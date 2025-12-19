Naomi Osaka volta pagina: addio allo storico agente Stuart Duguid e all’agenzia Evolve

Tempi di cambiamento per Naomi Osaka, che dopo una stagione di ritrovata continuità in campo prende una decisione forte anche fuori dal rettangolo di gioco. La tennista giapponese, tornata stabilmente tra le migliori del circuito e oggi numero 16 del ranking WTA, ha infatti scelto di voltare pagina sul piano manageriale.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Rothenberg, Osaka ha interrotto il rapporto professionale con Stuart Duguid, il suo storico agente, che l’ha accompagnata per tutta la carriera e con il quale aveva fondato nel 2022 Evolve, un’agenzia di rappresentanza creata per gestire in prima persona la propria immagine e i propri affari. Una scelta che all’epoca era stata accolta come un segnale di grande autonomia e visione imprenditoriale, anche perché all’interno di Evolve figurano nomi di primo piano come Aryna Sabalenka.

La decisione di Naomi, però, non si limita alla separazione dal suo agente: la giapponese ha scelto di lasciare anche l’agenzia che lei stessa aveva contribuito a creare, segnando così una netta discontinuità rispetto al passato. Al momento non sono stati resi noti i motivi ufficiali né quale sarà il prossimo passo sul piano della rappresentanza, ma il segnale è chiaro: Osaka sta ridefinendo la propria struttura professionale in una fase delicata e importante della sua carriera.

Dopo il rientro nel circuito e i progressi mostrati nel corso dell’ultimo anno, questa mossa suggerisce la volontà di ripartire con un nuovo assetto globale, non solo sportivo ma anche gestionale. Un’ulteriore dimostrazione di come Naomi Osaka continui a muoversi seguendo una traiettoria personale, spesso controcorrente, ma sempre coerente con l’idea di avere il pieno controllo del proprio percorso.





Francesco Paolo Villarico