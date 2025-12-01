WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurre (LIVE)

Camilla Rosatello nella foto
WTA 125 Angers 🇫🇷 – 1° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 10:00
Veronika Podrez
vs Alina Charaeva Inizio 10:00
WTA Angers 125
Veronika Podrez
0
6
6
0
Alina Charaeva•
0
1
1
0
Vincitore: Podrez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Veronika Podrez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Alina Charaeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Veronika Podrez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Teodora Kostovic vs Anna-Lena Friedsam
WTA Angers 125
Teodora Kostovic•
0
3
6
0
Anna-Lena Friedsam
0
6
7
0
Vincitore: Friedsam
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
3*-1
3*-2
3-3*
3-4*
3*-5
4*-5
4-6*
5-6*
6*-6
7*-6
7-7*
7-8*
6-6 → 6-7
Anna-Lena Friedsam
6-5 → 6-6
Teodora Kostovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Anna-Lena Friedsam
3-4 → 4-4
Teodora Kostovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Anna-Lena Friedsam
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Teodora Kostovic
2-2 → 2-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Teodora Kostovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
0-2 → 1-2
Anna-Lena Friedsam
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Teodora Kostovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna-Lena Friedsam
3-5 → 3-6
Teodora Kostovic
2-5 → 3-5
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Anna-Lena Friedsam
1-3 → 1-4
Teodora Kostovic
0-3 → 1-3
Anna-Lena Friedsam
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Teodora Kostovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Anna-Lena Friedsam
0-0 → 0-1
Alina Korneeva vs Kamilla Rakhimova
WTA Angers 125
Alina Korneeva•
0
1
0
Kamilla Rakhimova
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Korneeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Alina Korneeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Alina Korneeva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Kamilla Rakhimova
0-2 → 0-3
Kamilla Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(3) Polina Kudermetova vs Camilla Rosatello Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Yuriko Miyazaki vs Amandine Monnot
Il match deve ancora iniziare
Linda Klimovicova vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Non prima 18:30
Il match deve ancora iniziare
Aliona Bolsova vs (2) Antonia Ruzic
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Quito 🇪🇨 – Turno Unico Qualificazione – 1° Turno MD, terra battuta
Cancha Central – ore 16:00
(4) Martina Colmegna
vs Marie Elise Casares Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Sara Sorribes Tormo vs Polona Hercog
Il match deve ancora iniziare
Eva Vedder vs (3) Leolia Jeanjean Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
Sada Nahimana vs Valentina Vargas
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 16:00
(1) Anastasia Zolotareva vs Alejandra Alvarez Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Luisina Giovannini vs Valentina Mediorreal Arias
Il match deve ancora iniziare
Elvina Kalieva vs Miriam Bulgaru
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 16:00
(2) Valeriya Strakhova vs Tania Varela Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Diletta Cherubini vs Monica Gallegos
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit