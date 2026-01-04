WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 1 (LIVE)

🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° Turno , cemento

Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrellvs Rebecca Sramkova

Tatjana Maria vs Emerson Jones



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Olivia Gadeckivs Ann Li

Karolina Pliskova vs Hailey Baptiste



Il match deve ancora iniziare

Dayana Yastremska vs Talia Gibson



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhangvs Ashlyn Krueger

Anna Bondar vs Cristina Bucsa



Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich vs Anna Blinkova



Il match deve ancora iniziare

Tereza Valentova vs Anna Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

Marketa Vondrousova vs Magdalena Frech



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – ore 02:00

(1) Su-Wei Hsieh / (1) Jelena Ostapenko vs Olivia Gadecki / Tereza Mihalikova



Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin / Desirae Krawczyk vs (2) Anna Danilina / (2) Aleksandra Krunic Non prima 07:00



Il match deve ancora iniziare

WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

(3) Iva Jovicvs Gabriela Knutson

(7) Xinyu Wang vs Caty McNally



Il match deve ancora iniziare

Alexandra Eala / Iva Jovic vs Elina Svitolina / Venus Williams



Il match deve ancora iniziare

Francesca Jones vs (2) Emma Navarro Non prima 06:00



Il match deve ancora iniziare

Sloane Stephens vs Renata Zarazua



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 23:30

Panna Udvardy vs Sara Bejlek Inizio 23:30



Il match deve ancora iniziare

Sofia Costoulas vs Whitney Osuigwe



Il match deve ancora iniziare

Kaitlin Quevedo vs (8) Peyton Stearns



Il match deve ancora iniziare

Sinja Kraus vs Julia Grabher



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Isabelle Haverlag/ Maia Lumsdenvs Ingrid Martins/ Laura Pigossi

Sabrina Santamaria / Qianhui Tang vs Shuko Aoyama / Magda Linette



Il match deve ancora iniziare

(3) Yifan Xu / (3) Zhaoxuan Yang vs Monique Barry / Elyse Tse



Il match deve ancora iniziare

WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – cemento

Il match deve ancora iniziare

(8) Hanne Vandewinkelvs Yue Yuan

(1) Simona Waltert vs Dominika Salkova



Il match deve ancora iniziare

Lanlana Tararudee vs Tina Smith



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

En-Shuo Liangvs Mai Hontama

(4) Polina Iatcenko vs (11) Ena Shibahara Non prima 02:00



Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle vs (2) Moyuka Uchijima



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 00:30

(3) Tamara Zidansek vs (14) Miriam Bulgaru Inizio 00:30



Il match deve ancora iniziare

Vera Zvonareva vs (16) Elvina Kalieva Non prima 03:00



Il match deve ancora iniziare

(6) Ekaterine Gorgodze vs (12) Anouk Koevermans Non prima 04:30



Il match deve ancora iniziare

Hiroko Kuwata / Alexandra Osborne vs Petra Hule / Elena Micic



Il match deve ancora iniziare

Ena Shibahara / Vera Zvonareva vs Mary Stoiana / Darja Vidmanova



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 00:30

(2) Himeno Sakatsume vs Mary Stoiana Inizio 00:30



Il match deve ancora iniziare

(5) Teodora Kostovic vs (10) Elena Pridankina Non prima 02:00



Il match deve ancora iniziare

Anastasia Gasanova vs (9) Tatiana Prozorova Non prima 04:30



Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti / Polina Kudermetova vs (2) Mariia Kozyreva / (2) Iryna Shymanovich



Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze / Camilla Rosatello vs Elvina Kalieva / Carol Young Suh Lee



Il match deve ancora iniziare