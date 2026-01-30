L’urlo di Djokovic! Il serbo rimonta un Jannik Sinner sotto tono nello scambio e poco lucido, vincendo al quinto set. Novak sfiderà Alcaraz nella finale degli Australian Open

Chapeau Novak Djokovic, campione infinito, duro e vincente come nessuno e impeccabile nel capire i momenti del match, ma tanti tantissimi rimpianti per Jannik Sinner, sconfitto nella seconda semifinale degli Australian Open per 3-6 6-4 4-6 6-4 6-4 dopo oltre 4 ore di battaglia e qualità di gioco altalenante, con picchi di grande intensità ma anche fasi convulse, giocate molto di nervi più che di colpi. Una prestazione da 26 Ace per Jannik, suo record in carriera in uno Slam, e pure il 75% di prime palle in campo, ma non è bastato a superare la “garra” e voglia totale del rivale, ora a caccia dello Slam n.25 in finale contro Carlos Alcaraz. Numeri che farebbero pensare ad una grande prestazione di Jannik, insieme ai 72 (!) punti vincenti contro i 46 del rivale. Purtroppo la prestazione dell’italiano è stata buona solo in parte e i numeri, come sempre, sono un utilissimo strumento di analisi ma vanno saputi leggere. Quello che le statistiche infatti non spiegano a pieno è come Jannik abbia condotto la sua partita e non sia riuscito a sfruttare troppe chance, qua i numeri sono palesi con 2 palle break sfruttate su 18 complessive, e il terribile 0 su 8 nel quinto set, dato questo che pesa come un macigno ed è stato la pietra tombale sulle possibilità di vittoria. Il campo ha parlato chiaro e forte, oltre i numeri. Jannik è partito forte come un treno, sicuro e potentissimo, con un 3-0 che ha annichilito Novak e lasciava pensare che la semifinale potesse scivolare via come i loro ultimi match Slam, con Sinner troppo più reattivo, potente e aggressivo per la capacità di resistenza del serbo. Un set di apertura dominato che è stato solo un’amara illusione, e che forse è stato addirittura contro producente per Jannik: quando si parte a tutta con grandi sensazioni e quindi le cose cambiano all’improvviso, sale la tensione, perdi sicurezza e riferimenti, anche se ti chiami Jannik Sinner, sei ormai un campione consumato e sai resistere, analizzare in campo e trovare lucide contro mosse. Oggi qualcosa in questa formidabile catena cinetica tennistica si è interrotto, non ha funzionato. E dal secondo set tutto si è fatto maledettamente difficile.

Sinner dal secondo set è calato. Tanto. Anche la statistica del torneo ha rilevato come le palle di scambio dell’azzurro siano scese a una velocità media inferiore a quelle del serbo, dato questo incredibilmente negativo per gli standard di Jannik. Resta da capire il motivo, se è fisico – non aveva di più visto il torneo non andato benissimo sul piano atletico – o una tensione che l’ha bloccato. La spinta di Sinner si è come inceppata, in particolare col diritto, e la partita si è spostata totalmente sui binari voluti e quindi imposti dal campione di Belgrado. C’è una legge nel mondo della racchetta, in vigore da anni e anni, di sicuro dal 2011: se lasci giocare Djokovic alla sua velocità, comandando il tempo di gioco dal centro del campo, NON lo batti. Non lo batti. E così è accaduto. Nelle ultime splendide e nette vittorie di Jannik su Novak, l’azzurro era riuscito ad andare sopra alla velocità e ritmo del serbo, imponendo la sua maggior potenza e profondità, una intensità che le gambe del rivale – prossimo ai 39 anni! – non reggono già dalla scorsa stagione. Ci provava a tutta Nole, ma alla fine cedeva. Sulla Rod Laver Arena nella seconda semifinale degli AO26, Novak è stato bravissimo a trovare risorse e una forza mentale straordinaria per spostare l’inerzia della partita a suo favore, avanzando sul campo quel metro necessario a dargli la corretta posizione per la spinta, in particolare col diritto (e in parte anche rovescio) lungo linea, colpo tirato quasi subito dopo il servizio o la risposta e che ha mandato in confusione il piano tattico dell’azzurro.

Sinner stranamente non ha capito la situazione, non l’ha letta bene, o non ha avuto la forza per trovare una contro reazione: ha perso campo, sicurezza, e si è limitato per troppi game di risposta (e pure nei suoi turni) a palleggiare a medio ritmo, senza incidere, attendendo le mosse del rivale sulle diagonali. Qua Novak è andato col pilota automatico, prontissimo a comandare e far correre Jannik, che raramente ha trovato la spallata a massima velocità per ributtare indietro l’avversario. È questo che ha portato Sinner alla sconfitta, nonostante una giornata super al servizio, insieme alle troppe palle break non sfruttate. Se ne avesse presa anche solo una nel quinto, probabilmente staremo raccontando ben altra storia… Ma così è andata, e l’amarezza è enorme. Pochissimi gli strappi a tutta velocità di Sinner, per aprirsi il campo e allontanare Djokovic dalla riga di fondo. Stride ripensare alla forza mentale e prontezza di Sinner maturata negli ultimi due anni e mezzo e poi constatare come abbia giocato alcune palle break, chance perlopiù ben annullate dal rivale, ma c’erano più volte delle palle da spingere a tutta, da attaccare, da aggredire col lungo linea o perché no con una smorzata… Invece niente. Attesa fatale.

Una partita oggettivamente “strana”, inattesa, ancor più dopo la grande partenza, di potenza e controllo. La potenza è scemata e da lì in avanti il controllo ce l’ha avuto tutto Djokovic, precisissimo al servizio, pronto ad affondare per primo e soprattutto controllare in modo dispotico il centro del campo. Sinner stranamente poco lucido nelle scelte di gioco generali, attendista, forse scarico fisicamente e quindi impossibilitato nello spingere con la potenza che di solito lo contraddistingue e lo rende imbattibile o quasi. Raro vederlo rispondere al centro così tante volte senza una palla “cattiva”, pesante, nemmeno così lunga, quasi un assist a Novak, prontissimo ad entrare e comandare. Questa versione di Sinner a corrente alternata, non così pronto a rischiare la giocata, è andata sotto alla forza mentale e durezza di Djokovic, davvero monumentale. C’è tanto merito di Novak nella vittoria, per come ha retto, sofferto, imbastito e imposto la sua durezza e tigna agonistica; ma il Sinner del primo set era davvero superiore, un’altra cosa. È da capire il perché la partita si sia così complicata, le ottime contromosse del serbo non sembrano razionalmente sufficienti a spigarlo.

Avrà molto da riflettere e rivedere Jannik su questo match e sconfitta: pochissimi i suoi strappi sul lungo linea (quasi mai col rovescio) per spostare Novak dal centro del campo; rare le smorzate, quasi mai ha rischiato mai la discesa a rete, nonostante il servizio abbia davvero performato come voleva. C’era da spezzare il ritmo e controllo del rivale, non c’è mai riuscito. Ha tenuto una condotta conservativa e alla lunga perdente. Bravo Djokovic per crederci fino in fondo e giocare molto bene nei momenti importanti, palle break e non solo. Sinner ci ha abituato ad esser il migliore nei punti sotto pressione, quando la palla scotta; oggi in questi passaggi decisivi, è stato migliore il “Djoker”.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner inizia la seconda semifinale al servizio, e serve molto bene. Necessario per tenere a bada la risposta di Djokovic, tecnicamente il pezzo forte del repertorio dell’uomo dei record. 5 prime palle su 5, e 1-0. Djokovic serve, cerca di allontanare Sinner dalla riga di fondo ma l’azzurro intuisce le mosse del rivale e non cede nemmeno un millimetro di campo. sul 15 pari Jannik tira un passante di rovescio CLAMOROSO, in corsa, in allungo, tenendo un controllo del corpo e della traiettoria in lungo linea eccezionali. Che punto! Novak accusa il colpo… cerca di spingere ma sbaglia col diritto e concede il BREAK sul 15-40. Sinner veleggia, forte di una prima palla in grande ritmo, con due Ace nel terzo game e il 100% di prime palle in gioco (10 su 10). 3-0. Partenza razzo di Jannik, subito a voler creare un solco con l’avversario, tenerlo a distanza e far capire i rapporti di forza, che per vincere c’è da scalare l’Everest… Controlla Sinner, anche se Djokovic prova a mettere tutto in campo, anticipo, forza, angoli… Jannik nel quarto game tocca una smorzata col rovescio splendida, talmente fulminea e ben eseguita che Novak nemmeno ci prova. Arriva sul 30-40 una chance del doppio allungo, ma stavolta il servizio salva il serbo, Ace. Non può permettersi Djokovic di mettere seconde palle docili, come sul vantaggio, con Sinner che salta sulla palla a tira una risposta col diritto lungo linea che fulmina l’avversario. Chiede tutto alla battuta Djokovic per vincere un game, e ci riesce 3-1, ma quanta fatica… Dopo 12 prime palle “in”, ecco la prima seconda di battuta dell’italiano. Novak ne approfitta, gran risposta col diritto, nei piedi, sorprende Jannik. Grande Djokovic! Attacca, si prende sul net il 30 pari e quindi regge bene lo scambio di ritmo, e si prende un altro vincente con un diritto lungo linea. 30-40, chance del contro break! Sinner rischia la seconda palla, esterna e veloce, la risposta di Djokovic era difficilissima. Col quinto Ace e una PB annullata, Jannik si porta 4-1. Appena la prima palla di Sinner è calata, ecco che Djokovic punge, ma la reazione e tenuta di Jannik magistrali. Il serbo serve due prime su tre, ma al sesto game vince meno di un punto su due, indice della qualità in risposta di Sinner. Il set scorre via sui game di servizio, Jannik in controllo, forte di un anticipo clamoroso; Djokovic ha preso ritmo e sbaglia di meno, anche più rapido nel reagire alle pallate dell’italiano e tira al massimo della propria velocità. 5-3, Jannik inizia il game col sesto Ace, uno slice imprendibile. Quindi impone un ritmo e angolo quasi punitivo per Djokovic, costretto ad un tergicristallo triste e fatal. 40-0 col servizio, tre Set Point. Basta il primo, altro grande angolo e via. 6-3 Sinner, un solo break ma un parziale dominato, solido e con 15 vincenti a fronte di 1 errore.

Djokovic inizia al servizio il secondo set, ma è subito Sinner a prendersi un gran punto, corsa in avanti sulla smorzata e che tocco col rovescio, pizzica giusto l’incrocio delle righe. Controllo del corpo in frenata magistrale. Spettacolo sulla Rod Laver Arena, c’è intensità, precisione, anche una divertente schermaglia sul net sulla nuova palla corta di Novak, che stavolta gli vale il punto. Ma che fatica… 1-0 Djokovic. Sinner continua a macinare il suo gioco in sicurezza, e anche Novak ha preso buon ritmo, tanto da vincere il secondo turno di servizio a zero consecutivo, assai incisivo col primo colpo di scambio (2-1). L’ottimo momento di Nole continua in risposta nel quarto game: risponde bene e varia con la smorzata. Ottima quella sul 30 pari, Jannik arriva ma tocca largo. 30-40, palla break Djokovic! Gran primo servizio del pusterese, si salva di potenza, dritto al corpo, ma con durezza assoluta il serbo si prende una seconda chance. Come prima, Jannik va di servizio, al centro, precisissimo, e si salva di nuovo. La lotta ora è feroce, da destra Jannik non trova vantaggio col servizio e dalla risposta il serbo spinge, anticipa, eccellente l’accelerazione sulla destra che manda in difficoltà Sinner. La terza palla break è quella buona: si scambia e sbaglia per primo Jannik col diritto. Troppi errori per l’azzurro in questo momento, c’è il BREAK che manda Nole avanti 3-1. Jannik reagisce immediatamente: colpisce un gran passante stretto col diritto dopo una risposta aggressiva, quindi Djokovic commette il primo doppio fallo, 0-30. Ancora a rete Nole in contro tempo ma la frenata è un po’ pesante e la volée vola via (ma ottima la difesa di Jannik). 0-40, tre chance per Jan. Miracolo sotto rete di Djokovic, una demi-volée anche fortunata perché deviata dal nastro, ma ottimo tocco. 15-40. Ottima prima palla esterna, più preciso che veloce, 30-40; altro servizio ottimo, Novak risale e con 5 punti di fila, ottimamente gestiti sotto grande pressione, si porta 4-1. L’italiano torna a dominare col servizio, pronto dopo la battuta ad attaccare il campo e prendersi il punto. 4-2. Djokovic è bravo ad entrare col lungo linea dal centro del campo, lo fa senza la potenza di Jannik ma con grande precisione, è lo schema che lo sta facendo volare nel set. Jannik per questo aggredisce proprio lì al centro per far indietreggiare il rivale di quel metro che non gli permette di entrare in anticipo. 15-30, con poche prime palle ora per Djokovic. Il ritmo è davvero alto, qua è Jannik a sbagliare per primo un rovescio in contro balzo. C’è elettricità in campo, bellissimo lo schema smorzata e chiusura di volo di Sinner che forza il game ai vantaggi. Con sostanza e profondità in scambio Sinner si guadagna una palla break, ma c’è il secondo Ace del match del serbo. Il servizio tiene a galla “Nole” in questo momento delicato, la durezza mentale del campione. 5-2. Sinner in un amen si porta 5-3, tornando a brillare al servizio. Djokovic serve per il set, ma inizia col doppio fallo, sente di dover chiedere tutto e di più alla battuta e il rischio è massimo. Come sulla seconda palla al T, velocissima, 192 km/h, in pratica o la va o la spacca. Quindi l’Ace, 30-15. Non bene Jannk sul quarto punto, sbaglia un diritto in corsa cercando il contro piede. 40-15 e Set Djokovic, con un gran diritto vincente incrociato. 6-3 Pesa il break subito da Sinner nel quarto game, quando non ha trovato aiuto dal servizio ed è andato sotto alla aggressività del serbo, e poi le chance non sfruttate per il contro break (4 in totale).

Dopo una discretamente lunga sosta ai box di Djokovic, Sinner riparte al servizio nel terzo set. Buon game, con un Ace e un rovescio vincente. 1-0. Si incita con la racchetta verso il suo angolo Jannik dopo aver forzato l’errore del rivale con un forcing possente, ma niente può sulla deviazione del nastro sul 30-15 che aggiusta la traiettoria al passante del serbo. 1 pari. C’è un doppio fallo di JS invece in apertura del terzo game, e poi una splendida difesa dell’italiano col rovescio sulla pallata col diritto, profondissima, del serbo. Djokovic è al massimo sforzo, c’è da tenere “botta” e non concedere niente. Forse Sinner scambia fin troppo in questa fase senza riuscire ad andare sopra alla velocità del rivale, come faceva ottimamente nella prima fase del match, e così Djokovic anticipa ed è pericoloso (2-1). Incredibilmente nel quarto game Djokovic sul 15 pari valuta male un rovescio che incoccia la riga. 15-30. Uff, grande scambio nel punto successivo, con un rovescio cross di Jannik che esce appena, sarebbe stato vincente. Paonazzo Nole per la fatica del punto, di grande intensità, e quindi si affida a un diritto cross meraviglioso per angolo e precisione nel punto seguente. Applausi, che classe. E servizio vincente. 2 pari. C’è forse un po’ di tensione anche in Sinner, che rischia una smorzata non ben costruita in avvio del quinto game, sbagliandola. Ora che il serbo mostra segnali di fatica, c’è da “pestare duro” e stroncarne la resistenza. Invece Jannik palleggia fin troppo e commette un pessimo doppio fallo sul 30 pari che vale a Djokovic una palla break a dir poco delicata. Che schema! Servizio, diritto nell’angolino, smorzata e passante lungo linea col rovescio. Tutto ben eseguito ma per niente facile… Finalmente il servizio torna a tuonare, e poi altra palla corta a punire un Djokovic che crolla sulla panchina a rifiatare con l’asciugamano sul volto (3-2). Ma dalla risposta è meno incisivo Sinner, anche grazie alla precisione di Djokovic, bravissimo ad aprire al massimo l’angolo da destra e così impedire all’azzurro una risposta potente d’incontro. Forse un calo energetico in JS, o un po’ di tensione da scrollare via dopo il set perso e le occasioni non sfruttate. 3 pari. Torna a comandare nel game #7, con due Ace, 4-3. Djokovic chiede e ottiene un medicamento, un paio di pasticche, forse qualcosa di stomaco o la fatica dopo oltre due ore molto intense. Si lotta nell’ottavo game, si inizia con una grande risposta e poi ottima la difesa di Sinner sul 30-15, con un primo passante basso, ben calibrato, quindi via avanti a prendersi il punto. Ma col servizio Novak tiene l’italiano a distanza. 4 pari. Velocissimo il turno di battuta dell’italiano, 4 spallate e via, 5-4, in totale sicurezza. Djokovic rischia il S&V nel primo punto, ma non va, ottima la risposta calante di Sinner. Poi arriva uno scambio di ritmo, con grande intensità di Jannik, profondo al centro sul diritto del serbo, e arriva l’errore di Novak. 0-30. Altro scambio, intenso, stavolta sul rovescio, e alla fine la gambe di Djokovic cedono con una palla che decolla lunga. 0-40, Tre Set Point. UFFFFF!?! Esce di una spanna un diritto in corsa di Sinner, imprendibile, tutta la delusione sul volto di Jannik… 15-40. Djokovic rischia la palla corta, ma Jannik con un gran guizzo ci arriva e il lob di Novak è OUT. SET Sinner, 6-4. Strappo improvviso dell’equilibrio, con bella impennata dell’italiano, a risolvere un momento non facile del match. 16 vincenti e 9 errori per JS, cn il 77% di prime palle campo.

Sinner riparte alla battuta con un Ace, il n.16 del match, ma Djokovic mica crolla… tanto da tirare un gran diritto vincente sul 30-15. Jannik spara ancora “l’asso”, al centro stavolta, quando l’orologio segna 2 ore e 22 minuti di partita, tre nel game, ma il game va ai vantaggi con Novak duro e preciso col diritto. Un rovescio d’attacco largo costa a Sinner la palla break, un po’ fermo coi piedi. Servizio e diritto al volo, tutt’altro che facile ma ben eseguito, si salva Sinner. Ma si soffre ancora perché il rovescio dell’italiano è lungo e c’è una seconda palla break. Stavolta si scambia, Sinner prova a sfondare, arriva vicinissimo a prendersi il punto ma la difesa del serbo non crolla e alla fine è Jannik a sbagliare. Un BREAK che manda Nole in vantaggio, 1-0. Non un buon momento per l’azzurro, gli impatti sono meno precisi e tanti gli errori, anche su palle non così difficili da gestire. Con un gran diritto lungo linea Djokovic consolida il vantaggio, 2-0. Momento difficile per Sinner quando arriva la mezzanotte, risale da 0-15 con un lob spettacolare, difficilissimo, tanto che pure Novak applaude la giocata in corsa. Torna a riprendersi qualche spazio, e punto, Jannik (2-1) ma in risposta non riesce a incidere in questa fase, troppo conservativo e incapace di riprendersi quel metro di campo che impedirebbe al rivale di smistare bene col diritto. Col diritto lungo linea Djokovic va dritto nell’angolo, mentre quello di Sinner è meno incisivo, potente, ha rotazione ma meno profondità rispetto alla prima fase del match. Trattenuto. E senza il controllo del tempo di gioco, giocando alla velocità di crociera del serbo, si fa dura. Jannik parlotta con il suo angolo prima di servire sotto 4-2, si parla di sensazioni. Probabilmente è una difficoltà mentale, la tensione, a bloccare il braccio di Sinner, meno sciolto. Torna a farsi vivo il diritto al volo dopo il servizio, ma la percentuale di prime palle è di poco sopra al 50% nel parziale, non basta perché in scambio il momento non è facile. 4-3. Nell’ottavo game Sinner ritrova profonda in risposta col diritto, un paio più pesanti e subito va in difficoltà Djokovic. Sul 30 pari attacca il serbo ma la volée non è definitiva e il successivo passante impossibile da difendere. Palla break per Sinner! Spinge col diritto Djokovic, taglia bene l’angolo col cross e Sinner non riesce a rimettere oltre il net. Che Colpo! Stavolta è Sinner a far scoppiare la palla col diritto cross, un impatto spettacolare e velocissimo, vincente. Seconda Palla Break. Non entra la prima di Novak, Sinner risponde da molto dietro… tanto che Djokovic rischia il S&V, e gli va bene, troppo campo da difendere sulla volée angolata. Si salva ancora il serbo, 5-3. Sempre in difficoltà Jannik a tenere giù il piede sull’acceleratore al massimo, rare le accelerazioni davvero a tutta. Arriva l’Ace n.20, ma anche il nono game non è una passeggiata. Con l’Ace n.21 lo score è 5-4. Djokovic serve per il quarto set. Si prende il primo punto Sinner poi sale in cattedra il servizio di Djokovic che arriva a 40-15 con due set point. Gran risposta vincente di Jannik sul primo, 40-30; ottimo Sinner anche sul secondo, risposta ben centrata, profonda, e via col diritto inside out, una rarità nelle ultime due ore di gioco, quando sarebbe oro colato rischiarlo… Arriva un duro scambio ma poco coraggio di Sinner, si limita a giocare al centro e rimettere e giustamente Djokovic va dentro e si prende un terzo set point. Il set si chiude con un diritto in rete di Sinner. SET Djokovic, 6-4. Si va al quinto.

Quinto set, palla al centro, superate le tre ore di gioco. Sinner inizia con un buon turno di servizio, può fare corsa di testa. C’è grande intensità, Sinner mette gamba e cuore, ma non ancora tutta la velocità. Con lotta si porta 15-30, facendo correre il serbo. Qua arriva uno scambio finalmente Da Sinner: un gran diagonale di rovescio davvero lungo, pesante, quindi via coi piedi lateralmente per colpire l’insider out di diritto vincente. 15-40 e due palle break per Jannik. Djokovic non cede, diritto e poi servizio, precisissimo sulla riga. 1 pari, altre chance non sfruttate, 10, iniziano ad essere tante. 22 diventano invece gli Ace, suo record personale in uno Slam. Trova buon piglio in spinta nel terzo game l’altoatesino, è necessario far corre questo braccio, andare sopra al ritmo del rivale altrimenti alla sua velocità non lo batti. Col 23esimo Ace, lo score è 2-1 Sinner. Quarto game, il ritmo superiore di Jannik continua in risposta, una pallata a tutto braccio nell’angolo destro sbaraglia il serbo. 0-30. Attenzione: sul 15-30 doppio fallo, il nastro porta via la seconda palla. 15-40, di nuovo, Due Palle Break per Jannik. Perfetto il rovescio lungo linea di Djokovic, nonostante una buona risposta in allungo dell’italiano, 30-40; ancora col lungo linea, ma col diritto, Djokovic annulla la quarta palla break del set, troppo corto e centrale Jannik con la risposta stavolta. Segue una risposta più ficcante e carica di spin, terza PB del game (quinta del set). Stavolta è seconda di battuta… No, bruttissima risposta col diritto, colpito scomposto con la palla in pancia. Furibondo, Jannik scarica grande potenza sul vantaggio Djokovic, un ritmo talmente alto che spezza la resistenza del rivale. 2 pari, con il pubblico impazzito per le risorse e lotta del “vecchio” campione, mai domo. Jannik poker-face: nonostante le chance non sfruttate si concentra sul servizio, 30-0, poi rispolvera la smorzata, eccellente vedendo il rivale molto dietro la riga di fondo. Applaude anche Nole, lucido nonostante la fatica. Con l’Ace n.25 Sinner vola 3-2. Jannik ritrova ottima mobilità nella ricerca della palla e si sposta benissimo per colpire col diritto inside out, 0-15. Ma Novak non molla, è preciso al servizio e tocca anche una ottima palla corta. 3 pari. Si lotta nel settimo game, gli scambi sono intensi ma Sinner continua ad insistere fin troppo sulla diagonale invece di andar sul lungo linea e allontanare il rivale dalla riga di fondo. Parità. Bruttissimo errore col diritto di Jannik, su di uno scambio al centro va solo di forza e con piedi non ben messi. Attenzione, palla break Djokovic, la prima del set a favore. Esce il diritto inside out di Sinner. BREAK Djokovic, avanti 4-3 e servizio. Furibonda reazione di Sinner: un rovescio potentissimo e poi si prende un punto in pressione e progressione, finalmente spingendo a tutto braccio. Ma basterà? 0-30. Anche due lungo linea di Sinner, e ora corre Djokovic e sbaglia. FINALMENTE i lungo linea. 0-40, tre chance per riaprire il match. Molto preciso il serbo sulle prime due, pronto ad avanzare e non lasciare il tempo a Sinenr di attaccare, 30-40. NO! Sbaglia Jannik per primo, in uno scambio tattico ma ancora conservativo Sinner. Sono 8 le PB non sfruttate da Sinner nel set. Otto. Con un Ace che pizzica un millimetro di riga, lo score è 5-3 Djokovic, a un passo dalla finale. Jannik continua a crederci, vince un buon turno di battuta e siamo 5-4. Djokovic serve per arrivare in finale. Arriva 40-15 senza patemi, poi Sinner lo fa correre come un pazzo sul primo match point, annullandolo con un gran ritmo, quello che gli è mancato per grande parte del match. Incredibile errore di Novak!!!! Da tre metri dalla rete, a campo spalancato, il serbo sbaglia l’angolo dell’affondo e Sinner la rimette e si prende il punto. 40! Pandemonio sulla Rod Laver Arena! Con un servizio vincente c’è il terzo Match Point. Finisce con un rovescio in corridoio di Sinner. Djokovic è in finale a 38 anni e mezzo. Applausi, ma quanti rimpianti Sinner, per le palle break sprecate tra quarto e quinto set, e un tennis poco lucido e meno esplosivo. Avrà da riflettere.

(4) N. Djokovic vs (2) J. Sinner

