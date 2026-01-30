Australian Open: Il programma di Sabato 31 Gennaio 2026. C’è anche la finale del singolare femminile
Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(7) A. Danilina / (7) A. Krunic vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
(WC) J. Kubler / (WC) M. Polmans vs (6) C. Harrison / (6) N. Skupski
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)
(1) A. Sabalenka vs (5) E. Rybakina
Legends Match TBA
Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(3) K. Efremova vs R. Zolotareva
(3) R. Tabata vs (7) Z. Sesko
(1) A. Kovackova / (1) J. Kovackova vs T. Hermanova / D. Zoldakova
(WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose vs C. Doig / D. Kisimov
Kia Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(1) N. Vink vs (2) S. Schroder
(3) X. Li vs D. De Groot
(3) M. De la Puente vs (2) T. Oda
1573 Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(8) T. Frodin vs E. Tupitsyna
(8) Z. Nurlanuly vs (4) K. Hance
Court 7 – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)
(1) L. Gryp vs (2) S. Matsuoka
M. Knoesen vs (1) A. Lantermann
@ Tony_65 (#4554733)
Si,in efetti quel “anche” è grave,questi di livetennis sono incredibili, menomale non ci sono le due doppiste, altrimenti capeggiava la loro foto.
Voglio vedere se Sabato scriveranno “C’è anche la finale maschile”.
Guarda,sono una roba…..
Beh,più che “anche” direi che c’è soprattutto la finale del singolare femminile…Poi ci sono anche altre partite dei giovanissimi.