Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 04 Gennaio 2026
ATP 250 Hong Kong – Hard
Q1 Zhou – Maestrelli Inizio 05:00
ATP 250 Brisbane – hard
Q2 Arnaldi – Hijikata 3° inc. ore 02:00
CH 50 Nonthaburi – hard
Q1 Ribecai – Matsuda 2° inc. ore 04:00
Q1 Takahashi – Sciahbasi 4° inc. ore 02:00
CH 50 Nottingham – Indoor Hard
Q1 Arnaboldi – Compagnucci 3° inc. ore 11:30
Q1 Hurrion – Guerrieri 4° inc. ore 11:30
Canberra WTA 125 – Hard
Q1 Kostovic – Rosatello 4 incontro dalle 01:30
TAG: Italiani in campo
