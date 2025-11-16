Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 16 Novembre 2025

Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso
ITA Nitto ATP Finals – Indoor Hard
F Alcaraz ESP – Sinner ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH Bergamo – Indoor hard
Q1 Arnaboldi ITA – Rispoli ITA Inizio 10:00

ATP Bergamo
Federico Arnaboldi [4]
0
6
2
Nicola Rispoli
0
3
1
Q1 Borrelli ITA – Callejon Hernando ESP 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Ribecai ITA – Ricca ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Oradini ITA – Matusevich GBR 2° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare

Q1 Malgaroli ITA – Guerrieri ITA 3° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare

Q1 Stewart GBR – Bocchi ITA 2° inc. ore 14

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Montemar – terra
Q1 Cadenasso ITA – Campana Lee KOR Inizio 10:30

ATP Montemar
Gianluca Cadenasso [1]
15
4
Gerard Campana Lee
40
1
Q1 La Vela ITA – Zapata Miralles ESP 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Brancaccio ITA – Rodenas ESP 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Bondioli ITA – El Natour LBN 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Barreto Sanchez ESP – F. Moroni ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

Q1 Sanchez Quilez ESP – Pennaforti ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



EGY CH Soma Bay – hard
Q1 Fondriest ITA – Kukasian RUS Inizio 10:00

ATP Soma Bay
Matteo Fondriest
0
4
0
Artur Kukasian [9]
0
6
0
Q1 Ehrenschneider GER – Agostini ITA Inizio 10:00

ATP Soma Bay
Nino Ehrenschneider [3]
0
4
1
Simone Agostini
0
6
0
CHL Colina WTA 125 – terra
TUQ Herrero Linana ESP – Colmegna ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

TUQ Cherubini ITA – Cayetano USA 2 incontro dalle 18:00

Il match deve ancora iniziare

