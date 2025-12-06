Nadal stupisce ancora: ecco come gioca a padel (Video)

Rafa Nadal non smette mai di sorprendere. Sapevamo che da ragazzo prometteva nel calcio, sappiamo che è uno dei migliori tennisti della storia e persino con il bastone da golf ha già collezionato qualche trofeo. Ora arriva un’altra conferma del suo talento sportivo: anche con la pala da padel, Nadal se la cava alla grande. E non parliamo di qualche scambio improvvisato, ma di un livello che gli permetterebbe tranquillamente di competere con chiunque… almeno in doppio.

Il maiorchino, finalmente libero dagli impegni costanti del circuito professionistico, si sta godendo la possibilità di dedicarsi ad altri sport. Il padel, in particolare, sembra essere diventato uno dei suoi preferiti. In un video diffuso nelle ultime ore lo si vede giocare con naturalezza, muoversi con intelligenza tattica e colpire la palla con una qualità tecnica che non sorprende chi conosce la sua innata predisposizione per tutto ciò che include una racchetta.

While Djokovic is going to play the USO semi-final against Alcaraz, Nadal is playing padel There's levels to this pic.twitter.com/xp6VhAZgNC — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) September 5, 2025

Il suo istinto competitivo resta intatto: lettura del gioco, esplosività nei movimenti, mano morbida e riflessi ancora eccezionali. Non è un professionista del padel, certo, ma l’impressione è chiara: Nadal potrebbe mettere in difficoltà molti giocatori abituali di questo sport.

La domanda circolata sui social – “Ha un buon livello Nadal a padel?” – trova rapidamente risposta guardando il video: sì, e anche più che buono. Resta da vedere se sarà solo un hobby momentaneo o se Rafa continuerà a frequentare i campi da padel con una certa regolarità.

Una cosa però è sicura: tennis, golf, padel… qualunque sport affronti, Nadal trova sempre un modo per far parlare di sé. E voi, che voto gli dareste?





Marco Rossi