Wawrinka elogia Bencic e Paul: «Siamo una vera squadra» dopo il successo sull’Italia

La Svizzera ha chiuso in modo positivo il confronto contro l’Italia alla United Cup di Perth, imponendosi per 2-1 e conquistando un successo che ha confermato la solidità del gruppo guidato da Stan Wawrinka. Al termine della sfida, i protagonisti elvetici hanno commentato la prestazione in conferenza stampa, soffermandosi soprattutto sul valore del doppio misto decisivo.

Wawrinka ha sottolineato il ruolo centrale di Belinda Bencic, ancora una volta decisiva nei momenti chiave. Dopo aver vinto il singolare contro Jasmine Paolini, Bencic è tornata in campo per il match decisivo insieme a Jakub Paul, superando Sara Errani e Andrea Vavassori al super tie-break. «Siamo di nuovo nel mondo di Belinda», ha scherzato Wawrinka, elogiando anche l’impatto di Paul e l’energia portata dalla coppia nel momento decisivo.

Bencic ha spiegato come l’intesa con Paul sia nata rapidamente grazie al clima creato all’interno della squadra. Pur non avendo giocato spesso insieme, la svizzera ha evidenziato l’importanza del legame fuori dal campo e del supporto del gruppo nei passaggi più delicati dell’incontro. A suo giudizio, la fiducia reciproca e l’atteggiamento collettivo hanno fatto la differenza contro una coppia esperta come quella italiana.

Paul, dal canto suo, ha parlato di una settimana positiva, sottolineando quanto sia stato importante sentire la fiducia del capitano. L’opportunità di giocare il doppio misto accanto a Bencic è stata vissuta come un onore, così come il sostegno continuo proveniente dalla panchina. Un contesto che, secondo il giovane svizzero, ha contribuito a creare un’atmosfera ideale per rendere al meglio.

Wawrinka ha poi commentato anche la propria prestazione in singolare, persa al tie-break del terzo set contro Flavio Cobolli dopo quasi tre ore di gioco. Il capitano elvetico si è detto soddisfatto del livello espresso e delle risposte fisiche fornite nei primi giorni della stagione, pur ammettendo che avrebbe voluto chiudere il match in suo favore. In ogni caso, l’obiettivo di squadra è stato raggiunto e questo resta l’aspetto principale.

Non è mancato un passaggio sul fatto che il 2026 rappresenti l’ultima stagione in carriera per Wawrinka. Lo svizzero ha spiegato di vivere ogni match con grande intensità, senza sentirsi particolarmente “liberato” dal pensiero del ritiro, perché la competitività resta intatta. Alla domanda su una possibile wild card per l’Australian Open, Wawrinka ha ribadito di ragionare settimana dopo settimana, accogliendo con soddisfazione ogni invito ricevuto. Su questo tema, Bencic e Luca Castelnuovo non hanno avuto dubbi, definendo scontata la concessione di una wild card allo svizzero.

Il successo contro l’Italia rafforza il percorso della Svizzera alla United Cup e conferma l’equilibrio e la compattezza di una squadra capace di valorizzare sia l’esperienza dei veterani sia l’energia dei giocatori più giovani.





Francesco Paolo Villarico