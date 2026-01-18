Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

18/01/2026 20:12 Nessun commento
Risultati dall'Australian Open - Foto Getty Images

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(3) C. Gauff USA vs K. Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

(LL) M. McDonald USA vs (6) A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(Q) Y. Yuan CHN vs (2) I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

P. Martinez ESP vs (4) N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(11) D. Medvedev RUS vs J. de Jong NED

Il match deve ancora iniziare

S. Waltert SUI vs (4) A. Anisimova USA

Il match deve ancora iniziare

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
D. Vekic CRO vs (8) M. Andreeva RUS

Il match deve ancora iniziare

M. Bellucci ITA vs (12) C. Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
N. Borges POR vs (7) F. Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare

(6) J. Pegula USA vs A. Zakharova RUS

Il match deve ancora iniziare

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(Q) Y. Starodubtseva UKR vs A. Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

A. Popyrin AUS vs A. Muller FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))




Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) S. Hunter AUS vs J. Bouzas Maneiro ESP
Il match deve ancora iniziare

M. Arnaldi ITA vs (13) A. Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare

L. Djere SRB vs (WC) S. Wawrinka SUI

Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova CZE vs (23) D. Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Linette POL vs (15) E. Navarro USA

Il match deve ancora iniziare

J. Cerundolo ARG vs (WC) J. Thompson AUS

Il match deve ancora iniziare

(17) V. Mboko CAN vs (WC) E. Jones AUS

Il match deve ancora iniziare

(17) J. Lehecka CZE vs (Q) A. Gea FRA

Il match deve ancora iniziare




ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(27) S. Kenin USA vs P. Stearns USA
Il match deve ancora iniziare

(WC) P. Hon AUS vs (Q) M. Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare

T. Tirante ARG vs A. Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

(21) D. Shapovalov CAN vs (WC) Y. Bu CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Li USA vs C. Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

(25) L. Tien USA vs M. Giron USA

Il match deve ancora iniziare

(WC) Z. Diyas KAZ vs (25) P. Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

(Q) M. Damm USA vs (30) V. Vacherot MON

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) E. Ymer SWE vs A. Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

A. Parks USA vs A. Eala PHI

Il match deve ancora iniziare

(13) L. Noskova CZE vs D. Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare

A. Mannarino FRA vs (WC) R. Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Navone ARG vs H. Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare

D. Galfi HUN vs (14) C. Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

(27) B. Nakashima USA vs B. van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

(21) E. Mertens BEL vs (Q) L. Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Bondar HUN vs (WC) E. Mandlik USA

Il match deve ancora iniziare

J. Shang CHN vs R. Bautista Agut ESP

Il match deve ancora iniziare

D. Altmaier GER vs M. Cilic CRO

Il match deve ancora iniziare

R. Zarazua MEX vs M. Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Erjavec SLO vs M. Frech POL

Il match deve ancora iniziare

F. Marozsan HUN vs (24) A. Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

K. Majchrzak POL vs J. Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

S. Sierra ARG vs M. Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Arango COL vs M. Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

(19) T. Paul USA vs A. Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

F. Misolic AUT vs (14) A. Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

(29) I. Jovic USA vs K. Volynets USA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
P. Marcinko CRO vs T. Maria GER

Il match deve ancora iniziare

(Q) N. Budkov Kjaer NOR vs R. Opelka USA

Il match deve ancora iniziare

(19) K. Muchova CZE vs J. Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

T. Atmane FRA vs (Q) F. Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Q. Halys FRA vs A. Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

(Q) L. Klimovicova POL vs F. Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

O. Selekhmeteva RUS vs E. Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

J. Munar ESP vs D. Svrcina CZE

Il match deve ancora iniziare

