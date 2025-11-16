Challenger 75 Montemar: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sette azzurri tra Md e Quali
Challenger 75 Montemar – Tabellone Principale – terra
(1) Carlos Taberner vs Qualifier
Ivan Gakhov vs (PR) Adrian Andreev
Carlos Sanchez Jover vs Miguel Damas
Qualifier vs (6) Lorenzo Giustino
(4) Daniel Merida vs (WC) Alberto Garcia Garcia
Gabriele Piraino vs (WC) Adrien Burdet
Daniel Michalski vs Qualifier
Qualifier vs (5) Clement Tabur
(7) Zdenek Kolar vs Javier Barranco Cosano
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Franco Agamenone
Edas Butvilas vs Qualifier
Tiago Pereira vs (3) Elmer Moller
(8) Geoffrey Blancaneaux vs (WC) Andres Santamarta Roig
(Alt) Andrej Nedic vs Pol Martin Tiffon
Qualifier vs Inaki Montes-De La Torre
Filip Cristian Jianu vs (2) Marco Trungelliti
Challenger 75 Montemar – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Gianluca Cadenasso vs Gerard Campana Lee
Imanol Lopez Morillo vs (12) Carlos Lopez Montagud
(2) Svyatoslav Gulin vs (WC) Oliwier Sterniczuk
Alejo Sanchez Quilez vs (10) Gabriele Pennaforti
(3) Raul Brancaccio vs (WC) Pedro Rodenas
Sergi Perez Contri vs (11) Stefan Palosi
(4) Cezar Cretu vs Adrian Oetzbach
Mario Gonzalez Fernandez vs (8) Jonas Forejtek
(5) Max Alcala Gurri vs (WC) Pavel Petrov
Giuseppe La Vela vs (7) Bernabe Zapata Miralles
(Alt) (6) Federico Bondioli vs (WC) Mustapha El Natour
Diego Augusto Barreto Sanchez vs (9) Filippo Moroni
Ivan Navarro Court – ore 10:30
Gianluca Cadenasso vs Gerard Campana Lee
Imanol Lopez Morillo vs Carlos Lopez Montagud
Giuseppe La Vela vs Bernabe Zapata Miralles
Raul Brancaccio vs Pedro Rodenas
Court 4 – ore 10:30
Mario Gonzalez Fernandez vs Jonas Forejtek
Federico Bondioli vs Mustapha El Natour
Max Alcala Gurri vs Pavel Petrov
Svyatoslav Gulin vs Oliwier Sterniczuk
Court 10 – ore 10:30
Cezar Cretu vs Adrian Oetzbach
Diego Augusto Barreto Sanchez vs Filippo Moroni
Sergi Perez Contri vs Stefan Palosi
Alejo Sanchez Quilez vs Gabriele Pennaforti
TAG: Circuito Challenger
