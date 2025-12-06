Next Gen ATP Finals 2025 ATP, Copertina

Next Gen ATP Finals 2025: tutto pronto per Jeddah, tra regole innovative e assenze pesanti

06/12/2025 09:34 13 commenti
Next Gen ATP Finals 2025: tutto pronto per Jeddah, tra regole innovative e assenze pesanti
Next Gen ATP Finals 2025: tutto pronto per Jeddah, tra regole innovative e assenze pesanti

La stagione ATP è ormai ai titoli di coda, ma prima del definitivo sipario resta un appuntamento immancabile: le Next Gen ATP Finals 2025, in programma a Gedda dal 17 al 21 dicembre. Nonostante non assegnino punti ufficiali ATP, il torneo è considerato un laboratorio d’élite, il luogo dove si testano le regole del tennis del futuro e dove si radunano i migliori talenti under-20 del pianeta.

Gli otto protagonisti (senza Fonseca): un campo giovani di altissimo livello
Quest’anno mancherà una delle stelle più attese, il campione uscente Joao Fonseca, assente per infortunio. Il tabellone sarà comunque di grande interesse, con questi otto qualificati:
Jakub Mensik
Learner Tien
Alexander Blockx
Dino Prizmic
Martín Landaluce
Nicolai Budkov Kjaer
Nishesh Basavareddy
Rafael Jódar

Regole speciali: il tennis del futuro è qui
Le Next Gen Finals sono note per il loro regolamento unico, pensato per rendere il gioco più rapido, dinamico e appetibile per il pubblico giovane. Ecco cosa attende i giocatori:
• Formato dei set
Partite al meglio dei cinque set
Set da quattro game
Sul 3-3, tiebreak ai 7 punti
No-ad: sul 40-40 punto secco, e il battitore sceglie il lato del servizio

• Cambi campo e pause
Nessun cambio campo dopo il primo game
Pausa di 90’’ dopo tre game
Altra pausa sul 3-2
Intervallo di 90’’ tra i set (non 120’’ come nel circuito ATP)
Nei tiebreak, pausa ogni sei punti

• Ritmi di gioco
Riscaldamento ridotto a 3 minuti
Cambio palle ogni 7 game
Tempo tra primo e secondo servizio: 8 secondi
Tempo tra i punti:
25 secondi, ma solo 15 se lo scambio dura meno di tre colpi

• Pubblico libero di muoversi nei primi game
Durante i primi tre game sarà consentito entrare e uscire dagli spalti liberamente, per poi mantenere restrizioni soltanto nelle zone dietro la linea di fondo.

Tecnologia e Big Data al centro dell’evento
Il torneo si conferma il più avanzato dell’anno: ogni match sarà analizzato attraverso un sistema statistico evoluto che fornisce non solo numeri classici (aces, percentuali, break), ma anche dati di qualità su:
Efficienza nei diversi tipi di scambio
Intensità dei colpi
Movimenti in campo
Percentuali di punti vinti in attacco e in difesa
Uno strumento prezioso per giocatori, coach e appassionati che vogliono capire in profondità il livello dei giovani talenti.

Chi entrerà nel club dei campioni Next Gen?
Dal 2017 questo torneo ha incoronato futuri protagonisti del tennis mondiale: Chung, Tsitsipas, Sinner, Alcaraz, Nakashima, Medjedovic e Fonseca. Tutti, a modo loro, hanno lasciato un segno.
Ora resta da scoprire chi sarà il prossimo nome a scrivere la sua storia a Gedda. Manca solo una settimana: il futuro del tennis è pronto a svelarsi.



Francesco Paolo Villarico

TAG: ,

13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Marco Tullio Cicerone 06-12-2025 12:19

Regole del cavolo. Evento da ripensare totalmente.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 06-12-2025 12:08

Uno SPORT centenario, forse può avere anche qualche piccolo perfezionamento, ma venire stravolto così brutalmente… è un’operazione SENZA SENSO !!!!

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 06-12-2025 11:28

Buona visione

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 06-12-2025 11:27

Scritto da Betafasan
Manifestazione per chi ama le chips e la birra!

Per la serie come portare il circo nello sport!!!
Il faentino e i suoi seguaci in questo non hanno rivali.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Nena (Guest) 06-12-2025 11:23

Non c’è una sola regola che mi piace. Stravolgere totalmente ciò che funziona, ma che è sta roba di voler velocizzare per forza un gioco che è sempre andato bene così com’è? Allora facciamo le racchette lunghe un metro, le palline le facciamo più piccole, la rete l’alziamo di 25 cm, il campo lo facciamo più lungo e più stretto, che ce vó? Io farei un corso d’intelligenza quantistica ( non matematica) a tutti quei dirigenti pseudofenomeni che a mio avviso non sanno nemmeno di che materiale è fatta una pallina.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 06-12-2025 11:19

Doveva essere una manifestazione in cui sperimentare qualcosa da portare negli altri tornei.
Praticamente nulla è andato oltre questo evento.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 06-12-2025 10:50

Manifestazione per chi ama le chips e la birra!

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Betafasan 06-12-2025 10:49

Qs falso tennis è per chi non lo ama !

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 06-12-2025 10:48

Come rovinare una (potenzialmente) bella manifestazione!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 06-12-2025 10:48

Praticamente qs non è tennis!

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 06-12-2025 10:47

Assurdi i set ! Non sono set! Assurdi i tempi per il servizio!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 06-12-2025 10:21

Scritto da Supporter dei poeti estinti
Dal 17 al 21 dicembre

Grazie.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Supporter dei poeti estinti (Guest) 06-12-2025 09:46

Dal 17 al 21 dicembre

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!