Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Florianopolis: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

16/11/2025 02:03 Nessun commento
Nicolas Kicker nella foto
Nicolas Kicker nella foto

BRA Challenger 75 Florianopolis – Tabellone Principale – terra
(1) Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs (Alt) Bruno Kuzuhara USA
Guido Ivan Justo ARG vs (Alt) Joao Eduardo Schiessl BRA
(JR) Miguel Tobon COL vs Juan Bautista Torres ARG
Daniel Dutra da Silva BRA vs (6) Santiago Rodriguez Taverna ARG

(4) Dmitry Popko KAZ vs Mateus Alves BRA
Gustavo Heide BRA vs (WC) Leonardo Storck Franca BRA
Qualifier vs Gonzalo Villanueva ARG
Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs (7) Nicolas Kicker ARG

(8) Andrea Collarini ARG vs Mariano Kestelboim ARG
Qualifier vs (WC) Jose Pereira BRA
(Alt) Eduardo Ribeiro BRA vs Pedro Boscardin Dias BRA
Christoph Negritu GER vs (3) Facundo Diaz Acosta ARG

(5) Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Qualifier
(WC) Bruno Fernandez BRA vs Qualifier
Qualifier vs Qualifier
Pedro Sakamoto BRA vs (2) Genaro Alberto Olivieri ARG

BRA Challenger 75 Florianopolis – Tabellone Qualificazione – terra
Santiago De La Fuente [1 🇦🇷] vs Mateus Goncalves Dos Santos [WC 🇧🇷]
Boris Arias [🇧🇴] vs Maximo Zeitune [7 🇦🇷]
———————————————————————————————————————————————————————————
Carlos Maria Zarate [2 🇦🇷] vs Victor Braga [ALT 🇧🇷]
Ryan Augusto Dos Santos [ALT 🇧🇷] vs Franco Ribero [11 🇦🇷]
———————————————————————————————————————————————————————————
Orlando Luz [3 🇧🇷 ALT] vs Daniel Rebelo [WC 🇵🇹]
Glauco Pinheiro Da Cruz Junior [🇧🇷] vs Natan Rodrigues [10 🇧🇷]
———————————————————————————————————————————————————————————
Wilson Leite [4 🇧🇷] vs Enzo Costanzo Prediger [WC 🇧🇷]
Pedro Laydner [WC 🇧🇷] vs Valentin Basel [12 🇦🇷]
———————————————————————————————————————————————————————————
Thiago Cigarran [5 🇧🇷] vs Federico Zeballos [ALT 🇧🇴]
Rafael Tosetto [🇧🇷] vs Johannes Ingildsen [8 🇩🇰]
———————————————————————————————————————————————————————————
Joao Victor Couto Loureiro [6 🇧🇷] vs Jefferson Wendler Filho [ALT 🇧🇷]
Nicolas Zanelatto [🇧🇷] vs Ezequiel Monferrer [9 🇦🇷 ALT]

Quadra 1 – ore 15:00
Santiago De La Fuente ARG vs Mateus Goncalves Dos Santos BRA
Pedro Laydner BRA vs Valentin Basel ARG
Orlando Luz BRA vs Daniel Rebelo BRA
Wilson Leite BRA vs Enzo Costanzo Prediger BRA (Non prima 20:00)

Quadra 2 – ore 15:00
Boris Arias BOL vs Maximo Zeitune ARG
Joao Victor Couto Loureiro BRA vs Jefferson Wendler Filho BRA
Nicolas Zanellato BRA vs Ezequiel Monferrer ARG
Glauco Pinheiro Da Cruz Junior BRA vs Natan Rodrigues BRA (Non prima 20:00)

Quadra 3 – ore 15:00
Rafael Tosetto BRA vs Johannes Ingildsen DEN
Carlos Maria Zarate ARG vs Victor Braga BRA
Thiago Cigarran ARG vs Federico Zeballos BOL
Ryan Augusto Dos Santos BRA vs Franco Ribero ARG (Non prima 20:00)

TAG: