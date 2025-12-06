Sorana Cirstea si ritira: “Nel 2026 il mio ultimo ballo nel tour”

Sorana Cirstea ha deciso che è arrivato il momento di cominciare a salutare il tennis. Dopo vent’anni nel circuito, la rumena ha annunciato che il 2026 sarà la sua ultima stagione da professionista, una scelta ponderata dopo una carriera lunga, intensa e ricca di momenti significativi, coronata da tre titoli WTA e da numerosi ingressi nella top-20 mondiale.

L’annuncio è arrivato attraverso un messaggio carico di emozione, in cui Cirstea ha spiegato quanto ami profondamente questo sport: la disciplina, le routine, il duro lavoro, la competizione. Ma, come ha scritto lei stessa, “come tutto nella vita, anche questo deve arrivare a una fine”. Sorana ha ammesso che non avrebbe mai immaginato di restare in campo così a lungo, ma gli ultimi anni — paradossalmente tra i più felici della sua carriera — l’hanno spinta a continuare. Ora, che compirà 36 anni ad aprile, sente che è il momento giusto per chiudere il cerchio, con serenità e alle sue condizioni.

Non è però un addio immediato: Cirstea sottolinea che questo non è un “goodbye”, bensì un “ci vediamo un’ultima volta”. Ha ancora obiettivi, ambizioni, aspetti del suo gioco che vuole migliorare. Vorrebbe completare questo ultimo viaggio nel miglior modo possibile, consapevole di ciò che il tennis le ha dato fin da quando, a quattro anni, ha impugnato la racchetta per la prima volta. “Questo sport ha permesso a una bambina di vivere il suo sogno”, ha scritto con gratitudine.

Sorana ha voluto rivolgere un pensiero speciale ai fan, agli amici e alle persone care che l’hanno accompagnata lungo tutta la carriera, dicendo di non vedere l’ora di vederli “a bordo campo per un ultimo ballo intorno al mondo”.

Per gli appassionati non resta che augurarsi che il 2026 le regali soddisfazioni e serenità, e che possa chiudere il sipario con il sorriso di chi sa di aver dato tutto. Un ultimo anno per godersi Sorana Cirstea, poi sarà davvero tempo di saluti.





Marco Rossi