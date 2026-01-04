Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Brisbane, WTA 250 Auckland e WTA 125 Canberra: I risultati completi del Day 1 (LIVE)

04/01/2026 22:01 Nessun commento
Iva Jovic nella foto - Foto getty
🇦🇺 WTA 500 Brisbane (Australia) — 1° Turno , cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Kimberly Birrell AUS vs Rebecca Sramkova SVK Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

Tatjana Maria GER vs Emerson Jones AUS

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
Olivia Gadecki AUS vs Ann Li USA
Il match deve ancora iniziare

Karolina Pliskova CZE vs Hailey Baptiste USA

Il match deve ancora iniziare

Dayana Yastremska UKR vs Talia Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare



Show Court 2 – ore 02:00
Shuai Zhang CHN vs Ashlyn Krueger USA Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

Anna Bondar HUN vs Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

Aliaksandra Sasnovich BLR vs Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare

Tereza Valentova CZE vs Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare

Marketa Vondrousova CZE vs Magdalena Frech POL

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 02:00
(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Jelena Ostapenko LAT vs Olivia Gadecki AUS / Tereza Mihalikova SVK

Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA / Desirae Krawczyk USA vs (2) Anna Danilina KAZ / (2) Aleksandra Krunic SRB Non prima 07:00

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
(3) Iva Jovic USA vs Gabriela Knutson CZE Inizio 23:30
Il match deve ancora iniziare

(7) Xinyu Wang CHN vs Caty McNally USA

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Eala PHI / Iva Jovic USA vs Elina Svitolina UKR / Venus Williams USA

Il match deve ancora iniziare

Francesca Jones GBR vs (2) Emma Navarro USA Non prima 06:00

Il match deve ancora iniziare

Sloane Stephens USA vs Renata Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 23:30
Panna Udvardy HUN vs Sara Bejlek CZE Inizio 23:30

Il match deve ancora iniziare

Sofia Costoulas BEL vs Whitney Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare

Kaitlin Quevedo ESP vs (8) Peyton Stearns USA

Il match deve ancora iniziare

Sinja Kraus AUT vs Julia Grabher AUT

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 23:30
Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR vs Ingrid Martins BRA / Laura Pigossi BRA Inizio 23:30
Il match deve ancora iniziare

Sabrina Santamaria USA / Qianhui Tang CHN vs Shuko Aoyama JPN / Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

(3) Yifan Xu CHN / (3) Zhaoxuan Yang CHN vs Monique Barry NZL / Elyse Tse NZL

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Canberra (Australia 🇦🇺), Turno Qualificazioni – 1° Turno Md – cemento

Centre Court – ore 00:30
(8) Hanne Vandewinkel BEL vs Yue Yuan CHN Inizio 00:30
Il match deve ancora iniziare

(1) Simona Waltert SUI vs Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare

Lanlana Tararudee THA vs Tina Smith AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 00:30
En-Shuo Liang TPE vs Mai Hontama JPN Inizio 00:30
Il match deve ancora iniziare

(4) Polina Iatcenko RUS vs (11) Ena Shibahara JPN Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle USA vs (2) Moyuka Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 00:30
(3) Tamara Zidansek SLO vs (14) Miriam Bulgaru ROU Inizio 00:30

Il match deve ancora iniziare

Vera Zvonareva RUS vs (16) Elvina Kalieva USA Non prima 03:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Ekaterine Gorgodze GEO vs (12) Anouk Koevermans NED Non prima 04:30

Il match deve ancora iniziare

Hiroko Kuwata JPN / Alexandra Osborne AUS vs Petra Hule AUS / Elena Micic AUS

Il match deve ancora iniziare

Ena Shibahara JPN / Vera Zvonareva RUS vs Mary Stoiana USA / Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 00:30
(2) Himeno Sakatsume JPN vs Mary Stoiana USA Inizio 00:30

Il match deve ancora iniziare

(5) Teodora Kostovic SRB vs (10) Elena Pridankina RUS Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

Anastasia Gasanova RUS vs (9) Tatiana Prozorova RUS Non prima 04:30

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA / Polina Kudermetova UZB vs (2) Mariia Kozyreva RUS / (2) Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO / Camilla Rosatello ITA vs Elvina Kalieva USA / Carol Young Suh Lee USA

Il match deve ancora iniziare

