Australian Open – Italiani: I risultati completi del Day 2. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)
18/01/2026 19:55 1 commento
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
R128 M. Bellucci vs (12) C. Ruud 2° inc. ore 09:00
Il match deve ancora iniziare
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Arnaldi vs (13) A. Rublev 2° Inc. ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
T. Atmane vs (Q) F. Maestrelli 4° Inc. ore 01:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
1 commento
Incrociamo le dita per non avere una grande moria delle vacche …. ,;:?!