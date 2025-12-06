Next Gen ATP Finals 2025: tutto pronto per Jeddah, tra regole innovative e assenze pesanti
La stagione ATP è ormai ai titoli di coda, ma prima del definitivo sipario resta un appuntamento immancabile: le Next Gen ATP Finals 2025, in programma a Gedda dal 17 al 21 dicembre. Nonostante non assegnino punti ufficiali ATP, il torneo è considerato un laboratorio d’élite, il luogo dove si testano le regole del tennis del futuro e dove si radunano i migliori talenti under-20 del pianeta.
Gli otto protagonisti (senza Fonseca): un campo giovani di altissimo livello
Quest’anno mancherà una delle stelle più attese, il campione uscente Joao Fonseca, assente per infortunio. Il tabellone sarà comunque di grande interesse, con questi otto qualificati:
Jakub Mensik
Learner Tien
Alexander Blockx
Dino Prizmic
Martín Landaluce
Nicolai Budkov Kjaer
Nishesh Basavareddy
Rafael Jódar
Regole speciali: il tennis del futuro è qui
Le Next Gen Finals sono note per il loro regolamento unico, pensato per rendere il gioco più rapido, dinamico e appetibile per il pubblico giovane. Ecco cosa attende i giocatori:
• Formato dei set
Partite al meglio dei cinque set
Set da quattro game
Sul 3-3, tiebreak ai 7 punti
No-ad: sul 40-40 punto secco, e il battitore sceglie il lato del servizio
• Cambi campo e pause
Nessun cambio campo dopo il primo game
Pausa di 90’’ dopo tre game
Altra pausa sul 3-2
Intervallo di 90’’ tra i set (non 120’’ come nel circuito ATP)
Nei tiebreak, pausa ogni sei punti
• Ritmi di gioco
Riscaldamento ridotto a 3 minuti
Cambio palle ogni 7 game
Tempo tra primo e secondo servizio: 8 secondi
Tempo tra i punti:
25 secondi, ma solo 15 se lo scambio dura meno di tre colpi
• Pubblico libero di muoversi nei primi game
Durante i primi tre game sarà consentito entrare e uscire dagli spalti liberamente, per poi mantenere restrizioni soltanto nelle zone dietro la linea di fondo.
Tecnologia e Big Data al centro dell’evento
Il torneo si conferma il più avanzato dell’anno: ogni match sarà analizzato attraverso un sistema statistico evoluto che fornisce non solo numeri classici (aces, percentuali, break), ma anche dati di qualità su:
Efficienza nei diversi tipi di scambio
Intensità dei colpi
Movimenti in campo
Percentuali di punti vinti in attacco e in difesa
Uno strumento prezioso per giocatori, coach e appassionati che vogliono capire in profondità il livello dei giovani talenti.
Chi entrerà nel club dei campioni Next Gen?
Dal 2017 questo torneo ha incoronato futuri protagonisti del tennis mondiale: Chung, Tsitsipas, Sinner, Alcaraz, Nakashima, Medjedovic e Fonseca. Tutti, a modo loro, hanno lasciato un segno.
Ora resta da scoprire chi sarà il prossimo nome a scrivere la sua storia a Gedda. Manca solo una settimana: il futuro del tennis è pronto a svelarsi.
Francesco Paolo Villarico
