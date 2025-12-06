WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Anna-Lena Friedsam nella foto - Foto getty images
Anna-Lena Friedsam nella foto - Foto getty images

WTA 125 Angers 🇫🇷 – Semifinali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR vs (2) Jesika Maleckova CZE / (2) Miriam Skoch CZE Inizio 12:00
WTA Angers 125
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
0
6
2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [2]
0
2
0
Mostra dettagli

Tamara Korpatsch GER vs Anna-Lena Friedsam GER

Il match deve ancora iniziare

Kamilla Rakhimova RUS vs (2) Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

(1) Magali Kempen BEL / (1) Anna Siskova CZE vs Tamara Korpatsch GER / Jessika Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Quito 🇪🇨 – Semifinali, terra battuta

Cancha Central – ore 16:30
(3) Leolia Jeanjean FRA vs Polona Hercog SLO Inizio 16:30
Il match deve ancora iniziare

Luisina Giovannini ARG vs (8) Despina Papamichail GRE

Il match deve ancora iniziare

Irene Burillo ESP / Anastasia Zolotareva RUS vs (2) Valeriya Strakhova UKR / (2) Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare

