ATP 250 Brisbane: Il Tabellone Principale. Daniil Medvedev guida il seeding. Opelka vs Fonseca al primo turno

03/01/2026 08:33 13 commenti
Daniil Medvedev nella foto - Foto Getty Images
AUS ATP 250 Brisbane – Tabellone Principale – hard
(1) Daniil Medvedev RUS vs Marton Fucsovics HUN
(WC) Aleksandar Vukic AUS vs Frances Tiafoe USA
Qualifier vs Daniel Altmaier GER
Reilly Opelka USA vs (6) Joao Fonseca BRA

(3) Jiri Lehecka CZE vs Tomas Machac CZE
Valentin Vacherot MON vs Sebastian Korda USA
Qualifier vs Alex Michelsen USA
Camilo Ugo Carabelli ARG vs (8) Learner Tien USA

(7) Cameron Norrie GBR vs Ugo Humbert FRA
(WC) Nick Kyrgios AUS vs Aleksandar Kovacevic USA
Qualifier vs (WC) Adam Walton AUS
Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs (4) Tommy Paul USA

(5) Denis Shapovalov CAN vs Qualifier
Grigor Dimitrov BUL vs Qualifier
Alexei Popyrin AUS vs Qualifier
Brandon Nakashima USA vs (2) Alejandro Davidovich Fokina ESP

zedarioz 03-01-2026 13:25

Spero in un buon rientro di Paul e Dimitrov. Primi turni già duri col derby ceko in primis.

 13
Lore_LjubO 03-01-2026 12:27

LEHECKA

PAUL

MEDVEDEV
DAVIDOVICH

FONSECA
TIEN
HUMBERT
DIMITROV

 12
Dany 03-01-2026 12:03

LEHECKA

DAVIDOVICH

MEDVEDEV
PAUL

FONSECA
TIEN
HUMBERT
DIMITROV

 11
enzo (Guest) 03-01-2026 11:34

I soliti noti con un anno in più! enzo

 10
Loleo 03-01-2026 11:21

Fonseca

Davidovich

Vacherot
Paul

Medvedev
Tien
Humbert
Dimitrov

 9
brizz 03-01-2026 11:17

medvedev

norrie

lehecka
davidovich

opelka
tien
perricard
shapovalov

 8
 7
muffa2016 03-01-2026 11:00

Medvedev

Dimitrov

Machac
Paul

Opelka
Tien
Humbert
Davidovich

 6
IlMessia 03-01-2026 10:33

NORRIE

MEDVEDEV

LEHECKA
DIMITROV

FONSECA
MICHELSEN
PAUL
POPYRIN

 5
piet64 03-01-2026 10:11

medvedev

davidovich

tien
norrie

altmaier
lehecka
paul
dimitrov

 4
Markus1892 03-01-2026 09:50

MEDVEDEV

PAUL

LEHECKA
NAKASHIMA

FONSECA
TIEN
HUMBERT
DIMITROV

 3
miky85 03-01-2026 09:46

Paul

Fonseca

Tien
Davidovich

Medvedev
Lehecka
Humbert
Q

 2
Pheanes (Guest) 03-01-2026 08:41

Vince Fonseca su Fokina

 1
