Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup
Davis Cup – Finale: E’ il giorno di Italia vs Spagna. Si parte alle ore 15 (LIVE – 0-0)
23/11/2025 09:06 8 commenti
TAG: Coppa Davis, Coppa Davis 2025, Davis Cup, Davis Cup 2025, Italia
Italia
Flavio Cobolli — leader singolare.
Matteo Berrettini — secondo singolare designato.
Lorenzo Sonego — opzione valida in singolare o doppio.
Andrea Vavassori Simone Bolelli — coppia in doppio ma difficilmente giocheranno nel punto decisivo.
Spagna
Jaume Munar — leader singolare
Pablo Carreño Busta — secondo singolare probabile.
Marcel Granollers & Pedro Martínez — coppia che giocherà sicuramente per la Spagna
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit
Us Open - Finale - Chi vincerà?
Total Voters: 765
Home | Notizie | Forum | Betting | Italiani in gara | ATP | WTA | Links | Privacy policy | Informativa Cookie | Aggiorna le impostazioni dei cookie e di tracciamento della pubblicità
2024 © LiveTennis.it, LiveTennis.eu - Tutti i diritti sono riservati. Tutti i nomi e i marchi appartengono ai legittimi proprietari. PIVA 06030580655
2q - 0,217s . 4.6 .l1noLv5d6
8 commenti
Ragazzi non scherziamo.
Solo la presenza di un Campionissimo come Jannik Sinner può tenere in panchina una coppia di doppisti del livello di Bolelli e Vavassori.
Oggi Sinner non c’è e quindi sarei veramente molto sorpreso se in un’eventuale doppio decisivo scendesse in campo una coppia diversa da quella reduce dalle Finals.
Peraltro i Bolessori sono superiori al doppio spagnolo in cui Martinez è generoso ma pasticcia… L’unico problema sarebbe che gli iberici sono già rodati da due match e due vittorie, mentre i nostri dovrebbero esordire nell’atto conclusivo.
Toccando ferro io comunque credo che si possa chiudere con i singolari.
Le possibilità di rivincere sono alte, senza Alcaraz, non hanno nessun altro di imbattibile. Si può fare.
Curiosa la storia di Bolelli, sopravvissuto pavidamente all’anatema di Binaghi del 2008 (mai più in Davis con me Presidente) per poi trovarsi tuttora a 40 anni in panchina con la squadra.
Sull’eventuale 1-1 spero Volandri faccia giocare Bolelli Vavassori.
Non sono sicuro sarebbe la nostra coppia piu’ forte ma troverei giusto far giocare loro.
Spero (ma anche temo) che la risolva il nostro doppio
Condivido la scheda. Sull’1-1 pari, Volandri deve chiedere a chi ha vinto tra Berrettini e Cobolli: ” Te la senti di giocare il doppio? e con chi? “. Questo deve fare il capitano dopo l’1-1. Se non se la sente giocherei Sonego-Vavassori. Giocano insieme da ragazzini. Male che vada ce la partono al tie break del terzo.
Al netto di scio’ scio’ e scaramanzie varie, gli azzurri possono chiudere sul 2-0. Il Cobbo visto finora può vincere con il pur performante Munar. Flavio con Zizou ha fatto fatica soprattutto per il servizio del belga che lo spagnolo non mi risulta possieda. Il Berretto non immagino neppure che possa perdere con nessuno dei possibili secondi singolaristi spagnoli. La Germania non è andata in finale perché ha schierato Struff che è arcinoto non essere un cuor di leone ed in Davis ogni match pesa una tonnellata. Se malauguratamente si andasse al doppio decisivo, sono molto meno tranquillo. Bolelli e Vavassori, pur fortissimi, non so come reagirebbero ad avere il peso della Davis tutto sulle loro spalle. Comunque abbiamo l’asso nella manica: il pubblico bolognese potrebbe dare la scossa nei momenti complicati e regalarci il colpo di reni per tagliare il traguardo vittoriosi.
La diretta su Rai1 rende l’idea della popolarità raggiunta oggi in Italia dal tennis, ormai a livello del calcio (grazie alle imprese di Sinner ma anche della squadra di Davis)