Rafael Nadal torna a Melbourne: doppia apparizione all’Open di Australia 2026 tra celebrazioni e omaggi

Rafael Nadal tornerà protagonista a Melbourne Park, anche se lontano dal campo. L’organizzazione dell’Open di Australia ha infatti annunciato la presenza del campione spagnolo nella tradizionale “Notte delle Leggende”, evento speciale in programma domenica 1 febbraio, poche ore prima della finale maschile.

Non sarà però l’unica apparizione di Nadal durante l’ultimo weekend del torneo. Il maiorchino sarà infatti presente già sabato 31 gennaio alle ore 10 del mattino, in occasione di un evento organizzato da Kia, storico partner del torneo e dello stesso Rafa.

Per l’occasione, a Nadal verrà consegnata una Kia EV9 Art Car personalizzata, un modello unico realizzato per celebrare i suoi straordinari successi agli Australian Open e alcuni dei momenti più iconici della sua carriera. L’auto sarà decorata con riferimenti alle sue vittorie a Melbourne e ai traguardi che hanno reso il 22 volte campione Slam una leggenda del tennis mondiale.

Il ritorno di Rafa a Melbourne Park, anche in veste celebrativa, rappresenta un momento molto atteso dai tifosi australiani, che negli anni hanno sempre riservato allo spagnolo un affetto speciale. Senza scendere in campo, Nadal sarà comunque uno dei grandi protagonisti emotivi del weekend conclusivo del primo Slam della stagione, simbolo di un legame con l’Australia che va ben oltre i risultati sportivi.





Marco Rossi