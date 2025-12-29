Notizie dall'Italia Copertina, Generica

L’effetto Sinner si vede anche al Forza e Costanza: chiude un 2025 da record e si rinnova

29/12/2025 12:57 Nessun commento
La premiazione dell'edizione 2025 degli Internazionali femminili di Brescia (foto Omar Baldussi)
Per trainare un movimento sportivo, si sa, non c’è nulla di meglio rispetto a degli esempi di altissimo livello. Il tennis italiano li ha trovati in Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e tanti altri, lanciando un’età dell’oro che, a cascata, porta benefici all’intero sistema. Lo sanno bene anche al Tennis Forza e Costanza 1911 di Brescia, dove si sta per chiudere un 2025 da record in termini di numero di frequentatori dei corsi, dai più piccoli ai più grandi, ma anche a livello di prenotazioni. Perché i campi, per tutto l’anno nella sede di via Signorini e nei mesi più caldi anche in quella storica del Castello, sono sempre pieni. “Il momento felice del nostro tennis su scala mondiale – dice Alberto Paris, da vent’anni direttore tecnico della struttura – si vede anche in una realtà come la nostra. Nel 2025 abbiamo raggiunto numeri eccezionali: se comprendiamo anche coloro che partecipano ai corsi organizzati in convenzione col Comune di Brescia, siamo arrivati a contare su circa 250 ragazzi che frequentano la scuola tennis. A questi, si aggiungono quasi 100 iscritti ai corsi per adulti, perché la voglia di tennis coinvolge tutte le fasce d’età”. L’aumento della richiesta ha aperto anche all’inserimento di nuove figure tecniche: il numero degli insegnanti è salito fino a 16, con l’integrazione nell’organico di tre giovani ex allievi della scuola, nonché membri della squadra di Serie C. Cristian Persi e Ludovico Manessi hanno iniziato a lavorare come istruttori, Matteo Santi come preparatore atletico.

In sostanza, anche in una stagione di grandi cambiamenti, con l’insediamento del nuovo presidente Stefano Bonera (che succede ad Anna Capuzzi Beltrami) e una modifica quasi totale – nel passaggio dalla vecchia Asd alla nuova Ssd – del consiglio direttivo, il Tennis Forza e Costanza 1911 è riuscito a crescere e a consolidarsi fra le realtà leader del territorio. “Da questo punto di vista – continua il direttore tecnico – il 2025 è stato un anno di transizione. Siamo ancora in fase di rodaggio, sia a livello di amministrazione ordinaria, sia per quanto concerne le iniziative straordinarie”. L’allusione è agli Internazionali femminili di Brescia, lo storico torneo internazionale Itf arrivato a quota 16 edizioni. “Il nuovo consiglio – spiega ancora Paris, che degli Internazionali è il direttore – ha manifestato la volontà di portare avanti la tradizione, dunque ci stiamo muovendo in tal senso, valutando alcune potenziali novità”.

