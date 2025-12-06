Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 06 Dicembre 2025

06/12/2025 09:26 1 commento
Giacomo Crisostomo nella foto
Giacomo Crisostomo nella foto

TUR M15 Antalya 15000 – Quarter-final
Giacomo Crisostomo ITA vs [5] Imanol Lopez morillo ESP ore 11:00

ITF M15 Antalya - 2025-11-30T00:00:00Z
Imanol Lopez Morillo
2
7
7
Giacomo Crisostomo
6
5
6
Mostra dettagli

TAG: ,

1 commento

Gaz (Guest) 06-12-2025 10:33

Livetennis ha riportato ad inizio settimana il ritorno della Zvonareva, spesso riporta anche qualche record,ed è probabilmente quello di oggi di 25 anni di differenza tra due tenniste.
Al momento l’intramontabile è 3-1 nel terzo in un W100 , traguardo al momento impensabile per molte nostre ragazze, anche per Bronzetti,tra l’altro la Stojsavljevic ha un 19-3 negli ultimi 3 mesi e top 300 imminente.
Mentre dopo Ortisei anche da Selva di val Gardena non è sbucato nulla tra le nostre numerose atlete, eppure ogni settimana c’è l’utente di turno che consiglia di tenere d’occhio questa,quella,o quell’altra,bo, sarò io forse miope.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!