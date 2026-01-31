Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

31/01/2026 09:06 Nessun commento
Donna Vekic nella foto
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – Finale , cemento

WTA Manila 125
Donna Vekic [4]
6
3
5
Camila Osorio [5]
2
6
7
Vincitore: Osorio
Mostra dettagli

TAG: