Next Gen ATP Finals: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

18/12/2025 11:26 6 commenti
Next Gen ATP Finals 🌍 – 2° Giornata – Jeddah (Mondo), cemento (al coperto)

Centre Court – ore 12:00
Dino Prizmic CRO vs Justin Engel GER
ATP Jeddah
Dino Prizmic [3]
4
2
4
4
Justin Engel [8]
1
4
3
1
Vincitore: Prizmic
Alexander Blockx BEL vs Nishesh Basavareddy USA (Non prima 13:00)

ATP Jeddah
Alexander Blockx [2]
30
2
Nishesh Basavareddy [6]
30
1
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Rafael Jodar ESP (Non prima 17:00)

Learner Tien USA vs Martin Landaluce ESP

BLUE GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————– | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | N. Budkov Kjaer 🇳🇴 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-10 | 60.00% |
| 2 | R. Jodar 🇪🇸 | 1-0 | 3-2 | 60.00% | 14-16 | 46.67% |
| 3 | L. Tien 🇺🇸 | 0-1 | 2-3 | 40.00% | 16-14 | 53.33% |
| 4 | M. Landaluce 🇪🇸 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 10-15 | 40.00% |

RED GROUP
| Pos | Player | Match W/L | Set W/L | Set W% | Game W/L | Game W% |
| — | ——————- | ——— | ——- | —— | ——– | ——- |
| 1 | A. Blockx 🇧🇪 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-10 | 60.00% |
| 2 | N. Basavareddy 🇺🇸 | 1-0 | 3-1 | 75.00% | 15-11 | 57.69% |
| 3 | D. Prizmic 🇭🇷 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 11-15 | 42.31% |
| 4 | J. Engel 🇩🇪 | 0-1 | 1-3 | 25.00% | 10-15 | 40.00% |

Annie3 18-12-2025 14:11

@ Detuqueridapresencia (#4536650)

Si, sì, adesso fate i furbi ma chi vi dice che questi domani non continuino nell’evoluzione del tennis e diventino più aggressivi anche dei giovani di adesso che nel frattempo incominceranno a maturare, a stancarsi, essendo già in pista da qualche anno? A me piacciono tutti, con la loro freschezza ed entusiasmo, per loro è come giocarsi le Finals e hanno tutta la concentrazione del caso…e saranno comunque quelli che ci intratterranno nel prossimo futuro, speriamo ogni bene per loro e magari rispettiamoli un po’ di più, lo meritano

 6
Annie3 18-12-2025 13:52

@ Max66 (#4536649)

Beh, meglio che leggere i calcoli ragioneristici chilometrici barbosissimi e totalmente inutili per dire che uno Slam in Itala porterebbe più soldi…io invece proporrei un torneo ai grandi con questa formula, bella stringata, essenziale, divertente e piena di suspense, dove non c’è posto per tentennamenti, emozione pura…ma poi, questi ragazzi fanno vedere, con meno continuità, strategia ed esperienza, i vincenti dei campioni, oltretutto appagano anche chi ha poco tempo per seguirli: Engel con Primzic in un set hanno fatto vedere cose bellissime, Engel poi, se guadagnasse in continuità e sicurezza nei suoi mezzi, è un vero spettacolo alla vista, armonico nella potenza

 5
Detuqueridapresencia 18-12-2025 12:59

Scritto da pablito
! “Joder” !
Oggi gli iberici le beccano.
Pure l’ “illuminatore di terreni”…

ahahahahahahhahahahahahahahhaahahahahahhahahhahaha

Jodar, poverino, me lo immagino bullizzato a scuola, come se un italiano si chaiamsse Cozzo o Menda.

Non escludo che in realtà un suo antenato abbia cambiato il cognome in Jodar

 4
Max66 (Guest) 18-12-2025 12:59

Ma davvero qualcuno sta guardando le next gen? Il più forte ad occhio è Tien, che sarà numero 5O del mondo

 3
Federico (Guest) 18-12-2025 12:12

Scritto da pablito
! “Joder” !
Oggi gli iberici le beccano.
Pure l’ “illuminatore di terreni”…

Comunque need hanno due! Not too bed! 😀

 2
pablito 18-12-2025 09:54

! “Joder” !

Oggi gli iberici le beccano. 🙁

Pure l’ “illuminatore di terreni”…
😉

 1
