiras
Daniil Glinka
0
2
Frederico Ferreira Silva
0
4
Chris Rodesch LUX vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Filip Duda CZE / Zdenek Kolar CZE vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE (Non prima 17:00)

Quimper, France 🇫🇷, Semifinali – Campo in cemento al chiuso

Court Fred Le Bian – ore 13:00
Maxence Beauge FRA / Eliakim Coulibaly CIV vs Dan Added FRA / Arthur Bouquier FRA
ATP Quimper
Maxence Beauge / Eliakim Coulibaly
0
3
Dan Added / Arthur Bouquier
40
4
Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI vs Remy Bertola SUI

Challenger San Diego, USA 🇺🇸, Semifinali – Campo in cemento all’aperto

Stadium – ore 20:00
Garrett Johns USA / Karl Poling USA vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare

Sebastian Korda USA vs Patrick Kypson USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Zachary Svajda USA vs Sho Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

