Challenger 75 Florianopolis: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 Florianopolis – Tabellone Principale – terra
(1) Joao Lucas Reis Da Silva vs (Alt) Bruno Kuzuhara
Guido Ivan Justo vs (Alt) Joao Eduardo Schiessl
(JR) Miguel Tobon vs Juan Bautista Torres
Daniel Dutra da Silva vs (6) Santiago Rodriguez Taverna
(4) Dmitry Popko vs Mateus Alves
Gustavo Heide vs (WC) Leonardo Storck Franca
Qualifier vs Gonzalo Villanueva
Matheus Pucinelli De Almeida vs (7) Nicolas Kicker
(8) Andrea Collarini vs Mariano Kestelboim
Qualifier vs (WC) Jose Pereira
(Alt) Eduardo Ribeiro vs Pedro Boscardin Dias
Christoph Negritu vs (3) Facundo Diaz Acosta
(5) Juan Carlos Prado Angelo vs Qualifier
(WC) Bruno Fernandez vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Pedro Sakamoto vs (2) Genaro Alberto Olivieri
Challenger 75 Florianopolis – Tabellone Qualificazione – terra
Santiago De La Fuente [1 🇦🇷] vs Mateus Goncalves Dos Santos [WC 🇧🇷]
Boris Arias [🇧🇴] vs Maximo Zeitune [7 🇦🇷]
Carlos Maria Zarate [2 🇦🇷] vs Victor Braga [ALT 🇧🇷]
Ryan Augusto Dos Santos [ALT 🇧🇷] vs Franco Ribero [11 🇦🇷]
Orlando Luz [3 🇧🇷 ALT] vs Daniel Rebelo [WC 🇵🇹]
Glauco Pinheiro Da Cruz Junior [🇧🇷] vs Natan Rodrigues [10 🇧🇷]
Wilson Leite [4 🇧🇷] vs Enzo Costanzo Prediger [WC 🇧🇷]
Pedro Laydner [WC 🇧🇷] vs Valentin Basel [12 🇦🇷]
Thiago Cigarran [5 🇧🇷] vs Federico Zeballos [ALT 🇧🇴]
Rafael Tosetto [🇧🇷] vs Johannes Ingildsen [8 🇩🇰]
Joao Victor Couto Loureiro [6 🇧🇷] vs Jefferson Wendler Filho [ALT 🇧🇷]
Nicolas Zanelatto [🇧🇷] vs Ezequiel Monferrer [9 🇦🇷 ALT]
Quadra 1 – ore 15:00
Santiago De La Fuente vs Mateus Goncalves Dos Santos
Pedro Laydner vs Valentin Basel
Orlando Luz vs Daniel Rebelo
Wilson Leite vs Enzo Costanzo Prediger (Non prima 20:00)
Quadra 2 – ore 15:00
Boris Arias vs Maximo Zeitune
Joao Victor Couto Loureiro vs Jefferson Wendler Filho
Nicolas Zanellato vs Ezequiel Monferrer
Glauco Pinheiro Da Cruz Junior vs Natan Rodrigues (Non prima 20:00)
Quadra 3 – ore 15:00
Rafael Tosetto vs Johannes Ingildsen
Carlos Maria Zarate vs Victor Braga
Thiago Cigarran vs Federico Zeballos
Ryan Augusto Dos Santos vs Franco Ribero (Non prima 20:00)
