WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 1 (LIVE)
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° Turno , cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Kimberly Birrell vs Rebecca Sramkova Inizio 02:00
Tatjana Maria vs Emerson Jones
Show Court 1 – ore 02:00
Olivia Gadecki vs Ann Li
Karolina Pliskova vs Hailey Baptiste
Dayana Yastremska vs Talia Gibson
Show Court 2 – ore 02:00
Shuai Zhang vs Ashlyn Krueger Inizio 02:00
Anna Bondar vs Cristina Bucsa
Aliaksandra Sasnovich vs Anna Blinkova
Tereza Valentova vs Anna Kalinskaya
Marketa Vondrousova vs Magdalena Frech
Court 10 – ore 02:00
(1) Su-Wei Hsieh / (1) Jelena Ostapenko vs Olivia Gadecki / Tereza Mihalikova
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk vs (2) Anna Danilina / (2) Aleksandra Krunic Non prima 07:00
WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 23:30
(3) Iva Jovic vs Gabriela Knutson Inizio 23:30
(7) Xinyu Wang vs Caty McNally
Alexandra Eala / Iva Jovic vs Elina Svitolina / Venus Williams
Francesca Jones vs (2) Emma Navarro Non prima 06:00
Sloane Stephens vs Renata Zarazua
Grandstand – ore 23:30
Panna Udvardy vs Sara Bejlek Inizio 23:30
Sofia Costoulas vs Whitney Osuigwe
Kaitlin Quevedo vs (8) Peyton Stearns
Sinja Kraus vs Julia Grabher
Court 1 – ore 23:30
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden vs Ingrid Martins / Laura Pigossi Inizio 23:30
Sabrina Santamaria / Qianhui Tang vs Shuko Aoyama / Magda Linette
(3) Yifan Xu / (3) Zhaoxuan Yang vs Monique Barry / Elyse Tse
WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – cemento
Centre Court – ore 00:30
(8) Hanne Vandewinkel vs Yue Yuan Inizio 00:30
(1) Simona Waltert vs Dominika Salkova
Lanlana Tararudee vs Tina Smith
Court 5 – ore 00:30
En-Shuo Liang vs Mai Hontama Inizio 00:30
(4) Polina Iatcenko vs (11) Ena Shibahara Non prima 02:00
Madison Brengle vs (2) Moyuka Uchijima
Court 1 – ore 00:30
(3) Tamara Zidansek vs (14) Miriam Bulgaru Inizio 00:30
Vera Zvonareva vs (16) Elvina Kalieva Non prima 03:00
(6) Ekaterine Gorgodze vs (12) Anouk Koevermans Non prima 04:30
Hiroko Kuwata / Alexandra Osborne vs Petra Hule / Elena Micic
Ena Shibahara / Vera Zvonareva vs Mary Stoiana / Darja Vidmanova
Court 2 – ore 00:30
(2) Himeno Sakatsume vs Mary Stoiana Inizio 00:30
(5) Teodora Kostovic vs (10) Elena Pridankina Non prima 02:00
Anastasia Gasanova vs (9) Tatiana Prozorova Non prima 04:30
Lucia Bronzetti / Polina Kudermetova vs (2) Mariia Kozyreva / (2) Iryna Shymanovich
Ekaterine Gorgodze / Camilla Rosatello vs Elvina Kalieva / Carol Young Suh Lee
TAG: Circuito WTA
