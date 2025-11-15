Jannik è il settimo a giocare tre finali consecutive alle ATP Finals Altro

Jannik Sinner, un 2025 da record: come lui solo Federer e Djokovic (e altri primati alle Finals)

15/11/2025 19:14 10 commenti
Jannik Sinner a Torino (foto Brigitte Grassotti)
Jannik Sinner è l’epigone della risolutezza. Nel suo incidere e mentalità si pensa alla giornata, al torneo, statistiche e record sono solo conseguenze delle prestazioni. Un’attitudine che l’ha portato a diventare Campione nella sua Straordinaria Normalità. Tuttavia tra il nostro campione di Sexten e i big title c’è una affinità elettiva: a suon di vittorie da molto tempo scrive pagine di storia tennistica e segna record assoluti. Uno l’ha segnato oggi, 15 novembre 2025, grazie all’accesso alla finale delle ATP Finals, ed è estremamente significativo e prestigioso. Sinner nella stagione in corso ha disputato la finale in tutti e cinque i massimi eventi dell’anno, i 4 Slam e le Finals ATP. Solo Roger Federer e Novak Djokovic sono riusciti a fare altrettanto: il svizzero per due anni di fila, 2006 e 2007, il serbo nel 2015 e 2023. E Jannik è il più giovane dei tre ad esserci riuscito. Un tris d’assi assoluto, e un record davvero impressionante per Jannik, il tutto in un anno – come ben sappiamo – difficilissimo per la nota questione che è riuscito a bypassare con una forza e tenuta mentale formidabili. Ma c’è dell’altro.

Jannik è alla terza finale consecutiva al “Masters”, da quando è stato inaugurato nel 1970. È è settimo giocatore a riuscirci: prima di lui Ilie Nastase, John McEnroe, Ivan Lendl, Boris Becker, Roger Federer e Novak Djokovic. Si unisce a un vero parterre de rois, ma è anche solo il terzo under 25 a riuscirci, dopo Ivan e Roger. Applausi!

Inoltre Sinner è in striscia vincente a livello di set alle Finals: 18 vinti di fila. Meglio di lui solo lo “zar” Ivan Lendl, con 24 negli anni ’80, e meglio di Federer e Djokovic, i giocatori che più hanno vinto il torneo, ma che si sono fermati a 16 set vinti.

Sempre relativamente alle Finals, ecco un altro primato prestigioso e assoluto di Sinner: da quando il torneo è nato (1970), Jannik è l’unico giocatore capace di vincere il girone per due anni di fila senza perdere un set. Dominante.

Ma il dominio arriva anche da un’altra statistica davvero notevole: la percentuale di vittorie alle Finals. Jannik in carriera ha un record di 14 vittorie e solo 2 sconfitte nel torneo, per una percentuale di successo del 87,5%. Nella storia del torneo, meglio di Sinner solo Nastase, con 22 partite vinte e 3 sconfitte, che vale al rumeno un record del 88%. Dietro, staccati, Lendl col 79,6, Federer con una percentuale del 77,6 e quindi Djokovic a 73,5% (considerando un minimo di 10 partite giocate). Incredibile Jannik!

Da Torino, Marco Mazzoni

Beppe66 (Guest) 15-11-2025 20:50

Finito adesso il Tg1….Ucraina… Gaza…Femminicidi…Governo (dx o sx non cambia tranquilli)…. alla fine per fortuna Jannik e… udite udite, niente calcio…credo sia la prima volta dalla nascita della Radiotelevione Italiana…. incredibile ma vero!!!….(p.s. sempre forza Pro Patria)

giò (Guest) 15-11-2025 20:32

Scritto da Di Passaggio
“il svizzero” è da correggere prima di sera. O ci metti un tennista in mezzo, o rottami “il” e compri “lo”.

Assomiglia a “il slavo” di Tirzan in Eccezzziunale…veramente!

Never too late (Guest) 15-11-2025 20:27

Scritto da Giuras
Nel 2026 L’Alieno altoatesino può decisamente puntare al Grande Slam.
È l’unico davvero che può riuscirci.

In Spagna dicono la stessa cosa di Alcaraz. In realtà probabilmente al momento è un obiettivo poco realistico per entrambi perché i due si equivalgono e continueranno a spartirsi i grandi trofei per un bel po’ di anni a venire. Vedremo cosa accadrà agli Australian Open nel 2026. Carlitos farà di tutto per vincere a Melbourne,per completare il Career Grand Slam e per quanto sia un torneo in cui Jannik si trova molto bene, lo spagnolo potrà dire la sua perché non si gioca indoor che è l’ unica superficie sulla quale Sinner parte favorito. Sulle altre superfici non ci sarà un dominatore assoluto

Di Passaggio 15-11-2025 20:14

“il svizzero” è da correggere prima di sera. O ci metti un tennista in mezzo, o rottami “il” e compri “lo”.

Di Passaggio 15-11-2025 19:55

Scritto da Kenobi
La sospensione della WADA falsa (si spera solo per questo anno ), una statistica migliore di quella di Carlos che invece chiuderà da numero 1 (sarebbe una barzelletta se lo facesse per 100 punti.
Se qualcuno arrivasse da Marte non capirebbe perché uno più scarso nelle statistiche è premiato di più.
Nel 2026 l’obiettivo è vincerle tutte queste 4 finali.
Su terra sappiamo già che domina, qualche dubbio se arriverà al quinto set, l’obiettivo sarà chiudere velocemente la partita con Carlos, su erba è superiore (con quel servizio ), mentre per l’USO si spera che eviterà le torte alla crema.
Ecco; vorrei vedere un articolo il prossimo anno che dica : solo Rod Laver ci riuscì per ben due volte, oggi abbiamo un erede maschio ed è italiano.

Sia Jannik che Carlos hanno nelle loro corde il Grand Slam. Ben per questo i loro incontri suscitano il max interesse (e faranno soldi a palate per gli organizzatori nei prossimi anni).

Tennisforever 15-11-2025 19:49

INCREDIBILE JANNIK !!!!!!!!

Con questo anno anormale c’era uno grande rischio di crollare,per tante ragione.

Wada-dopo Roland Garros-Halle-US Open-Shanghaï,ecc …
Ma no.

L’anno è già piú che riuscito

2 SLAM ( 4 finale) ATP FINALS 1 finale da giocare 1 1000 2 finale (4 1000 giocati) 2 500 su 3
Partite V 57 P 6 Percentuale 90,4% !!!!!
10 finale-12 Tornei
E se SINNER VINCE domani, andremo a cercare parole nel dizionario.

Marco60 (Guest) 15-11-2025 19:49

A proposito di records, mi rivolgo alla redazione ed anche a tutti gli utenti appassionati come me di statistiche: nell’era Open chi ha vinto più match consecutivi disputati che erano al meglio dei 5 set?
Non difficile dirlo da quando anche la Davis è declassata al meglio dei 3 set (rimangono ormai solo gli Slam al meglio dei 5 set), ma ben complicato conteggiarlo per gli anni fino a quando oltre alla Davis erano al meglio dei 5 set anche le semifinali e le finali degli attuali ATP 1000… qualcuno è in grado di sapere questa statistica? sarebbe assai interessante…

Giuras 15-11-2025 19:36

Nel 2026 L’Alieno altoatesino può decisamente puntare al Grande Slam.
È l’unico davvero che può riuscirci.

Kenobi 15-11-2025 19:30

La sospensione della WADA falsa (si spera solo per questo anno ), una statistica migliore di quella di Carlos che invece chiuderà da numero 1 (sarebbe una barzelletta se lo facesse per 100 punti.

Se qualcuno arrivasse da Marte non capirebbe perché uno più scarso nelle statistiche è premiato di più.

Nel 2026 l’obiettivo è vincerle tutte queste 4 finali.
Su terra sappiamo già che domina, qualche dubbio se arriverà al quinto set, l’obiettivo sarà chiudere velocemente la partita con Carlos, su erba è superiore (con quel servizio ), mentre per l’USO si spera che eviterà le torte alla crema.

Ecco; vorrei vedere un articolo il prossimo anno che dica : solo Rod Laver ci riuscì per ben due volte, oggi abbiamo un erede maschio ed è italiano.

JannikUberAlles 15-11-2025 19:22

I numeri sono incoraggianti ma noi tifosi vorremmo, domani, il TITOLO!

Forza S I N N E R !!!!!

