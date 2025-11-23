Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Davis Cup – Finale: E’ il giorno di Italia vs Spagna. Si parte alle ore 15 (LIVE – 0-0)

23/11/2025 09:06 8 commenti
La squadra italiana di Davis Cup - Foto Brigitte Grassotti
La squadra italiana di Davis Cup - Foto Brigitte Grassotti

DC
Coppa Davis

Bologna 🇮🇹 • cemento (al coperto) — Finale

Bologna — indoor hard

Finale
Indoor Hard

Città
Bologna 🇮🇹
Competizione
Coppa Davis — Finale
Superficie
Cemento (indoor)

Programma di oggi
15:00
🇮🇹 Italia vs 🇪🇸 Spagna 0-0

Italia
Flavio Cobolli — leader singolare.
Matteo Berrettini — secondo singolare designato.
Lorenzo Sonego — opzione valida in singolare o doppio.
Andrea Vavassori Simone Bolelli — coppia in doppio ma difficilmente giocheranno nel punto decisivo.

Spagna
Jaume Munar — leader singolare
Pablo Carreño Busta — secondo singolare probabile.
Marcel Granollers & Pedro Martínez — coppia che giocherà sicuramente per la Spagna

TAG: , , , ,

8 commenti

MARMAS 23-11-2025 10:17

Ragazzi non scherziamo.
Solo la presenza di un Campionissimo come Jannik Sinner può tenere in panchina una coppia di doppisti del livello di Bolelli e Vavassori.
Oggi Sinner non c’è e quindi sarei veramente molto sorpreso se in un’eventuale doppio decisivo scendesse in campo una coppia diversa da quella reduce dalle Finals.
Peraltro i Bolessori sono superiori al doppio spagnolo in cui Martinez è generoso ma pasticcia… L’unico problema sarebbe che gli iberici sono già rodati da due match e due vittorie, mentre i nostri dovrebbero esordire nell’atto conclusivo.
Toccando ferro io comunque credo che si possa chiudere con i singolari.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 23-11-2025 10:02

Le possibilità di rivincere sono alte, senza Alcaraz, non hanno nessun altro di imbattibile. Si può fare.

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maspero (Guest) 23-11-2025 09:59

Curiosa la storia di Bolelli, sopravvissuto pavidamente all’anatema di Binaghi del 2008 (mai più in Davis con me Presidente) per poi trovarsi tuttora a 40 anni in panchina con la squadra.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
fondo (Guest) 23-11-2025 09:44

Sull’eventuale 1-1 spero Volandri faccia giocare Bolelli Vavassori.
Non sono sicuro sarebbe la nostra coppia piu’ forte ma troverei giusto far giocare loro.

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mah (Guest) 23-11-2025 09:39

Spero (ma anche temo) che la risolva il nostro doppio

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alexiej70 (Guest) 23-11-2025 09:31

Condivido la scheda. Sull’1-1 pari, Volandri deve chiedere a chi ha vinto tra Berrettini e Cobolli: ” Te la senti di giocare il doppio? e con chi? “. Questo deve fare il capitano dopo l’1-1. Se non se la sente giocherei Sonego-Vavassori. Giocano insieme da ragazzini. Male che vada ce la partono al tie break del terzo.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Roberto Eusebi (Guest) 23-11-2025 09:30

Al netto di scio’ scio’ e scaramanzie varie, gli azzurri possono chiudere sul 2-0. Il Cobbo visto finora può vincere con il pur performante Munar. Flavio con Zizou ha fatto fatica soprattutto per il servizio del belga che lo spagnolo non mi risulta possieda. Il Berretto non immagino neppure che possa perdere con nessuno dei possibili secondi singolaristi spagnoli. La Germania non è andata in finale perché ha schierato Struff che è arcinoto non essere un cuor di leone ed in Davis ogni match pesa una tonnellata. Se malauguratamente si andasse al doppio decisivo, sono molto meno tranquillo. Bolelli e Vavassori, pur fortissimi, non so come reagirebbero ad avere il peso della Davis tutto sulle loro spalle. Comunque abbiamo l’asso nella manica: il pubblico bolognese potrebbe dare la scossa nei momenti complicati e regalarci il colpo di reni per tagliare il traguardo vittoriosi.

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il cubo di Bublik
morbius 23-11-2025 09:28

La diretta su Rai1 rende l’idea della popolarità raggiunta oggi in Italia dal tennis, ormai a livello del calcio (grazie alle imprese di Sinner ma anche della squadra di Davis)

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!