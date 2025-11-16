Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 16 Novembre 2025

Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso
Nitto ATP Finals – Indoor Hard
F Alcaraz – Sinner Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
CH Bergamo – Indoor hard
Q1 Arnaboldi – Rispoli Inizio 10:00
ATP Bergamo
Federico Arnaboldi [4]•
0
6
2
Nicola Rispoli
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-3 → 6-3
N. Rispoli
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
5-2 → 5-3
F. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
N. Rispoli
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-1 → 4-2
N. Rispoli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
N. Rispoli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Q1 Borrelli – Callejon Hernando 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Ribecai – Ricca 3° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
Q1 Oradini – Matusevich 2° inc. ore 14
Il match deve ancora iniziare
Q1 Malgaroli – Guerrieri 3° inc. ore 14
Il match deve ancora iniziare
Q1 Stewart – Bocchi 2° inc. ore 14
Il match deve ancora iniziare
CH Montemar – terra
Q1 Cadenasso – Campana Lee Inizio 10:30
ATP Montemar
Gianluca Cadenasso [1]
15
4
Gerard Campana Lee•
40
1
Q1 La Vela – Zapata Miralles 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Brancaccio – Rodenas 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Bondioli – El Natour 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Barreto Sanchez – F. Moroni 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
Q1 Sanchez Quilez – Pennaforti 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
CH Soma Bay – hard
Q1 Fondriest – Kukasian Inizio 10:00
ATP Soma Bay
Matteo Fondriest•
0
4
0
Artur Kukasian [9]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Fondriest
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
A. Kukasian
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
M. Fondriest
15-0
30-0
15-15
30-0
40-0
ace
40-15
df
0-2 → 1-2
A. Kukasian
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 0-2
M. Fondriest
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Q1 Ehrenschneider – Agostini Inizio 10:00
ATP Soma Bay
Nino Ehrenschneider [3]
0
4
1
Simone Agostini•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Ehrenschneider
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Ehrenschneider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
4-4 → 4-5
S. Agostini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
N. Ehrenschneider
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
S. Agostini
0-15
15-15
15-30
df
15-40
3-2 → 4-2
N. Ehrenschneider
2-2 → 3-2
S. Agostini
15-0
30-0
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
N. Ehrenschneider
1-1 → 2-1
N. Ehrenschneider
0-0 → 1-0
Colina WTA 125 – terra
TUQ Herrero Linana – Colmegna ore 18:00
Il match deve ancora iniziare
TUQ Cherubini – Cayetano 2 incontro dalle 18:00
Il match deve ancora iniziare
