Wawrinka senza wild card per Melbourne: attesa e sorpresa a due settimane dall’Australian Open

Uno dei motivi di maggiore interesse della stagione 2026 sarà seguire gli ultimi capitoli della carriera di Stan Wawrinka, uno dei giocatori che più ha saputo lasciare il segno nel tennis moderno. Il campione svizzero ha annunciato che quella in corso sarà la sua ultima stagione da professionista, e l’aspettativa generale è che i grandi tornei gli consentano di salutare il circuito nel modo più degno possibile. Eppure, a tre settimane dall’inizio dell’Australian Open 2026, l’invito ufficiale per Melbourne non è ancora arrivato.

I primi segnali, però, raccontano di un Wawrinka tutt’altro che intenzionato a vivere una semplice passerella d’addio. Nei due match disputati alla United Cup 2026, lo svizzero ha mostrato grande motivazione e un livello di gioco più che competitivo. Il talento resta intatto e, finché il fisico lo assisterà, Wawrinka appare deciso a non fare da comparsa, ma a misurarsi con ambizioni ancora importanti.

Dopo la sconfitta contro Flavio Cobolli, arrivata a distanza di sole 24 ore dalla vittoria su Arthur Rinderknech, Wawrinka ha ribadito il suo approccio alla competizione. Ha ammesso di non riuscire a giocare con leggerezza, perché la tensione fa parte del suo modo di vivere il tennis: ama troppo questo sport e tiene troppo a ciò che accade in campo per non sentire la pressione. Allo stesso tempo, ha sottolineato quanto l’atmosfera e il supporto del pubblico siano per lui una fonte fondamentale di energia.

Attualmente Wawrinka occupa la posizione numero 157 del ranking ATP, una classifica che non gli consente l’accesso diretto al tabellone principale dell’Australian Open. Proprio per questo motivo, molti davano per scontata l’assegnazione di una wild card per il torneo che lo vide trionfare nel 2014. A sorpresa, invece, lo svizzero ha chiarito di non aver ancora ricevuto alcuna conferma ufficiale, nonostante il tempo a disposizione sia ormai limitato.

«Vado settimana per settimana», ha spiegato, ringraziando i tornei che gli stanno offrendo opportunità di gioco e confermando la sua presenza ad Auckland. Sulla questione dell’invito per Melbourne è intervenuta anche Belinda Bencic, che non ha nascosto la propria perplessità per l’attesa, lasciando intendere che la wild card dovrebbe essere solo una formalità.

In ogni caso, al di là dell’aspetto burocratico, resta una certezza: Stan Wawrinka continua a dimostrare di avere ancora il livello e l’intensità necessari per competere ad alti standard. Il 2026 non si preannuncia come una semplice tournée d’addio, ma come l’ultimo, autentico atto di una carriera vissuta sempre con passione e spirito competitivo.





Francesco Paolo Villarico