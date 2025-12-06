WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Anna-Lena Friedsam nella foto - Foto getty images
WTA 125 Angers 🇫🇷 – Semifinali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Isabelle Haverlag
/ Maia Lumsden
vs (2) Jesika Maleckova
/ (2) Miriam Skoch Inizio 12:00
WTA Angers 125
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden•
0
6
2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
5-2 → 6-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
4-2 → 5-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
3-2 → 4-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-2 → 3-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Tamara Korpatsch vs Anna-Lena Friedsam
Il match deve ancora iniziare
Kamilla Rakhimova vs (2) Antonia Ruzic
Il match deve ancora iniziare
(1) Magali Kempen / (1) Anna Siskova vs Tamara Korpatsch / Jessika Ponchet
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Quito 🇪🇨 – Semifinali, terra battuta
Cancha Central – ore 16:30
(3) Leolia Jeanjean
vs Polona Hercog Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare
Luisina Giovannini vs (8) Despina Papamichail
Il match deve ancora iniziare
Irene Burillo / Anastasia Zolotareva vs (2) Valeriya Strakhova / (2) Anastasia Tikhonova
Il match deve ancora iniziare
