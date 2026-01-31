Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Zhang e Mertens dominano il doppio femminile. Harrison e Skupski campioni nel doppio maschile. Tokito Oda ferma il sogno di Martín de la Puente

Una delle coppie più affiatate del circuito ha confermato tutta la propria solidità. Shuai Zhang ed Elise Mertens si sono laureate campionesse del doppio femminile dell’Open de Australia 2026, superando in finale la coppia formata da Olga Danilovic e Anhelina Kalinina con il punteggio di 7-6(4) 6-4.

Per la veterana cinese si tratta del terzo titolo Slam in doppio, mentre per la belga è addirittura il sesto: a Mertens manca ormai soltanto Roland Garros per completare il suo personale Career Grand Slam. Una vittoria costruita su grande intesa, lucidità nei momenti chiave e notevole solidità mentale.

Harrison e Skupski campioni nel doppio maschile

Nel doppio maschile, a sollevare il trofeo sono stati Christian Harrison e Neal Skupski, protagonisti di un torneo impeccabile.

Lo statunitense e il britannico hanno battuto in finale i beniamini di casa Jason Kubler e John-Patrick Polmans per 7-6(4) 6-4, confermando una straordinaria compattezza di coppia. Il loro rendimento in questo Open de Australia lascia presagire un futuro ricco di successi.

Tokito Oda ferma il sogno di Martín de la Puente

Grande emozione anche nel tennis in carrozzina. Martín de la Puente è andato vicinissimo al titolo, ma si è arreso in finale al giovanissimo talento giapponese Tokito Oda.

Il nipponico, appena 19enne, ha rimontato imponendosi per 3-6 6-2 6-2, confermando di essere uno dei prospetti più brillanti del circuito. Nonostante la sconfitta, il torneo di De la Puente rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua costante crescita ai massimi livelli.

Australian Open (Australia 🇦🇺) Finali, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(7) A. Danilina / (7) A. Krunic vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang



GS Australian Open A. Danilina / A. Krunic A. Danilina / A. Krunic 6 4 E. Mertens / S. Zhang [4] E. Mertens / S. Zhang [4] 7 6 Vincitore: E. Mertens / S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Mertens / S. Zhang 30-40 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Danilina / A. Krunic A-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Mertens / S. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 1-5 A. Danilina / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 A. Danilina / A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 0*-6 1-6* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 A. Danilina / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Danilina / A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Danilina / A. Krunic 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Danilina / A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Danilina / A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs (6) C. Harrison / (6) N. Skupski



GS Australian Open J. Kubler / M. Polmans J. Kubler / M. Polmans 6 4 C. Harrison / N. Skupski [6] C. Harrison / N. Skupski [6] 7 6 Vincitore: C. Harrison / N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Kubler / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Kubler / M. Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Kubler / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Kubler / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Kubler / M. Polmans 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Kubler / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 J. Kubler / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 J. Kubler / M. Polmans 40-30 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Harrison / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 J. Kubler / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 J. Kubler / M. Polmans 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 C. Harrison / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kubler / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Harrison / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kubler / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) A. Sabalenka vs (5) E. Rybakina



GS Australian Open A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 4 6 4 E. Rybakina [5] E. Rybakina [5] 6 4 6 Vincitore: E. Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 A. Sabalenka 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Rybakina 30-40 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 E. Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Sabalenka 15-40 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 E. Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(3) K. Efremova vs R. Zolotareva



GS Australian Open K. Efremova [3] K. Efremova [3] 6 4 6 R. Zolotareva R. Zolotareva 0 6 4 Vincitore: K. Efremova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Zolotareva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Zolotareva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Zolotareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Efremova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Zolotareva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Efremova 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 R. Zolotareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Efremova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Zolotareva 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 K. Efremova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 R. Zolotareva 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 K. Efremova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Zolotareva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 K. Efremova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 R. Zolotareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Efremova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Zolotareva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Efremova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-0 → 6-0 R. Zolotareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 K. Efremova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 R. Zolotareva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 K. Efremova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Zolotareva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(3) R. Tabata vs (7) Z. Sesko



GS Australian Open R. Tabata [1] R. Tabata [1] 3 3 Z. Sesko [7] Z. Sesko [7] 6 6 Vincitore: Z. Sesko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Tabata 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 R. Tabata 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Tabata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 R. Tabata 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Tabata 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Z. Sesko 40-15 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Tabata 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Z. Sesko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Tabata 15-40 15-0 15-15 15-30 3-3 → 3-4 Z. Sesko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Tabata 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Z. Sesko 40-A 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Tabata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Sesko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Tabata 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs T. Hermanova / D. Zoldakova



GS Australian Open A. Kovackova / J. Kovackova [1] A. Kovackova / J. Kovackova [1] 6 6 T. Hermanova / D. Zoldakova T. Hermanova / D. Zoldakova 1 3 Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Hermanova / D. Zoldakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 T. Hermanova / D. Zoldakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Hermanova / D. Zoldakova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Kovackova / J. Kovackova 30-40 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Hermanova / D. Zoldakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Kovackova / J. Kovackova 40-15 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Hermanova / D. Zoldakova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 T. Hermanova / D. Zoldakova 30-40 0-15 0-30 15-15 30-15 40-40 3-1 → 4-1 A. Kovackova / J. Kovackova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Hermanova / D. Zoldakova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Kovackova / J. Kovackova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Hermanova / D. Zoldakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

(WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose vs C. Doig / D. Kisimov



GS Australian Open Y. Ibraimi / C. Kose Y. Ibraimi / C. Kose 3 4 C. Doig / D. Kisimov C. Doig / D. Kisimov 6 6 Vincitore: C. Doig / D. Kisimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Y. Ibraimi / C. Kose 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Doig / D. Kisimov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Y. Ibraimi / C. Kose 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Doig / D. Kisimov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Doig / D. Kisimov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. Ibraimi / C. Kose 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Doig / D. Kisimov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 3-6 Y. Ibraimi / C. Kose 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Y. Ibraimi / C. Kose 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Doig / D. Kisimov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Y. Ibraimi / C. Kose 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Ibraimi / C. Kose 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Doig / D. Kisimov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Kia Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(1) N. Vink vs (2) S. Schroder



GS Australian Open N. Vink [1] N. Vink [1] 6 7 S. Schroder S. Schroder 3 6 Vincitore: N. Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 N. Vink 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Schroder 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Vink 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Schroder 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 N. Vink 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 N. Vink 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Schroder 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 N. Vink 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Schroder 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Vink 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Schroder 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 N. Vink 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Schroder 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 N. Vink 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Schroder 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Vink 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Schroder 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(3) X. Li vs D. De Groot



GS Australian Open X. Li [3] X. Li [3] 6 6 D. De Groot D. De Groot 1 2 Vincitore: X. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. De Groot 30-40 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 X. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 D. De Groot 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 X. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. De Groot 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 X. Li 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. De Groot 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 D. De Groot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. De Groot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 X. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 D. De Groot 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 X. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. De Groot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 X. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(3) M. De la Puente vs (2) T. Oda



GS Australian Open M. De la Puente [2] M. De la Puente [2] 6 2 2 T. Oda [2] T. Oda [2] 3 6 6 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. De la Puente 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 2-5 M. De la Puente 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 T. Oda A-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. De la Puente 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Oda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. De la Puente 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Oda 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. De la Puente 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 T. Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 T. Oda 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. De la Puente 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Oda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 M. De la Puente 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. De la Puente 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Oda 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. De la Puente 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. De la Puente 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. De la Puente 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. De la Puente 40-30 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 M. De la Puente 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 T. Oda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1573 Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(8) T. Frodin vs E. Tupitsyna



GS Australian Open T. Frodin [3] T. Frodin [3] 3 4 E. Tupitsyna E. Tupitsyna 6 6 Vincitore: E. Tupitsyna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Tupitsyna 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Frodin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Tupitsyna 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Frodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Tupitsyna 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 E. Tupitsyna 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 E. Tupitsyna 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 T. Frodin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 E. Tupitsyna 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Frodin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Tupitsyna 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Frodin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 E. Tupitsyna 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Frodin 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 E. Tupitsyna 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Frodin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Tupitsyna 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 T. Frodin 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 E. Tupitsyna 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(8) Z. Nurlanuly vs (4) K. Hance



GS Australian Open Z. Nurlanuly [8] Z. Nurlanuly [8] 3 2 K. Hance [4] K. Hance [4] 6 6 Vincitore: K. Hance Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Hance 40-15 0-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 K. Hance 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Hance 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 K. Hance 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Hance 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Hance 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Z. Nurlanuly 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 K. Hance 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Z. Nurlanuly 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Hance 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Hance 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 7 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(1) L. Gryp vs (2) S. Matsuoka



GS Australian Open L. Gryp [1] L. Gryp [1] 6 6 S. Matsuoka [2] S. Matsuoka [2] 4 4 Vincitore: L. Gryp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Matsuoka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 L. Gryp 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Matsuoka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 L. Gryp 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Matsuoka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Gryp 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 S. Matsuoka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Gryp 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 S. Matsuoka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Gryp A-40 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Matsuoka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 L. Gryp 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 S. Matsuoka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Gryp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Matsuoka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 L. Gryp 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Matsuoka 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 L. Gryp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Matsuoka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 L. Gryp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

M. Knoesen vs (1) A. Lantermann



GS Australian Open M. Knoesen M. Knoesen 0 2 A. Lantermann [1] A. Lantermann [1] 6 6 Vincitore: A. Lantermann Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Knoesen 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 A. Lantermann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Knoesen 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Knoesen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Lantermann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Knoesen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 M. Knoesen 0-15 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 A. Lantermann 40-30 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 M. Knoesen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Knoesen 0-40 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Lantermann 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

T. Haas/ M. Safinvs M. Baghdatis/ D. Schwartzman(Ora italiana: 10:30 (locale: 20:30))