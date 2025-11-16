Alcaraz dopo il successo su Auger-Aliassime: “Sinner favorito. Giocare indoor contro di lui è una delle sfide più difficili nel tennis” (Video)

Carlos Alcaraz ha centrato l’accesso alla finale delle Nitto ATP Finals superando Felix Auger-Aliassime con un netto 6-2, 6-4. In mixed zone, lo spagnolo ha analizzato il suo percorso nel torneo e ha parlato della sfida più attesa: la finale contro Jannik Sinner, un duello che ormai è diventato un classico del tennis moderno.

“Sinner indoor è uno dei più difficili da affrontare: con lui è una sfida enorme”

Alcaraz non nasconde il livello straordinario dell’azzurro su questa superficie, ricordando anche l’allenamento sostenuto insieme a inizio settimana:

“Mi ha battuto 6-3 con grande facilità, se devo essere onesto. In una partita è tutto diverso, ma giocare contro Jannik indoor è una delle sfide più dure che esistano oggi nel tennis. Ha una striscia di 30 o 31 vittorie consecutive su questa superficie. E giocare davanti al suo pubblico rende tutto ancora più complicato”.

Lo spagnolo però è determinato:

“Sono pronto ad accettare la sfida e a giocare il mio miglior tennis”.

“Il mio livello è cresciuto partita dopo partita”

Analizzando il suo torneo, Alcaraz ha riconosciuto di aver sentito molta pressione durante la fase a gironi, perché era in gioco il numero 1 del mondo.

“Nel round robin ho giocato bene, ma c’erano tanti nervi. Giocarmi il numero 1 mi ha messo addosso più tensione. Ora che la pressione è svanita, sento di poter esprimere un livello davvero alto”.

Un duello che si ripete: “Quando giochiamo l’uno contro l’altro alziamo sempre il livello”

La finale delle Finals sarà l’ennesimo capitolo della rivalità emergente tra i due giovani dominatori del circuito.

“Sono felice di ritrovarmi in queste finali con Jannik. Significa che durante tutta la stagione abbiamo mantenuto un livello altissimo. Ogni volta che ci affrontiamo, entrambi saliamo di livello: è fantastico per noi, per il tennis e per il pubblico”.

“Il favorito? Direi lui”

Nonostante il ranking gli assegni il ruolo del numero 1, Alcaraz non ha dubbi su chi sia il favorito:

“Il numero 1 dimostra che ho giocato bene su tutte le superfici, ma lui indoor sta giocando il miglior tennis. E poi giochiamo a casa sua. Non vorrei crederlo, ma sì, direi che il favorito è lui”.

“Vincere questo titolo sarebbe speciale: entrare nella storia con Orantes e Corretja”

Per Alcaraz, conquistare il titolo delle ATP Finals avrebbe un peso particolare.

“Ho lavorato durissimo in questi ultimi mesi per arrivare al meglio qui. Alzare il trofeo sarebbe un risultato enorme, soprattutto battendo Jannik in finale. Diventare il terzo spagnolo della storia a vincere questo torneo, dopo Orantes e Corretja, sarebbe incredibile. Mettere il mio nome accanto al loro significherebbe molto”.





Francesco Paolo Villarico