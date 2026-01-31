Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Zhang e Mertens dominano il doppio femminile. Harrison e Skupski campioni nel doppio maschile. Tokito Oda ferma il sogno di Martín de la Puente

Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Una delle coppie più affiatate del circuito ha confermato tutta la propria solidità. Shuai Zhang ed Elise Mertens si sono laureate campionesse del doppio femminile dell’Open de Australia 2026, superando in finale la coppia formata da Olga Danilovic e Anhelina Kalinina con il punteggio di 7-6(4) 6-4.
Per la veterana cinese si tratta del terzo titolo Slam in doppio, mentre per la belga è addirittura il sesto: a Mertens manca ormai soltanto Roland Garros per completare il suo personale Career Grand Slam. Una vittoria costruita su grande intesa, lucidità nei momenti chiave e notevole solidità mentale.

Harrison e Skupski campioni nel doppio maschile
Nel doppio maschile, a sollevare il trofeo sono stati Christian Harrison e Neal Skupski, protagonisti di un torneo impeccabile.
Lo statunitense e il britannico hanno battuto in finale i beniamini di casa Jason Kubler e John-Patrick Polmans per 7-6(4) 6-4, confermando una straordinaria compattezza di coppia. Il loro rendimento in questo Open de Australia lascia presagire un futuro ricco di successi.

Tokito Oda ferma il sogno di Martín de la Puente
Grande emozione anche nel tennis in carrozzina. Martín de la Puente è andato vicinissimo al titolo, ma si è arreso in finale al giovanissimo talento giapponese Tokito Oda.
Il nipponico, appena 19enne, ha rimontato imponendosi per 3-6 6-2 6-2, confermando di essere uno dei prospetti più brillanti del circuito. Nonostante la sconfitta, il torneo di De la Puente rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua costante crescita ai massimi livelli.

Australian Open (Australia 🇦🇺) Finali, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

GS Australian Open
A. Danilina / A. Krunic
6
4
E. Mertens / S. Zhang [4]
7
6
Vincitore: E. Mertens / S. Zhang
Mostra dettagli

(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs (6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR

GS Australian Open
J. Kubler / M. Polmans
6
4
C. Harrison / N. Skupski [6]
7
6
Vincitore: C. Harrison / N. Skupski
Mostra dettagli

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (5) E. Rybakina KAZ

GS Australian Open
A. Sabalenka [1]
4
6
4
E. Rybakina [5]
6
4
6
Vincitore: E. Rybakina
Mostra dettagli



Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(3) K. Efremova FRA vs R. Zolotareva RUS

GS Australian Open
K. Efremova [3]
6
4
6
R. Zolotareva
0
6
4
Vincitore: K. Efremova
Mostra dettagli

(3) R. Tabata JPN vs (7) Z. Sesko SLO

GS Australian Open
R. Tabata [1]
3
3
Z. Sesko [7]
6
6
Vincitore: Z. Sesko
Mostra dettagli

(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE

GS Australian Open
A. Kovackova / J. Kovackova [1]
6
6
T. Hermanova / D. Zoldakova
1
3
Vincitore: A. Kovackova / J. Kovackova
Mostra dettagli

(WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS vs C. Doig RSA / D. Kisimov BUL

GS Australian Open
Y. Ibraimi / C. Kose
3
4
C. Doig / D. Kisimov
6
6
Vincitore: C. Doig / D. Kisimov
Mostra dettagli



Kia Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(1) N. Vink NED vs (2) S. Schroder NED

GS Australian Open
N. Vink [1]
6
7
S. Schroder
3
6
Vincitore: N. Vink
Mostra dettagli

(3) X. Li CHN vs D. De Groot NED

GS Australian Open
X. Li [3]
6
6
D. De Groot
1
2
Vincitore: X. Li
Mostra dettagli

(3) M. De la Puente ESP vs (2) T. Oda JPN

GS Australian Open
M. De la Puente [2]
6
2
2
T. Oda [2]
3
6
6
Vincitore: T. Oda
Mostra dettagli

1573 Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(8) T. Frodin USA vs E. Tupitsyna RUS

GS Australian Open
T. Frodin [3]
3
4
E. Tupitsyna
6
6
Vincitore: E. Tupitsyna
Mostra dettagli

(8) Z. Nurlanuly KAZ vs (4) K. Hance USA

GS Australian Open
Z. Nurlanuly [8]
3
2
K. Hance [4]
6
6
Vincitore: K. Hance
Mostra dettagli



Court 7 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(1) L. Gryp BEL vs (2) S. Matsuoka JPN

GS Australian Open
L. Gryp [1]
6
6
S. Matsuoka [2]
4
4
Vincitore: L. Gryp
Mostra dettagli

M. Knoesen GBR vs (1) A. Lantermann BEL

GS Australian Open
M. Knoesen
0
2
A. Lantermann [1]
6
6
Vincitore: A. Lantermann
Mostra dettagli




TBA – Ora italiana: 10:30 (locale: 20:30)
T. Haas GER / M. Safin RUS vs M. Baghdatis CYP / D. Schwartzman ARG
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 10:30 (locale: 20:30))

36 commenti. Lasciane uno!

Fogazzaroj 31-01-2026 12:28

Complimenti alla dolcissima Rybakina ed al mio grande amico Aldo Chiari mitico preparatore atletico che nel box fremeva come un pazzo, conoscendolo bene professionalmente ed avendogli parlato più volte conosco la dedizione che ci ha messo e soprattutto quanto lui ci credesse fermamente in questo successo…

 36
RBA (Guest) 31-01-2026 12:26

Scritto da Bagel
Io ne guardo poco di tennis femminile, ma questa Sabalenka vista oggi mi sembra una molto nervosa ed incapace di reagire e sviluppare contromisure. Se é sempre così come fa ad essere numero uno? Strapotere fisico? O oggi ha avuto una giornataccia?

È una specie di sindrome da finali, quando sente di avere colpi meno “speciali” di una Ryba o Keys pur essendo più completa

 35
Bagel 31-01-2026 12:20

Io ne guardo poco di tennis femminile, ma questa Sabalenka vista oggi mi sembra una molto nervosa ed incapace di reagire e sviluppare contromisure. Se é sempre così come fa ad essere numero uno? Strapotere fisico? O oggi ha avuto una giornataccia?

 34
la barbera enzo 31-01-2026 12:12

Brava la Ribakina, la più lucida delle 2 amazzoni dal “fisico bestiale”. Se Sabalenza ti molla un cazzotto, farai fatica a rialzarti. Il tennis femminile, è ormai proprietà privata delle ragazze dell’est. enzo

 33
pablox 31-01-2026 12:11

Scritto da Gaz
Non sto vedendo,ma dal punteggio pare una scazzottata, abbiamo almeno evitato commenti: “Solo 48 minuti per una finale, questo è il livello oggi della Wta”

E’ stata una finale di buonissimo livello.
Poi io personalmente preferisco degli scambi più lunghi, ma queste sono opinioni personali 😉

 32
Una Tantum (Guest) 31-01-2026 12:11

Alla fine l’incontro si trasforma in una partita di ciapanò con da una parte il proverbiale nervosismo che prende Aryna nelle finali e dall’altra l’insicurezza caratteriale di Elena. Alla fine risolve la kazaka con il suo colpo più devastante: il servizio. Sono contento per lei che finalmente porta a casa uno slam con i punti in palio ma non molto di come l’ha fatto. Lei sa, e dovrebbe, giocare molto meglio di così.

 31
Guidobaldo Maria Riccardelli già Franco 66 (Guest) 31-01-2026 12:10

Scritto da pablox
Ci sono 200 post per parlare di tennis ATP e di Sinner.
Possibile che ci sia gente che venga ad intrufolarsi qui ?
Chiedo eh..

Per quanto mi riguarda a questi livelli il tennis femminile vale quanto quello maschile Poi anche a livello maschile non è che tutti i match siano come quelli che abbiamo visto ieri Detto questo Bravissima Elena!!!! E brava anche la bielorussa

 30
pablox 31-01-2026 12:09

Ed Elena vince. Si confermano le incertezze della Sabalenka nelle finali slam ma grande merito da Elena (e al suo allenatore/motivatore)

 29
Brufen (Guest) 31-01-2026 12:09

Scritto da Gaz
Non sto vedendo,ma dal punteggio pare una scazzottata, abbiamo almeno evitato commenti: “Solo 48 minuti per una finale, questo è il livello oggi della Wta”

Comunque sei mitico! Giornate intere sui livescore dei W35, poi una volta che c’è una partita vera non la guardi.

 28
Brufen (Guest) 31-01-2026 12:06

Grandissima Elena! Un timido pugnetto, un sorriso appena accennato: ha vinto l’Australian Open… Ryba style!

Da quando ha di nuovo il suo allenatore, è tornata a essere lei. Alla faccia di quella megera woke della Shriver.

 27
chase (Guest) 31-01-2026 12:06

quei due dritti

 26
JOA20 (Guest) 31-01-2026 12:03

Brava Lena, dopo il break subito all’inizio del terzo set si è rimessa in carreggiata e ha vinto il secondo Slam della sua carriera. Se tiene questi livelli per l’intera stagione può puntare alla vetta del ranking

 25
+1: Scolaretto
Gaz (Guest) 31-01-2026 12:00

Non sto vedendo,ma dal punteggio pare una scazzottata, abbiamo almeno evitato commenti: “Solo 48 minuti per una finale, questo è il livello oggi della Wta”

 24
Gaz (Guest) 31-01-2026 11:56

37 persone hanno messo Sabalenka vincente torneo,il 72,50%b,solo 2 la Rybakina.
La cosa curiosa è che la prima metà di chi ha fatto il gioco pronostici hanno messo tutti o quasi Sabalenka,da metà i poi invece uno su due.
C’è anche quì il condizionamento di vedere cosa fa l’altro,se qualcuno iniza a mettere Bencic o Andreeva vincitrice torneo ecco che comincia a farlo qualcun’altro.

 23
chase (Guest) 31-01-2026 11:51

tate bonii

 22
Gaz (Guest) 31-01-2026 11:46

Efremova c’è.
Intanto alcune notizie del weekend.
Tagger a segno nel 100 negli Emirati, sarà 128 del ranking la talentuosa austriaca.
Nell’altro ITF 100 della settimana in America c’è il ritorno di Jennifer Brady,la ex 13 del mondo ritorna dopo oltre 2 anni e centra la semifinale.
Dopo la vittoria di un ITF 35 la Andreescu sta alzando piano piano l’asticella con questa semifinale in un ITF 75, come un convalescente che sta ricominciando a camminare con le stampelle.

 21
chase (Guest) 31-01-2026 11:41

non so cos’ha detto vukov sul trenta pari ma è servito :0
in tutti i sensi

20
pablox 31-01-2026 11:40

L’allentore di Elena le ha urlato “datte na mossa!!
Elena ha seguito le istruzioni, controbreak :mrgreen:

 19
+1: piper
pablox 31-01-2026 11:22

MI sa che il match gira verso la TIgre…

 18
Una Tantum (Guest) 31-01-2026 11:15

Il secondo set è portato a casa da Aryna grazie al suo spirito guerriero. Quello che invece manca alla kazaka. Vediamo ora che succede.

 17
chase (Guest) 31-01-2026 11:13

Scritto da chase
qui rischia Elen, sul 5-4

ed eccoci. manco 3 minuti di game…
non so quanta benzina abbia adesso

 16
JOA20 (Guest) 31-01-2026 11:12

Aryna la porta al terzo approfittando di un turno un po’ scialbo al servizio di Lena. Ora mi sa che la tigre prenderà il largo

 15
chase (Guest) 31-01-2026 11:10

qui rischia Elen, sul 5-4

 14
Una Tantum (Guest) 31-01-2026 11:03

Primo set guadagnato da Elena grazie a tre vincenti sul primo servizio di Aryna sparati direttamente dal monte Olimpo poi scende coi piedi per terra e l’incontro ha inizio. Aryna serve meglio, Elena invece è troppo bassa sulla percentuale delle prime e fin’ora ha più doppi falli che aces. Inaccettabile per una che ha un servizio da oltre 190 km/h

 13
Non tennista (Guest) 31-01-2026 10:45

Confido in Rybakina, Arynona lo ha già vinto 2 volte

Comunque gli ultimi turni anche per la donne si dovrebbero giocare
sui 5 set, così come è adesso è sempre un torneo di serie B rispetto al maschile

 12
Tennista dastrapazzo 31-01-2026 10:40

Solo tre parole:
Forza Elena Rybakina

 11
+1: piper
Irlandero 31-01-2026 10:28

Scritto da pablox
Roberta Vinci al commento su Eurosport. Speriamo non faccia troppi danni
Per il resto, detto che la Sabalenka è la più forte, tifo per Elena.

Anche io tifo per Elena, mi piace il suo tennis “calmo” “silenzioso” che si rispecchia nelle sue movenze e nella sua figura. 🙂

 10
+1: pablox, piper
pablox 31-01-2026 09:44

Ci sono 200 post per parlare di tennis ATP e di Sinner.
Possibile che ci sia gente che venga ad intrufolarsi qui ?
Chiedo eh.. 🙄

 9
+1: gbuttit, Tennista dastrapazzo
pablox 31-01-2026 09:41

Roberta Vinci al commento su Eurosport. Speriamo non faccia troppi danni 😎
Per il resto, detto che la Sabalenka è la più forte, tifo per Elena. 😀

 8
Giuliano da Viareggio (Guest) 31-01-2026 08:50

Scritto da givaldo barbosa
In fin di giornata, e in fin dei conti.
Sinner pochi mesi fa dichiarava assurdità e ossimori come “Devo essere più fantasioso”, come se la fantasia si potesse acquistare al supermercato. Il risultato? Oggi è ancora più grigio e noioso, inseguendo una natura che non ha. É fortunato per l’infortunio di Musetti, che Lorenzo sarebbe già oggi davanti a lui nella Race, anticipando me che credevo accadesse a fine stagione. Speriamo Lorenzo si riprenda presto. Se gioca così sul duro, Lorenzo, vedrete cosa farà su terra ed erba. Vedrete, scavalchera’ Sinner e sarà per sempre.

sogni….sogni…..sogni!

 7
tinapica 31-01-2026 07:41

Ma com’è che, anche prescindendo da Nils Vinch, il tennis in carrozzina maschile è dominato dall’Olanda?
Le altre federazioni, a cominciare da quella italiana, non vi investono?

 6
Tyler_durden 31-01-2026 07:37

Per me, quando gioca Aryna il risultato dipende solo da lei. L’unica eccezione è quando incontra la Rybakina, l’unica che possiede una versione capace di giocarsela anche con la migliore Aryna.
Forza Aryna!

 5
+1: il capitano
Ging89 (Guest) 31-01-2026 01:56

È il momento di verità

Dopo Sinner non nascerà mai più nessuno col suo talento in Italia quindi dovreste essere terrorizzati da un calo di Sinner

Sinner ha il migliore fisico d’Italia: se lui va al quinto set dopo 5 ore è solo stanco, Musetti e Berrettini invece in maniera costante dopo 5 ore si rompono

Sinner gioca il tennis moderno, Musetti gioca il tennis che piace ai fanatici italioti ma oggi è col tennis moderno che si vince

Sinner nonostante abbia vinto di tutto è sempre teso nei match e questo è un problema molto più grave di quello fisico

 4
-1: pablox, gbuttit, Mats, Tennista dastrapazzo, Purple Rain
givaldo barbosa (Guest) 31-01-2026 01:11

In fin di giornata, e in fin dei conti.
Sinner pochi mesi fa dichiarava assurdità e ossimori come “Devo essere più fantasioso”, come se la fantasia si potesse acquistare al supermercato. Il risultato? Oggi è ancora più grigio e noioso, inseguendo una natura che non ha. É fortunato per l’infortunio di Musetti, che Lorenzo sarebbe già oggi davanti a lui nella Race, anticipando me che credevo accadesse a fine stagione. Speriamo Lorenzo si riprenda presto. Se gioca così sul duro, Lorenzo, vedrete cosa farà su terra ed erba. Vedrete, scavalchera’ Sinner e sarà per sempre.

 3
-1: pablox, gbuttit, Tennista dastrapazzo
Taxi Driver 31-01-2026 00:15

La dolce e bellissima Rybakina è l’unica che può disinnescare il terminator bielorusso versiine cifolato tedesko della secondafuerra mondiale…togliete l’audio che i grugniti della versione caucasica di Serena, riecheggeranno oltre le porte di Tannauser….sembra che con il biglietto di ingresso ai telespettatori verranno forniti tappetti di cera espandibili e caschetti da muratore per le palline impazzite che saetteranno per l’emisfero australe

 2
Gaz (Guest) 30-01-2026 23:32

Livetennis c’è la presenta bene,tra le tante cose straordinarie “c’è ANCHE la finale femminile”,se non sei ancora sazio c’è anche un po’ di purè.
Comunque……

Siamo all’atto conclusivo di uno slam, avviene solo 4 giorni su 365 all’anno, è un momento,il momento.
Questa edizione 2026 degli AO ha la sua straordinarietà,da 20 anni a questa parte,e quindi parliamo di quasi 80 slam solo una volta è successo che entrambe le finaliste non avessero perso neanche un set,ci erano riuscite le sorelle a Wimbledon 2008. Non sono andato più indietro del 2006 per paura di non ritrovare più poi la strada di ritorno ad oggi.
Precedenti 8-6 Sabalenka.
Per quanto riguarda invece questi 6 turni gli aces sono stati 41 a 22 per Rybakina, è una parte molto più determinante per il suo gioco, molto dipende dalla buona vena del momento dalla piazzola di sparo.
Dalla parte della Sabalenka c’è la differenza tra vincenti e gratuiti: +31 contro +20 della Rybakina.

Tra le ragazzine Efremova è l’unica 2009,le altre 3 sono 2008, l’americana testa di serie 8,la Zolotareva ha invece ottenuto un grande risultato professionistico con la finale di un 60.000 in Serbia, tanto che è 500 del ranking, finale persa con quella Tagger allieva di Schiavone,che alle 07.00 sarà impegnata nella finale di un 100.000 in Emirati,e si avvicina intanto alle top 100.
L’unica vera insospettabile è l’altra russa, avversaria dell’americana Frodin.

 1
+1: Taxi Driver, Zagor