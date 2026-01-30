Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: Il programma di Sabato 31 Gennaio 2026. C’è anche la finale del singolare femminile

30/01/2026 09:13 2 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN
(WC) J. Kubler AUS / (WC) M. Polmans AUS vs (6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (5) E. Rybakina KAZ
Legends Match TBA

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(3) K. Efremova FRA vs R. Zolotareva RUS
(3) R. Tabata JPN vs (7) Z. Sesko SLO
(1) A. Kovackova CZE / (1) J. Kovackova CZE vs T. Hermanova CZE / D. Zoldakova CZE
(WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS vs C. Doig RSA / D. Kisimov BUL

Kia Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(1) N. Vink NED vs (2) S. Schroder NED
(3) X. Li CHN vs D. De Groot NED
(3) M. De la Puente ESP vs (2) T. Oda JPN

1573 Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(8) T. Frodin USA vs E. Tupitsyna RUS
(8) Z. Nurlanuly KAZ vs (4) K. Hance USA

Court 7 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(1) L. Gryp BEL vs (2) S. Matsuoka JPN
M. Knoesen GBR vs (1) A. Lantermann BEL

Gaz (Guest) 30-01-2026 11:04

@ Tony_65 (#4554733)

Si,in efetti quel “anche” è grave,questi di livetennis sono incredibili, menomale non ci sono le due doppiste, altrimenti capeggiava la loro foto.
Voglio vedere se Sabato scriveranno “C’è anche la finale maschile”.
Guarda,sono una roba…..

 2
Tony_65 (Guest) 30-01-2026 10:42

Beh,più che “anche” direi che c’è soprattutto la finale del singolare femminile…Poi ci sono anche altre partite dei giovanissimi.

 1
