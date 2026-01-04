United Cup: Bencic trascina la Svizzera ai quarti, Italia costretta a vincere con la Francia per sperare
Prestazione solida e determinante di Belinda Bencic alla United Cup di Perth, dove la Svizzera ha superato l’Italia conquistando l’accesso ai quarti di finale. La 28enne elvetica è stata protagonista in entrambe le sfide di giornata, risultando decisiva per il successo della sua squadra.
Bencic ha aperto il confronto mettendo la Svizzera in controllo grazie a una vittoria in due set contro la numero 8 del mondo Jasmine Paolini, imponendosi 6-4 6-3 in 1 ora e 53 minuti. Un match gestito con ordine, nel quale l’elvetica ha fatto valere soprattutto la solidità mentale, ribaltando l’esito dell’ultimo confronto diretto perso di misura a fine stagione.
L’Italia ha poi ristabilito la parità grazie a Flavio Cobolli, capace di superare il capitano giocatore svizzero Stan Wawrinka al termine di una battaglia di 2 ore e 50 minuti, risolta al tie-break del terzo set. Il match ha offerto diversi momenti di qualità, con Cobolli autore del colpo decisivo nel tie-break finale, un diritto in corsa che gli ha permesso di ottenere un mini-break fondamentale.
Il punto decisivo è arrivato nel doppio misto, dove Bencic è tornata in campo al fianco di Jakub Paul. La coppia elvetica ha superato Sara Errani e Andrea Vavassori con il punteggio di 7-5 4-6 10-7, al termine di un incontro equilibrato e deciso soltanto al super tie-break.
Grazie a questo successo, la Svizzera ha chiuso il Gruppo C al primo posto con un bilancio perfetto di due vittorie su due, qualificandosi per i quarti di finale della United Cup per la prima volta nella storia della competizione. Gli elvetici accedono così direttamente alla fase a eliminazione diretta, mentre per l’Italia il percorso si complica: gli azzurri non potranno fallire il prossimo confronto con la Francia e dovranno sperare di chiudere il girone come migliore seconda per continuare il cammino nel torneo.
Per Bencic si tratta della seconda vittoria in singolare nel torneo, dopo quella ottenuta sabato contro Leolia Jeanjean. Paolini tornerà invece in campo proprio contro Jeanjean nel prossimo e decisivo impegno della Nazionale italiana.
Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Switzerland 🇨🇭 | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 54.19%
2 | Italy 🇮🇹 | 0-1 | 1-2 | 37.50% | 47.44%
3 | France 🇫🇷 | 0-1 | 0-3 | 25.00% | 44.16%
