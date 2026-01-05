Novak Djokovic rompe con la PTPA: una decisione che fa riflettere

La decisione di Novak Djokovic di farsi da parte dalla Professional Tennis Players Association non è solo una notizia di governance sportiva: è un passaggio simbolico che dice molto del momento che sta vivendo il tennis e dello stesso Djokovic. Dopo essere stato il volto, la voce e il motore del progetto nato nel 2019 insieme a Vasek Pospisil, il serbo sceglie di chiudere un capitolo che per anni ha rappresentato una delle sue battaglie più identitarie fuori dal campo.

Colpisce soprattutto il tempismo. Djokovic scende dal “treno” proprio ora che la PTPA ha intrapreso la sua azione più radicale, con cause legali dirette contro gli organismi che governano il tennis professionistico, in primis l’ATP. Una scelta che suggerisce una frattura profonda, non tattica ma valoriale. Le sue parole su trasparenza, governance e uso della propria immagine non lasciano spazio a interpretazioni morbide: Djokovic non si riconosce più in ciò che la PTPA è diventata.

C’è uno spunto di riflessione importante. Essere il fondatore di un movimento non significa necessariamente doverne accettare ogni evoluzione. Anzi, la capacità di fare un passo indietro quando la direzione cambia rispetto alla visione originaria è, paradossalmente, una forma di coerenza. Djokovic rivendica l’idea iniziale – dare ai giocatori una voce più forte e indipendente – ma rifiuta i mezzi e il percorso attuale. È una distinzione netta tra fine e metodo, rara nello sport moderno, dove spesso si resta legati alle proprie creature anche quando non le si riconosce più.

Dal punto di vista motivazionale, questa scelta racconta anche un Djokovic diverso rispetto al passato: meno interessato allo scontro frontale, più concentrato sull’essenziale. Tennis, famiglia, contributo allo sport secondo i propri principi. È come se il serbo avesse deciso di preservare la propria energia, scegliendo battaglie che sente ancora sue e lasciando andare quelle che rischiano di snaturarlo. Non è una resa, ma una riallocazione delle priorità.

Resta ora da capire cosa accadrà alla PTPA senza la sua figura più iconica. L’assenza di Djokovic non è solo mediatica, ma anche politica: toglie peso, legittimità e protezione a un’organizzazione che si è spinta in un territorio complesso e conflittuale. Sarà interessante osservare la risposta di Pospisil e degli altri dirigenti, e capire se il sindacato saprà reggersi sulle proprie gambe o se questa uscita segnerà un punto di non ritorno.

In definitiva, la mossa di Djokovic apre una domanda più ampia: nel tennis moderno è più efficace cambiare il sistema dall’interno, sfidarlo apertamente o, a un certo punto, scegliere di restarne fuori per non tradire se stessi? Novak ha dato la sua risposta. E, come spesso accade nella sua carriera, lo ha fatto andando controcorrente.





Francesco Paolo Villarico