ATP 250 Brisbane: Il Tabellone Principale. Daniil Medvedev guida il seeding. Opelka vs Fonseca al primo turno
ATP 250 Brisbane – Tabellone Principale – hard
(1) Daniil Medvedev vs Marton Fucsovics
(WC) Aleksandar Vukic vs Frances Tiafoe
Qualifier vs Daniel Altmaier
Reilly Opelka vs (6) Joao Fonseca
(3) Jiri Lehecka vs Tomas Machac
Valentin Vacherot vs Sebastian Korda
Qualifier vs Alex Michelsen
Camilo Ugo Carabelli vs (8) Learner Tien
(7) Cameron Norrie vs Ugo Humbert
(WC) Nick Kyrgios vs Aleksandar Kovacevic
Qualifier vs (WC) Adam Walton
Giovanni Mpetshi Perricard vs (4) Tommy Paul
(5) Denis Shapovalov vs Qualifier
Grigor Dimitrov vs Qualifier
Alexei Popyrin vs Qualifier
Brandon Nakashima vs (2) Alejandro Davidovich Fokina
TAG: ATP 250 Brisbane, ATP 250 Brisbane 2026
Spero in un buon rientro di Paul e Dimitrov. Primi turni già duri col derby ceko in primis.
LEHECKA
PAUL
MEDVEDEV
DAVIDOVICH
FONSECA
TIEN
HUMBERT
DIMITROV
LEHECKA
DAVIDOVICH
MEDVEDEV
PAUL
FONSECA
TIEN
HUMBERT
DIMITROV
I soliti noti con un anno in più! enzo
Fonseca
Davidovich
Vacherot
Paul
Medvedev
Tien
Humbert
Dimitrov
medvedev
norrie
lehecka
davidovich
opelka
tien
perricard
shapovalov
Medvedev
Dimitrov
Machac
Paul
Opelka
Tien
Humbert
Davidovich
Medvedev
Dimitrov
Machac
Paul
Opelka
Tien
Humbert
Davidovich
NORRIE
MEDVEDEV
LEHECKA
DIMITROV
FONSECA
MICHELSEN
PAUL
POPYRIN
medvedev
davidovich
tien
norrie
altmaier
lehecka
paul
dimitrov
MEDVEDEV
PAUL
LEHECKA
NAKASHIMA
FONSECA
TIEN
HUMBERT
DIMITROV
Paul
Fonseca
Tien
Davidovich
Medvedev
Lehecka
Humbert
Q
Vince Fonseca su Fokina