WTA 125 Manila: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

31/01/2026 09:06
WTA 125 Manila (Filippine 🇵🇭) – Finale , cemento
WTA Manila 125
Donna Vekic [4]
6
3
5
Camila Osorio [5]
2
6
7
Vincitore: Osorio
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
5-7
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
5-6 → 5-7
Donna Vekic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
40-15
3-3 → 4-3
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Camila Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
3-5 → 3-6
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Camila Osorio
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Donna Vekic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Camila Osorio
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Donna Vekic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
5-1 → 5-2
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Camila Osorio
0-15
0-30
15-30
15-40
3-1 → 4-1
Donna Vekic
15-0
30-0
40-0
40-15
2-1 → 3-1
Camila Osorio
15-0
30-0
40-0
2-0 → 2-1
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Camila Osorio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
