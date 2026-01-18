Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno, cemento
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(3) C. Gauff vs K. Rakhimova
(LL) M. McDonald vs (6) A. de Minaur
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(Q) Y. Yuan vs (2) I. Swiatek
P. Martinez vs (4) N. Djokovic
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(11) D. Medvedev vs J. de Jong
S. Waltert vs (4) A. Anisimova
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
D. Vekic vs (8) M. Andreeva
M. Bellucci vs (12) C. Ruud
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
N. Borges vs (7) F. Auger-Aliassime
(6) J. Pegula vs A. Zakharova
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(Q) Y. Starodubtseva vs A. Tomljanovic
A. Popyrin vs A. Muller
(Ora italiana: 08:30 (locale: 18:30))
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) S. Hunter vs J. Bouzas Maneiro
M. Arnaldi vs (13) A. Rublev
L. Djere vs (WC) S. Wawrinka
B. Krejcikova vs (23) D. Shnaider
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Linette vs (15) E. Navarro
J. Cerundolo vs (WC) J. Thompson
(17) V. Mboko vs (WC) E. Jones
(17) J. Lehecka vs (Q) A. Gea
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(27) S. Kenin vs P. Stearns
(WC) P. Hon vs (Q) M. Stakusic
T. Tirante vs A. Vukic
(21) D. Shapovalov vs (WC) Y. Bu
Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Li vs C. Osorio
(25) L. Tien vs M. Giron
(WC) Z. Diyas vs (25) P. Badosa
(Q) M. Damm vs (30) V. Vacherot
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) E. Ymer vs A. Shevchenko
A. Parks vs A. Eala
(13) L. Noskova vs D. Semenistaja
A. Mannarino vs (WC) R. Hijikata
Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Navone vs H. Medjedovic
D. Galfi vs (14) C. Tauson
(27) B. Nakashima vs B. van de Zandschulp
(21) E. Mertens vs (Q) L. Tararudee
Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
A. Bondar vs (WC) E. Mandlik
J. Shang vs R. Bautista Agut
D. Altmaier vs M. Cilic
R. Zarazua vs M. Bouzkova
Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
V. Erjavec vs M. Frech
F. Marozsan vs (24) A. Rinderknech
K. Majchrzak vs J. Fearnley
S. Sierra vs M. Uchijima
Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
E. Arango vs M. Kessler
(19) T. Paul vs A. Kovacevic
F. Misolic vs (14) A. Davidovich Fokina
(29) I. Jovic vs K. Volynets
Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
P. Marcinko vs T. Maria
(Q) N. Budkov Kjaer vs R. Opelka
(19) K. Muchova vs J. Cristian
T. Atmane vs (Q) F. Maestrelli
Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Q. Halys vs A. Tabilo
(Q) L. Klimovicova vs F. Jones
O. Selekhmeteva vs E. Seidel
J. Munar vs D. Svrcina
