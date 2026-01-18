Australian Open 2026 - Day 2 Italiani ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 2. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)

18/01/2026 19:55 1 commento
Gli italiani agli Australian Open - Day 2

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
R128 M. Bellucci ITA vs (12) C. Ruud NOR 2° inc. ore 09:00

Il match deve ancora iniziare



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Arnaldi ITA vs (13) A. Rublev RUS 2° Inc. ore 01:00

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Atmane FRA vs (Q) F. Maestrelli ITA 4° Inc. ore 01:00

Il match deve ancora iniziare

