WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Angers e Quito: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurre (LIVE)

01/12/2025 09:20 Nessun commento
Camilla Rosatello nella foto
WTA 125 Angers 🇫🇷 – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Veronika Podrez UKR vs Alina Charaeva RUS Inizio 10:00
WTA Angers 125
Veronika Podrez
0
6
6
0
Alina Charaeva
0
1
1
0
Vincitore: Podrez
Mostra dettagli

Teodora Kostovic SRB vs Anna-Lena Friedsam GER

WTA Angers 125
Teodora Kostovic
0
3
6
0
Anna-Lena Friedsam
0
6
7
0
Vincitore: Friedsam
Mostra dettagli

Alina Korneeva RUS vs Kamilla Rakhimova RUS

WTA Angers 125
Alina Korneeva
0
1
0
Kamilla Rakhimova
0
6
1
Mostra dettagli

(3) Polina Kudermetova RUS vs Camilla Rosatello ITA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

Yuriko Miyazaki GBR vs Amandine Monnot FRA

Il match deve ancora iniziare

Linda Klimovicova POL vs Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Aliona Bolsova ESP vs (2) Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Quito 🇪🇨 – Turno Unico Qualificazione – 1° Turno MD, terra battuta

Cancha Central – ore 16:00
(4) Martina Colmegna ITA vs Marie Elise Casares ECU Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Sara Sorribes Tormo ESP vs Polona Hercog SLO

Il match deve ancora iniziare

Eva Vedder NED vs (3) Leolia Jeanjean FRA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Sada Nahimana BDI vs Valentina Vargas ECU

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 16:00
(1) Anastasia Zolotareva RUS vs Alejandra Alvarez ECU Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Luisina Giovannini ARG vs Valentina Mediorreal Arias COL

Il match deve ancora iniziare

Elvina Kalieva USA vs Miriam Bulgaru ROU

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 16:00
(2) Valeriya Strakhova UKR vs Tania Varela ECU Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Diletta Cherubini ITA vs Monica Gallegos ECU

Il match deve ancora iniziare

