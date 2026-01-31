Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Zhang e Mertens dominano il doppio femminile. Harrison e Skupski campioni nel doppio maschile. Tokito Oda ferma il sogno di Martín de la Puente

Risultati dagli Australian Open - Foto Getty Images
Una delle coppie più affiatate del circuito ha confermato tutta la propria solidità. Shuai Zhang ed Elise Mertens si sono laureate campionesse del doppio femminile dell’Open de Australia 2026, superando in finale la coppia formata da Olga Danilovic e Anhelina Kalinina con il punteggio di 7-6(4) 6-4.
Per la veterana cinese si tratta del terzo titolo Slam in doppio, mentre per la belga è addirittura il sesto: a Mertens manca ormai soltanto Roland Garros per completare il suo personale Career Grand Slam. Una vittoria costruita su grande intesa, lucidità nei momenti chiave e notevole solidità mentale.
Harrison e Skupski campioni nel doppio maschile
Nel doppio maschile, a sollevare il trofeo sono stati Christian Harrison e Neal Skupski, protagonisti di un torneo impeccabile.
Lo statunitense e il britannico hanno battuto in finale i beniamini di casa Jason Kubler e John-Patrick Polmans per 7-6(4) 6-4, confermando una straordinaria compattezza di coppia. Il loro rendimento in questo Open de Australia lascia presagire un futuro ricco di successi.
Tokito Oda ferma il sogno di Martín de la Puente
Grande emozione anche nel tennis in carrozzina. Martín de la Puente è andato vicinissimo al titolo, ma si è arreso in finale al giovanissimo talento giapponese Tokito Oda.
Il nipponico, appena 19enne, ha rimontato imponendosi per 3-6 6-2 6-2, confermando di essere uno dei prospetti più brillanti del circuito. Nonostante la sconfitta, il torneo di De la Puente rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua costante crescita ai massimi livelli.
Australian Open (Australia 🇦🇺) Finali, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(7) A. Danilina / (7) A. Krunic vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
GS Australian Open
A. Danilina / A. Krunic
6
4
E. Mertens / S. Zhang [4]
7
6
Vincitore: E. Mertens / S. Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Mertens / S. Zhang
4-5 → 4-6
A. Danilina / A. Krunic
A-40
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
E. Mertens / S. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
A. Danilina / A. Krunic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 2-5
E. Mertens / S. Zhang
0-5 → 1-5
A. Danilina / A. Krunic
0-4 → 0-5
E. Mertens / S. Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 0-4
A. Danilina / A. Krunic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
E. Mertens / S. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
E. Mertens / S. Zhang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
0*-6
1-6*
2-6*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
A. Danilina / A. Krunic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
E. Mertens / S. Zhang
5-5 → 5-6
A. Danilina / A. Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
E. Mertens / S. Zhang
4-4 → 4-5
A. Danilina / A. Krunic
4-3 → 4-4
E. Mertens / S. Zhang
4-2 → 4-3
A. Danilina / A. Krunic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
E. Mertens / S. Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
A. Danilina / A. Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
E. Mertens / S. Zhang
2-0 → 3-0
A. Danilina / A. Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
E. Mertens / S. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs (6) C. Harrison / (6) N. Skupski
GS Australian Open
J. Kubler / M. Polmans
6
4
C. Harrison / N. Skupski [6]
7
6
Vincitore: C. Harrison / N. Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kubler / M. Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
J. Kubler / M. Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
C. Harrison / N. Skupski
3-4 → 3-5
J. Kubler / M. Polmans
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
C. Harrison / N. Skupski
2-3 → 2-4
J. Kubler / M. Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
C. Harrison / N. Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
J. Kubler / M. Polmans
1-1 → 1-2
C. Harrison / N. Skupski
1-0 → 1-1
J. Kubler / M. Polmans
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
J. Kubler / M. Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
C. Harrison / N. Skupski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-5 → 5-6
J. Kubler / M. Polmans
40-30
15-0
30-0
30-15
40-15
4-5 → 5-5
C. Harrison / N. Skupski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
J. Kubler / M. Polmans
2-5 → 3-5
C. Harrison / N. Skupski
2-4 → 2-5
J. Kubler / M. Polmans
2-3 → 2-4
C. Harrison / N. Skupski
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Kubler / M. Polmans
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
C. Harrison / N. Skupski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Kubler / M. Polmans
0-1 → 1-1
C. Harrison / N. Skupski
0-0 → 0-1
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka vs (5) E. Rybakina
GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
4
6
4
E. Rybakina [5]
6
4
6
Vincitore: E. Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
E. Rybakina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. Sabalenka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
E. Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
A. Sabalenka
40-30
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
E. Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Rybakina
30-40
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
E. Rybakina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
E. Rybakina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
E. Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
A. Sabalenka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(3) K. Efremova vs R. Zolotareva
GS Australian Open
K. Efremova [3]
6
4
6
R. Zolotareva
0
6
4
Vincitore: K. Efremova
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
R. Zolotareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Efremova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
R. Zolotareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
K. Efremova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Efremova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 6-0
R. Zolotareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
K. Efremova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 4-0
R. Zolotareva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
K. Efremova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
(3) R. Tabata vs (7) Z. Sesko
GS Australian Open
R. Tabata [1]
3
3
Z. Sesko [7]
6
6
Vincitore: Z. Sesko
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tabata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-3 → 2-4
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
R. Tabata
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Tabata
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Sesko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
R. Tabata
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Z. Sesko
40-A
15-0
30-0
40-0
40-15
2-1 → 2-2
R. Tabata
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs T. Hermanova / D. Zoldakova
GS Australian Open
A. Kovackova / J. Kovackova [1]
6
6
T. Hermanova / D. Zoldakova
1
3
Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kovackova / J. Kovackova
5-3 → 6-3
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
A. Kovackova / J. Kovackova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
T. Hermanova / D. Zoldakova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
A. Kovackova / J. Kovackova
3-1 → 4-1
T. Hermanova / D. Zoldakova
2-1 → 3-1
A. Kovackova / J. Kovackova
1-1 → 2-1
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Kovackova / J. Kovackova
40-15
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Hermanova / D. Zoldakova
5-1 → 6-1
A. Kovackova / J. Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 5-1
T. Hermanova / D. Zoldakova
30-40
0-15
0-30
15-15
30-15
40-40
3-1 → 4-1
A. Kovackova / J. Kovackova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Hermanova / D. Zoldakova
2-0 → 2-1
A. Kovackova / J. Kovackova
1-0 → 2-0
T. Hermanova / D. Zoldakova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
(WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose vs C. Doig / D. Kisimov
GS Australian Open
Y. Ibraimi / C. Kose
3
4
C. Doig / D. Kisimov
6
6
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Doig / D. Kisimov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Y. Ibraimi / C. Kose
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
C. Doig / D. Kisimov
4-3 → 4-4
C. Doig / D. Kisimov
4-2 → 4-3
C. Doig / D. Kisimov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Y. Ibraimi / C. Kose
2-2 → 3-2
C. Doig / D. Kisimov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Doig / D. Kisimov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Doig / D. Kisimov
1-0 → 1-1
Y. Ibraimi / C. Kose
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Doig / D. Kisimov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-5 → 3-6
Y. Ibraimi / C. Kose
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-5 → 3-5
C. Doig / D. Kisimov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
Y. Ibraimi / C. Kose
1-4 → 2-4
C. Doig / D. Kisimov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Y. Ibraimi / C. Kose
1-2 → 1-3
C. Doig / D. Kisimov
1-1 → 1-2
Y. Ibraimi / C. Kose
0-1 → 1-1
C. Doig / D. Kisimov
0-0 → 0-1
Kia Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(1) N. Vink vs (2) S. Schroder
GS Australian Open
N. Vink [1]
6
7
S. Schroder
3
6
Vincitore: N. Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
S. Schroder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
N. Vink
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
N. Vink
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
S. Schroder
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
N. Vink
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Schroder
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
S. Schroder
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Schroder
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
N. Vink
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
S. Schroder
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
S. Schroder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) X. Li vs D. De Groot
GS Australian Open
X. Li [3]
6
6
D. De Groot
1
2
Vincitore: X. Li
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. De Groot
30-40
0-15
0-30
15-30
15-40
5-2 → 6-2
X. Li
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
X. Li
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
X. Li
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. De Groot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. De Groot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-1 → 6-1
X. Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
X. Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. De Groot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
(3) M. De la Puente vs (2) T. Oda
GS Australian Open
M. De la Puente [2]
6
2
2
T. Oda [2]
3
6
6
Vincitore: T. Oda
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Oda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
M. De la Puente
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
T. Oda
A-40
15-0
30-0
30-15
40-15
1-3 → 1-4
M. De la Puente
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
T. Oda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. De la Puente
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Oda
40-30
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. De la Puente
30-40
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
T. Oda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
M. De la Puente
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
T. Oda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
T. Oda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. De la Puente
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. De la Puente
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
M. De la Puente
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. De la Puente
40-30
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 3-1
M. De la Puente
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
T. Oda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. De la Puente
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
1573 Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(8) T. Frodin vs E. Tupitsyna
GS Australian Open
T. Frodin [3]
3
4
E. Tupitsyna
6
6
Vincitore: E. Tupitsyna
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Frodin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
T. Frodin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
E. Tupitsyna
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 1-4
E. Tupitsyna
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
E. Tupitsyna
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Tupitsyna
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
E. Tupitsyna
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
(8) Z. Nurlanuly vs (4) K. Hance
GS Australian Open
Z. Nurlanuly [8]
3
2
K. Hance [4]
6
6
Vincitore: K. Hance
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Hance
40-15
0-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Z. Nurlanuly
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Nurlanuly
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Z. Nurlanuly
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
K. Hance
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
K. Hance
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
K. Hance
15-0
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 7 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(1) L. Gryp vs (2) S. Matsuoka
GS Australian Open
L. Gryp [1]
6
6
S. Matsuoka [2]
4
4
Vincitore: L. Gryp
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
S. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
S. Matsuoka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
S. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. Gryp
A-40
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
S. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
L. Gryp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
L. Gryp
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
L. Gryp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Gryp
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
M. Knoesen vs (1) A. Lantermann
GS Australian Open
M. Knoesen
0
2
A. Lantermann [1]
6
6
Vincitore: A. Lantermann
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Lantermann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Knoesen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Lantermann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Knoesen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Lantermann
40-30
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
M. Knoesen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
M. Knoesen
0-40
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Complimenti alla dolcissima Rybakina ed al mio grande amico Aldo Chiari mitico preparatore atletico che nel box fremeva come un pazzo, conoscendolo bene professionalmente ed avendogli parlato più volte conosco la dedizione che ci ha messo e soprattutto quanto lui ci credesse fermamente in questo successo…
È una specie di sindrome da finali, quando sente di avere colpi meno “speciali” di una Ryba o Keys pur essendo più completa
Io ne guardo poco di tennis femminile, ma questa Sabalenka vista oggi mi sembra una molto nervosa ed incapace di reagire e sviluppare contromisure. Se é sempre così come fa ad essere numero uno? Strapotere fisico? O oggi ha avuto una giornataccia?
Brava la Ribakina, la più lucida delle 2 amazzoni dal “fisico bestiale”. Se Sabalenza ti molla un cazzotto, farai fatica a rialzarti. Il tennis femminile, è ormai proprietà privata delle ragazze dell’est. enzo
E’ stata una finale di buonissimo livello.
Poi io personalmente preferisco degli scambi più lunghi, ma queste sono opinioni personali 😉
Alla fine l’incontro si trasforma in una partita di ciapanò con da una parte il proverbiale nervosismo che prende Aryna nelle finali e dall’altra l’insicurezza caratteriale di Elena. Alla fine risolve la kazaka con il suo colpo più devastante: il servizio. Sono contento per lei che finalmente porta a casa uno slam con i punti in palio ma non molto di come l’ha fatto. Lei sa, e dovrebbe, giocare molto meglio di così.
Per quanto mi riguarda a questi livelli il tennis femminile vale quanto quello maschile Poi anche a livello maschile non è che tutti i match siano come quelli che abbiamo visto ieri Detto questo Bravissima Elena!!!! E brava anche la bielorussa
Ed Elena vince. Si confermano le incertezze della Sabalenka nelle finali slam ma grande merito da Elena (e al suo allenatore/motivatore)
Comunque sei mitico! Giornate intere sui livescore dei W35, poi una volta che c’è una partita vera non la guardi.
Grandissima Elena! Un timido pugnetto, un sorriso appena accennato: ha vinto l’Australian Open… Ryba style!
Da quando ha di nuovo il suo allenatore, è tornata a essere lei. Alla faccia di quella megera woke della Shriver.
quei due dritti
Brava Lena, dopo il break subito all’inizio del terzo set si è rimessa in carreggiata e ha vinto il secondo Slam della sua carriera. Se tiene questi livelli per l’intera stagione può puntare alla vetta del ranking
Non sto vedendo,ma dal punteggio pare una scazzottata, abbiamo almeno evitato commenti: “Solo 48 minuti per una finale, questo è il livello oggi della Wta”
37 persone hanno messo Sabalenka vincente torneo,il 72,50%b,solo 2 la Rybakina.
La cosa curiosa è che la prima metà di chi ha fatto il gioco pronostici hanno messo tutti o quasi Sabalenka,da metà i poi invece uno su due.
C’è anche quì il condizionamento di vedere cosa fa l’altro,se qualcuno iniza a mettere Bencic o Andreeva vincitrice torneo ecco che comincia a farlo qualcun’altro.
tate bonii
Efremova c’è.
Intanto alcune notizie del weekend.
Tagger a segno nel 100 negli Emirati, sarà 128 del ranking la talentuosa austriaca.
Nell’altro ITF 100 della settimana in America c’è il ritorno di Jennifer Brady,la ex 13 del mondo ritorna dopo oltre 2 anni e centra la semifinale.
Dopo la vittoria di un ITF 35 la Andreescu sta alzando piano piano l’asticella con questa semifinale in un ITF 75, come un convalescente che sta ricominciando a camminare con le stampelle.
non so cos’ha detto vukov sul trenta pari ma è servito :0
in tutti i sensi
L’allentore di Elena le ha urlato “datte na mossa!!
Elena ha seguito le istruzioni, controbreak
MI sa che il match gira verso la TIgre…
Il secondo set è portato a casa da Aryna grazie al suo spirito guerriero. Quello che invece manca alla kazaka. Vediamo ora che succede.
ed eccoci. manco 3 minuti di game…
non so quanta benzina abbia adesso
Aryna la porta al terzo approfittando di un turno un po’ scialbo al servizio di Lena. Ora mi sa che la tigre prenderà il largo
qui rischia Elen, sul 5-4
Primo set guadagnato da Elena grazie a tre vincenti sul primo servizio di Aryna sparati direttamente dal monte Olimpo poi scende coi piedi per terra e l’incontro ha inizio. Aryna serve meglio, Elena invece è troppo bassa sulla percentuale delle prime e fin’ora ha più doppi falli che aces. Inaccettabile per una che ha un servizio da oltre 190 km/h
Confido in Rybakina, Arynona lo ha già vinto 2 volte
Comunque gli ultimi turni anche per la donne si dovrebbero giocare
sui 5 set, così come è adesso è sempre un torneo di serie B rispetto al maschile
Solo tre parole:
Forza Elena Rybakina
Anche io tifo per Elena, mi piace il suo tennis “calmo” “silenzioso” che si rispecchia nelle sue movenze e nella sua figura. 🙂
Ci sono 200 post per parlare di tennis ATP e di Sinner.
Possibile che ci sia gente che venga ad intrufolarsi qui ?
Chiedo eh.. 🙄
Roberta Vinci al commento su Eurosport. Speriamo non faccia troppi danni 😎
Per il resto, detto che la Sabalenka è la più forte, tifo per Elena. 😀
sogni….sogni…..sogni!
Ma com’è che, anche prescindendo da Nils Vinch, il tennis in carrozzina maschile è dominato dall’Olanda?
Le altre federazioni, a cominciare da quella italiana, non vi investono?
Per me, quando gioca Aryna il risultato dipende solo da lei. L’unica eccezione è quando incontra la Rybakina, l’unica che possiede una versione capace di giocarsela anche con la migliore Aryna.
Forza Aryna!
È il momento di verità
Dopo Sinner non nascerà mai più nessuno col suo talento in Italia quindi dovreste essere terrorizzati da un calo di Sinner
Sinner ha il migliore fisico d’Italia: se lui va al quinto set dopo 5 ore è solo stanco, Musetti e Berrettini invece in maniera costante dopo 5 ore si rompono
Sinner gioca il tennis moderno, Musetti gioca il tennis che piace ai fanatici italioti ma oggi è col tennis moderno che si vince
Sinner nonostante abbia vinto di tutto è sempre teso nei match e questo è un problema molto più grave di quello fisico
In fin di giornata, e in fin dei conti.
Sinner pochi mesi fa dichiarava assurdità e ossimori come “Devo essere più fantasioso”, come se la fantasia si potesse acquistare al supermercato. Il risultato? Oggi è ancora più grigio e noioso, inseguendo una natura che non ha. É fortunato per l’infortunio di Musetti, che Lorenzo sarebbe già oggi davanti a lui nella Race, anticipando me che credevo accadesse a fine stagione. Speriamo Lorenzo si riprenda presto. Se gioca così sul duro, Lorenzo, vedrete cosa farà su terra ed erba. Vedrete, scavalchera’ Sinner e sarà per sempre.
La dolce e bellissima Rybakina è l’unica che può disinnescare il terminator bielorusso versiine cifolato tedesko della secondafuerra mondiale…togliete l’audio che i grugniti della versione caucasica di Serena, riecheggeranno oltre le porte di Tannauser….sembra che con il biglietto di ingresso ai telespettatori verranno forniti tappetti di cera espandibili e caschetti da muratore per le palline impazzite che saetteranno per l’emisfero australe
Livetennis c’è la presenta bene,tra le tante cose straordinarie “c’è ANCHE la finale femminile”,se non sei ancora sazio c’è anche un po’ di purè.
Comunque……
Siamo all’atto conclusivo di uno slam, avviene solo 4 giorni su 365 all’anno, è un momento,il momento.
Questa edizione 2026 degli AO ha la sua straordinarietà,da 20 anni a questa parte,e quindi parliamo di quasi 80 slam solo una volta è successo che entrambe le finaliste non avessero perso neanche un set,ci erano riuscite le sorelle a Wimbledon 2008. Non sono andato più indietro del 2006 per paura di non ritrovare più poi la strada di ritorno ad oggi.
Precedenti 8-6 Sabalenka.
Per quanto riguarda invece questi 6 turni gli aces sono stati 41 a 22 per Rybakina, è una parte molto più determinante per il suo gioco, molto dipende dalla buona vena del momento dalla piazzola di sparo.
Dalla parte della Sabalenka c’è la differenza tra vincenti e gratuiti: +31 contro +20 della Rybakina.
Tra le ragazzine Efremova è l’unica 2009,le altre 3 sono 2008, l’americana testa di serie 8,la Zolotareva ha invece ottenuto un grande risultato professionistico con la finale di un 60.000 in Serbia, tanto che è 500 del ranking, finale persa con quella Tagger allieva di Schiavone,che alle 07.00 sarà impegnata nella finale di un 100.000 in Emirati,e si avvicina intanto alle top 100.
L’unica vera insospettabile è l’altra russa, avversaria dell’americana Frodin.