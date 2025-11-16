Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Montemar: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sette azzurri tra Md e Quali

16/11/2025 01:54 Nessun commento
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
ESP Challenger 75 Montemar – Tabellone Principale – terra
(1) Carlos Taberner ESP vs Qualifier
Ivan Gakhov RUS vs (PR) Adrian Andreev BUL
Carlos Sanchez Jover ESP vs Miguel Damas ESP
Qualifier vs (6) Lorenzo Giustino ITA

(4) Daniel Merida ESP vs (WC) Alberto Garcia Garcia ESP
Gabriele Piraino ITA vs (WC) Adrien Burdet SUI
Daniel Michalski POL vs Qualifier
Qualifier vs (5) Clement Tabur FRA

(7) Zdenek Kolar CZE vs Javier Barranco Cosano ESP
Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Franco Agamenone ITA
Edas Butvilas LTU vs Qualifier
Tiago Pereira POR vs (3) Elmer Moller DEN

(8) Geoffrey Blancaneaux FRA vs (WC) Andres Santamarta Roig ESP
(Alt) Andrej Nedic BIH vs Pol Martin Tiffon ESP
Qualifier vs Inaki Montes-De La Torre ESP
Filip Cristian Jianu ROU vs (2) Marco Trungelliti ARG

ESP Challenger 75 Montemar – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gianluca Cadenasso ITA vs Gerard Campana Lee KOR
Imanol Lopez Morillo ESP vs (12) Carlos Lopez Montagud ESP

(2) Svyatoslav Gulin RUS vs (WC) Oliwier Sterniczuk POL
Alejo Sanchez Quilez ESP vs (10) Gabriele Pennaforti ITA

(3) Raul Brancaccio ITA vs (WC) Pedro Rodenas ESP
Sergi Perez Contri ESP vs (11) Stefan Palosi ROU

(4) Cezar Cretu ROU vs Adrian Oetzbach GER
Mario Gonzalez Fernandez ESP vs (8) Jonas Forejtek CZE

(5) Max Alcala Gurri ESP vs (WC) Pavel Petrov RUS
Giuseppe La Vela ITA vs (7) Bernabe Zapata Miralles ESP

(Alt) (6) Federico Bondioli ITA vs (WC) Mustapha El Natour LBN
Diego Augusto Barreto Sanchez ESP vs (9) Filippo Moroni ITA

Ivan Navarro Court – ore 10:30
Gianluca Cadenasso ITA vs Gerard Campana Lee KOR
Imanol Lopez Morillo ESP vs Carlos Lopez Montagud ESP
Giuseppe La Vela ITA vs Bernabe Zapata Miralles ESP
Raul Brancaccio ITA vs Pedro Rodenas ESP

Court 4 – ore 10:30
Mario Gonzalez Fernandez ESP vs Jonas Forejtek CZE
Federico Bondioli ITA vs Mustapha El Natour LBN
Max Alcala Gurri ESP vs Pavel Petrov RUS
Svyatoslav Gulin RUS vs Oliwier Sterniczuk POL

Court 10 – ore 10:30
Cezar Cretu ROU vs Adrian Oetzbach GER
Diego Augusto Barreto Sanchez ESP vs Filippo Moroni ITA
Sergi Perez Contri ESP vs Stefan Palosi ROU
Alejo Sanchez Quilez ESP vs Gabriele Pennaforti ITA

