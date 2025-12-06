Next Gen ATP Finals 2025: tutto pronto per Jeddah, tra regole innovative e assenze pesanti

La stagione ATP è ormai ai titoli di coda, ma prima del definitivo sipario resta un appuntamento immancabile: le Next Gen ATP Finals 2025, in programma a Gedda dal 17 al 21 dicembre. Nonostante non assegnino punti ufficiali ATP, il torneo è considerato un laboratorio d’élite, il luogo dove si testano le regole del tennis del futuro e dove si radunano i migliori talenti under-20 del pianeta.

Gli otto protagonisti (senza Fonseca): un campo giovani di altissimo livello

Quest’anno mancherà una delle stelle più attese, il campione uscente Joao Fonseca, assente per infortunio. Il tabellone sarà comunque di grande interesse, con questi otto qualificati:

Jakub Mensik

Learner Tien

Alexander Blockx

Dino Prizmic

Martín Landaluce

Nicolai Budkov Kjaer

Nishesh Basavareddy

Rafael Jódar

Regole speciali: il tennis del futuro è qui

Le Next Gen Finals sono note per il loro regolamento unico, pensato per rendere il gioco più rapido, dinamico e appetibile per il pubblico giovane. Ecco cosa attende i giocatori:

• Formato dei set

Partite al meglio dei cinque set

Set da quattro game

Sul 3-3, tiebreak ai 7 punti

No-ad: sul 40-40 punto secco, e il battitore sceglie il lato del servizio

• Cambi campo e pause

Nessun cambio campo dopo il primo game

Pausa di 90’’ dopo tre game

Altra pausa sul 3-2

Intervallo di 90’’ tra i set (non 120’’ come nel circuito ATP)

Nei tiebreak, pausa ogni sei punti

• Ritmi di gioco

Riscaldamento ridotto a 3 minuti

Cambio palle ogni 7 game

Tempo tra primo e secondo servizio: 8 secondi

Tempo tra i punti:

25 secondi, ma solo 15 se lo scambio dura meno di tre colpi

• Pubblico libero di muoversi nei primi game

Durante i primi tre game sarà consentito entrare e uscire dagli spalti liberamente, per poi mantenere restrizioni soltanto nelle zone dietro la linea di fondo.

Tecnologia e Big Data al centro dell’evento

Il torneo si conferma il più avanzato dell’anno: ogni match sarà analizzato attraverso un sistema statistico evoluto che fornisce non solo numeri classici (aces, percentuali, break), ma anche dati di qualità su:

Efficienza nei diversi tipi di scambio

Intensità dei colpi

Movimenti in campo

Percentuali di punti vinti in attacco e in difesa

Uno strumento prezioso per giocatori, coach e appassionati che vogliono capire in profondità il livello dei giovani talenti.

Chi entrerà nel club dei campioni Next Gen?

Dal 2017 questo torneo ha incoronato futuri protagonisti del tennis mondiale: Chung, Tsitsipas, Sinner, Alcaraz, Nakashima, Medjedovic e Fonseca. Tutti, a modo loro, hanno lasciato un segno.

Ora resta da scoprire chi sarà il prossimo nome a scrivere la sua storia a Gedda. Manca solo una settimana: il futuro del tennis è pronto a svelarsi.





Francesco Paolo Villarico