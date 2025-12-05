Potapova come Kasatkina? Il messaggio identico sul cambio di bandiera fa scalpore

A volte la realtà supera davvero la finzione. Bastano poche righe sui social per smascherare una goffa strategia di comunicazione e scatenare l’ironia del mondo del tennis. Protagonista dell’ultimo caso virale è Anastasia Potapova, che questa settimana ha annunciato la decisione – del tutto inattesa – di abbandonare la nazionalità russa per rappresentare l’Austria.

Una scelta sorprendente per diversi motivi. Da anni, infatti, Potapova è considerata una tennista molto vicina alle posizioni del Cremlino, con dichiarazioni pubbliche di sostegno al regime di Putin e alla linea russa nel conflitto con l’Ucraina. Proprio per questo, il suo improvviso cambio di bandiera ha colpito tutti… ma non tanto quanto il modo in cui ha scelto di comunicarlo.

Il messaggio condiviso sui social per annunciare il passaggio all’Austria presenta somiglianze evidenti – diciamo pure sospette – con quello utilizzato mesi fa da Daria Kasatkina, quando dichiarò che avrebbe rappresentato l’Australia.

not she copying Dasha's words but only replaced Australia with Austria🗿 pic.twitter.com/GST2XIMAab — Sanna (@sanna_tw) December 4, 2025

Una coincidenza? Difficile crederlo.

La stessa Kasatkina, sempre attenta e ironica, non ha resistito a sottolineare la “ispirazione non autorizzata”. Pur senza entrare in polemiche dirette, il suo commento lascia intendere che il copia-incolla sia stato fin troppo evidente.

Potapova, dunque, comincia la sua avventura tennistica sotto una nuova bandiera… ma con un primo passo comunicativo che farà fatica a scrollarsi di dosso.





Francesco Paolo Villarico