Arnaldi costretto al forfait a Brisbane: caviglia ko, niente debutto nel Md

Non inizia nel migliore dei modi il 2026 di Matteo Arnaldi. Il tennista ligure è stato costretto a rinunciare all’ATP 250 di Brisbane poche ore prima di scendere in campo nel primo turno contro il tedesco Daniel Altmaier.

La situazione si è sviluppata in modo particolare nel corso del torneo australiano. Nella notte italiana di domenica 4 gennaio, Arnaldi era stato infatti costretto al walkover nell’ultimo turno di qualificazioni contro l’australiano Rinky Hijikata, a causa di un problema alla caviglia sinistra. Nonostante ciò, l’azzurro era riuscito a entrare nel tabellone principale come lucky loser, beneficiando del forfait del brasiliano João Fonseca.

Evidentemente, però, l’infortunio non è stato completamente smaltito. Il classe 2001 ha quindi scelto la via della prudenza, evitando di scendere in campo per non aggravare la situazione, soprattutto in vista degli appuntamenti più importanti delle prossime settimane. Arnaldi risulta infatti iscritto alle qualificazioni dell’ATP 250 di Adelaide e, soprattutto, è presente nel main draw dell’Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio.

La notizia arriva in un momento delicato, considerando anche il 2025 complicato vissuto dal tennista azzurro, scivolato fino alla 61ª posizione del ranking mondiale e condizionato nella scorsa stagione da una microfrattura al sesamoide del piede destro.

A Brisbane, dunque, non ci saranno italiani in tabellone: al posto di Arnaldi sarà il polacco Kamil Majchrzak che ha sconfitto Altmaier nel primo turno del torneo per 76 (4) 60.





