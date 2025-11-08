Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 08 Novembre 2025

08/11/2025 10:02 Nessun commento
Lorenzo Carboni ITA, 27.02.2006
TUN M25 Monastir 30000 – Semi-final
[1] Alejandro Moro canas ESP vs [8] Jacopo Berrettini ITA ore 10:00

ITF M25 Monastir - 2025-11-02T00:00:00Z
Alejandro Moro Canas
30
6
4
Jacopo Berrettini
40
3
4
[3] Tiago Pereira POR vs Lorenzo Carboni ITA ore 10:00

ITF M25 Monastir - 2025-11-02T00:00:00Z
Lorenzo Carboni
4
4
Tiago Pereira
6
6
GRE M15 Heraklion 15000 – 2nd Round, Quarter-final
Lorenzo Angelini ITA vs Melios Efstathiou CYP 6-3 7-5
[5] Millen Hurrion GBR vs Lorenzo Angelini ITA 7-5 6-1



ITA M15 San Gregorio di Catania 15000 – Semi-final
[1] Federico Bondioli ITA vs [5] Kirill Kivattsev RUS ore 12:00

[4] Gianmarco Ferrari ITA vs [8] Marcel Zielinski POL 2 incontro dalle 12:00

ITA W15 Solarino 15000 – QF – Semi-final

ITF W15 Solarino - 2025-11-02T00:00:00Z
Alina Granwehr
40
4
6
4
Verena Meliss
A
6
3
3
[4] Deborah Chiesa ITA vs TBD TBD 09:00

ITF W15 Solarino - 2025-11-02T00:00:00Z
Julia Stusek
15
1
Deborah Chiesa
30
4
Quarti di Finale
[3] Verena Meliss ITA vs [8] Noemi Maines ITA 64 63

[6] Julia Stusek GER vs [2] Camilla Zanolini ITA ore 09:00

ITF W15 Solarino - 2025-11-02T00:00:00Z
Camilla Zanolini
7
3
3
Julia Stusek
5
6
6
Kseniia Ruchkina RUS vs [4] Deborah Chiesa ITA 2-6 6-3 3-6



GRE W15 Heraklion 15000 – Semifinale
[7] Sofia Rocchetti ITA vs Lodikova (2) RUS

