Jasmine Paolini, orgoglio azzurro: porta la torcia olimpica verso Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina d’Ampezzo si prepara ad accendere i riflettori sul grande appuntamento dei Giochi Olimpici invernali 2026, un evento che tutta l’Italia attende con entusiasmo nelle settimane più fredde dell’anno. E, sebbene Jasmine Paolini non prenderà parte a nessuna disciplina sulla neve o sul ghiaccio, la miglior tennista italiana del momento è stata comunque una delle protagoniste più emozionanti della settimana.

La numero uno d’Italia ha infatti avuto l’onore di portare la torcia olimpica, partecipando alla tradizionale staffetta che attraversa il Paese in vista dell’inizio dei Giochi. Un ruolo simbolico, riservato a figure sportive e culturali di grande spessore, che testimonia il prestigio raggiunto dalla campionessa toscana nel panorama sportivo nazionale.

Per Paolini, reduce da una stagione che l’ha consacrata definitivamente tra le migliori giocatrici del circuito, si è trattato di un momento unico e altamente emozionante. Portare la fiamma olimpica non è solo un gesto sportivo, ma un simbolo di ispirazione, di unione e di identità nazionale.

Un’esperienza che Jasmine custodirà per sempre:“Un’emozione incredibile, un onore immenso”, ha confidato ai presenti, visibilmente toccata da un incarico che pochi atleti possono vantare nel corso della propria carriera.





Marco Rossi